Ucieknij przed włocławskim skwarem nad to jezioro. Ma piaszczystą plażę i widok na zabytkowy klasztor

Upał nie daje żyć, a beton we Włocławku rozgrzał się do czerwoności? Nie musisz planować dalekich i kosztownych podróży, aby poczuć powiew rześkiego powietrza i zanurzyć się w chłodnej wodzie. Przygotowaliśmy dla Ciebie zestawienie najlepszych, strzeżonych kąpielisk w regionie, do których dojedziesz samochodem w maksymalnie godzinę.

Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Upał we Włocławku? Spakuj ręcznik, te kąpieliska są maksymalnie godzinę od miasta!