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Gdzie wykorzystać 15% zniżki? Oto 3 hity na późne lato
Nie masz pomysłu na kierunek? Czas schować mapę i zdać się na intuicję. Oto sprawdzone, zmysłowe destynacje, które w sierpniu i wrześniu zachwycają najbardziej.
- Rimini, Włochy. Poczuj drobny, ciepły piasek pod stopami i zapach świeżo pieczonej piadiny. To włoski klasyk nad Adriatykiem, do którego dolecisz bezpośrednio m.in. z Wrocławia. Czekają tu tętniące życiem deptaki, pyszne gelato i ciepłe, lazurowe morze.
- Alicante, Hiszpania. Prawdziwa perła Costa Blanca. Tutaj słońce świeci niemal bez przerwy, a wieczorny spacer wzdłuż promenady Explanada de España z widokiem na oświetlony zamek Santa Bárbara na długo zapada w pamięć. Idealny wybór na ucieczkę przed jesienną szarówką. Połączenia realizowane są m.in. z Krakowa, Wrocławia, Poznania, Łodzi i Rzeszowa.
- Budapeszt, Węgry. Romantyczny weekend w sercu Europy? Zachód słońca nad Dunajem oglądany z pokładu statku lub relaks w historycznych łaźniach termalnych Széchenyi to przepis na idealny city break. Loty na Węgry są teraz dostępne w niezwykle niskich cenach m.in. z Krakowa i Warszawy.
Zasady promocji Ryanair. Na co musisz zwrócić uwagę?
Błyskawiczne wyprzedaże mają to do siebie, że wymagają szybkiego działania. Aby cieszyć się tańszymi lotami na pokładzie, warto zapoznać się z kilkoma kluczowymi regułami.
- Czas na rezerwację: Okazję można upolować tylko do 05 sierpnia 2026 roku (do północy).
- Okres podróży: Zniżka obowiązuje na loty realizowane od 05 sierpnia do 30 września 2026 roku – to idealny czas na tzw. "późne lato" i łapanie słońca bez męczących upałów.
- Dodatkowe zniżki / Kody: Promocja obniża cenę taryf podstawowych o 15% i jest naliczana automatycznie przy wyborze lotów w oznaczonym okresie.
- Ważne wyłączenia: Promocja zależy od dostępności miejsc na konkretnych rejsach. Taryfa promocyjna dotyczy biletów w klasie podstawowej (Value), a dodatkowe usługi takie jak bagaż rejestrowany, wybór miejsc czy pierwszeństwo wejścia na pokład są dodatkowo płatne.
Tani, weekendowy city break za granicą? W tych miejscach zapłacisz mniej, niż w Polsce
Ostatni krok do podróży marzeń
Nie odkładaj planów na później – najlepsze oferty znikają w oczach, gdy inni łowcy okazji rezerwują swoje miejsca na pokładzie. Wejdź na oficjalną stronę przewoźnika Ryanair lub otwórz aplikację mobilną, wybierz swoje wymarzone lotnisko i spakuj bagaż podręczny. Kolejna wspaniała historia czeka, by ją napisać!