Pogoda w Toruniu. Prognoza na 7-9 sierpnia

Mieszkańcy Torunia mogą liczyć na weekend bez deszczu, za to z dużą dawką słońca. Prognozy na dni od 7 do 9 sierpnia przewidują stabilną, wyżową pogodę, idealną do spędzania czasu na zewnątrz. Kluczowe okażą się jednak zmiany temperatury, które będą odczuwalne z dnia na dzień. Zmieniać będzie się również siła wiatru, który stopniowo osłabnie.

Piątek z przejaśnieniami na początek weekendu

Weekend w Toruniu rozpocznie się pogodnie, choć na niebie mogą pojawiać się niewielkie chmury. W piątek termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą około 24 stopni Celsjusza, a nocą temperatura spadnie do około 15 stopni. Tego dnia powieje też najmocniej w całym okresie – średnia prędkość wiatru osiągnie blisko 4 m/s. Mimo to pogoda będzie sprzyjać aktywnościom na świeżym powietrzu.

Chłodniejsza sobota, ale za to bezchmurna

Sobota przyniesie delikatne ochłodzenie i stanie się najchłodniejszym dniem weekendu. Maksymalna temperatura w Toruniu wyniesie około 23 stopni, a minimalna spadnie do 13 stopni. Niższym wartościom na termometrach towarzyszyć będzie jednak bezchmurne niebo i mnóstwo słońca. Wiatr wyraźnie osłabnie, osiągając prędkość około 3 m/s, co sprawi, że odczucie chłodu nie powinno być dokuczliwe.

Niedziela będzie najcieplejszym dniem weekendu

Prawdziwie letnia aura nadejdzie w niedzielę, która zapowiada się na najcieplejszy dzień weekendu w Toruniu. Słupki rtęci poszybują w górę, osiągając w dzień nawet 26 stopni Celsjusza. Noc z niedzieli na poniedziałek również będzie cieplejsza, z temperaturą około 14 stopni. Słoneczna, bezchmurna pogoda utrzyma się, a wiatr będzie już tylko bardzo słaby, wiejąc z prędkością około 2 m/s.

Jak spędzić weekend w Toruniu przy takiej pogodzie?

Słoneczna i sucha aura to doskonała okazja, by w pełni wykorzystać uroki miasta. Weekend 7-9 sierpnia będzie idealny na długie spacery po starówce czy terenach zielonych. Brak deszczu zachęca do zorganizowania pikniku lub spędzenia czasu nad wodą. Najcieplejsza niedziela to z kolei świetny moment na całodniową wycieczkę rowerową lub po prostu relaks na świeżym powietrzu, by naładować baterie przed nowym tygodniem.

Dane pogodowe: OpenWeather