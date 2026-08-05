Ucieknij przed włocławskim skwarem nad to jezioro. Ma piaszczystą plażę i widok na zabytkowy klasztor

Spis treści
Szybka ucieczka przed skwarem: Najlepsze kąpieliska strzeżone do 30 minut od Włocławka
Poniższe czasy dojazdu i odległości oszacowaliśmy, przyjmując za punkt startowy ścisłe centrum Włocławka. Jeśli marzy Wam się natychmiastowe ochłodzenie, te miejsca będą strzałem w dziesiątkę.
- Kąpielisko miejskie nad jeziorem Czarnym – ta leśna oaza znajduje się w granicach administracyjnych miasta, zaledwie około 5 km od centrum, co oznacza tylko około 10 minut spokojnej jazdy. To zdecydowanie najpopularniejszy punkt na mapie Włocławka, malowniczo otoczony lasem sosnowym. Na plażowiczów czeka tu strzeżona, ogrodzona plaża piaszczysta z pomostem i molo oraz niezwykle bogata infrastruktura: WakePark, park linowy, wodny plac zabaw, wypożyczalnia sprzętu pływającego i punkty gastronomiczne. Sezon kąpielowy trwa do 31 sierpnia, a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.
- Kąpielisko miejskie na jeziorze Wikaryjskim – położone w otulinie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, oddalone jest o około 8 km, a dojazd autem zajmie Wam około 15 minut. Krystalicznie czysta woda i otoczenie gęstego lasu gwarantują idealne warunki do wypoczynku i ucieczki przed upałem. Na miejscu możecie skorzystać z wypożyczalni sprzętu pływającego (kajaki, rowery wodne), pomostów, toalet oraz wygodnego parkingu. Oficjalny sezon trwa do 31 sierpnia, a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.
- Kąpielisko Jezioro Chełmica – zlokalizowane w Chełmicy-Cukrowni, w odległości około 14 km od Włocławka, co przekłada się na około 20 minut podróży. Oferuje urokliwą, piaszczystą plażę otoczoną drzewami oraz drewniany pomost o długości 35 metrów. W odległości około 100 metrów od brzegu znajduje się nowoczesny budynek z szatniami i sanitariatami z ciepłą wodą, a w sąsiedztwie plac zabaw dla dzieci. Sezon trwa do 31 sierpnia, a bezpiecznej kąpieli pilnują profesjonaliści – ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.
- Kąpielisko Plaża Choceń – to wyjątkowo urokliwe miejsce nad Jeziorem Borzymowskim dzieli od Włocławka dystans około 25 km, który pokonacie w około 25 minut. Szeroka, piaszczysta plaża jest świetnie przystosowana dla rodzin z dziećmi, oferując pomost, natryski, toalety oraz wydzielone miejsce na ognisko. Działa tu również wypożyczalnia kajaków i rowerków wodnych. Sezon plażowy trwa wyjątkowo długo, bo do 6 września, a ratownik czuwa tu w godzinach 11:00-18:00.
Wypad na całe popołudnie: Wyjątkowe jeziora w zasięgu godziny drogi autem z Włocławka
- Kąpielisko Lubieńskie – malownicze jezioro w Lubieniu Kujawskim położone jest w odległości około 31 km od Włocławka, a droga samochodem zajmie Wam około 30 minut. To bardzo popularny wakacyjny ośrodek z szeroką plażą piaszczystą, pomostem i molo. Do dyspozycji gości są toalety, przebieralnie, strefa sportowo-rekreacyjna oraz specjalne miejsca na grilla i ognisko. Sezon trwa do 31 sierpnia – w tym czasie ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.
- Kąpielisko Plaża Miejska w Chodczu – leżące nad Jeziorem Chodeckim kąpielisko oddalone jest o około 36 km, co oznacza około 35 minut podróży. Przepięknie zmodernizowana plaża łączy strefę piaszczystą i trawiastą, oferując boisko do siatkówki plażowej, nowoczesne pomosty, ławeczki, przebieralnie oraz toalety z bieżącą wodą. Zbiornik jest objęty strefą ciszy, dzięki czemu odpoczniecie tu bez hałasu motorówek. Sezon trwa do 31 sierpnia, a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.
- Kąpielisko nad Jeziorem Skępskim Wielkim – zlokalizowane w Skępem, w odległości około 37 km od Włocławka (około 35 minut jazdy autem). Plaża miejska przy ulicy Plażowej kusi piaszczystym brzegiem, pomostem i łagodnym zejściem do wody. Okoliczne lasy kryją wspaniałe ścieżki przyrodniczo-leśne (np. ścieżkę dydaktyczną "Podole") z punktami widokowymi na panoramę miasteczka i zabytkowy klasztor. Sezon kąpielowy wyznaczono do 31 sierpnia, a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.
- Kąpielisko Sitnica – to fantastycznie wyposażony, tętniący życiem ośrodek rekreacyjny nad Jeziorem Nadroskim w Charszewie, oddalony o około 50 km od Włocławka (dojedziecie tam w około 45 minut). Jezioro słynie z pierwszej klasy czystości i doskonałej przejrzystości wody. Na miejscu znajdziecie prawdziwe eldorado rozrywki: wypożyczalnię sprzętu wodnego, bogatą strefę gastronomiczną, boiska sportowe, a dla najmłodszych – park dinozaurów, plac zabaw i dmuchańce. Sezon kąpielowy trwa do 30 sierpnia, a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.
Ręcznik w dłoń i w drogę. O czym pamiętać przed wyjazdem?
Zanim spakujecie koce, kremy z filtrem i ruszycie w trasę, koniecznie sprawdźcie bieżący stan korków na drogach wyjazdowych z Włocławka. Warto pamiętać, że w godzinach szczytu oraz podczas upalnych weekendów czas dojazdu nad najpopularniejsze plaże może się znacznie wydłużyć. Gdy już dotrzecie na miejsce, zawsze zwracajcie uwagę na kolor flagi wywieszonej przez ratowników – biała oznacza bezpieczną kąpiel, natomiast czerwona to bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Bezpieczeństwo jest najważniejsze, więc dbajcie o siebie i cieszcie się słońcem z głową!