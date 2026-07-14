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Słodkie dziedzictwo Maurów. Jak nie dać się nabrać na masowy turrón?
Turrón to niekwestionowany król hiszpańskich słodyczy, którego korzenie sięgają czasów panowania arabskiego na Półwyspie Iberyjskim. Choć w całej Hiszpanii kojarzy się głównie ze świętami Bożego Narodzenia, w prowincji Alicante – a dokładniej w malowniczym miasteczku Jijona – produkuje się go przez cały rok. To właśnie tam, u podnóża gór porośniętych drzewami migdałowymi, powstaje ten wyjątkowy przysmak z miodu, białek jaj i najlepszych odmian migdałów Marcona.
Tradycja dzieli go na dwa główne rodzaje: twardy Turrón de Alicante, z całymi orzechami zatopionymi w chrupiącym karmelu, oraz miękki, kremowy Turrón de Jijona, w którym zmielone migdały tworzą aksamitną masę. Wybór tej pamiątki to nie tylko zakup słodkości, ale podarowanie bliskim cząstki kulinarnej historii Hiszpanii, chronionej rygorystycznym unijnym certyfikatem.
- Jak rozpoznać oryginał? Szukaj produktów opatrzonych oficjalną pieczęcią Chronionego Oznaczenia Geograficznego (Indicación Geográfica Protegida - IGP), która gwarantuje tradycyjne metody produkcji oraz użycie minimum 64% migdałów dla wersji miękkiej i 60% dla twardej w klasie Suprema.
- Gdzie szukać? Najlepsze, rzemieślnicze wyroby znajdziesz w tradycyjnych sklepach zwanych "turronerías" wokół zabytkowego rynku w Alicante, przy Mercado Central lub bezpośrednio w fabrykach w miasteczku Jijona.
- Transport i przepisy. Podróżując samolotem, masz pełną swobodę, ponieważ turrón to produkt o stałej konsystencji, który bez problemu przewieziesz w bagażu podręcznym. Warto jedynie pamiętać, że miękki turrón z Jijona pod wpływem ciepła może naturalnie wydzielać drogocenny olej migdałowy, dlatego dobrze zabezpiecz opakowanie folią przed włożeniem go do walizki.
Płynne złoto królów. Wróć z wakacji z legendarnym winem Fondillón
Wśród koneserów wino Fondillón uchodzi za jeden z najbardziej fascynujących i rzadkich trunków na świecie. Cenione przez Ludwika XIV, Elżbietę I oraz unieśmiertelnione w powieściach Aleksandra Dumasa, to unikalne wino z Alicante niemal zniknęło z mapy enologicznej w ubiegłym wieku, by dziś odrodzić się w wielkim stylu. Produkowane jest wyłącznie ze starannie wyselekcjonowanych, przejrzałych winogron szczepu Monastrell, które naturalnie podsychają na krzewach w suchym klimacie doliny Vinalopó.
Fondillón nie jest wzmacniany alkoholem – swoją niezwykłą moc (minimum 16%) oraz głęboki, bursztynowy kolor zawdzięcza wyłącznie naturalnej fermentacji i długiemu, trwającemu minimum 10 lat starzeniu w dębowych beczkach w tradycyjnym systemie solera. Każdy łyk tego wytrawnego, a zarazem naturalnie słodkawego trunku o bogatych nutach orzechów, suszonych fig i szlachetnego drewna to dosłowna podróż w czasie. To niezwykle prestiżowy i pełen klasy prezent dla najbliższych.
- Jak rozpoznać oryginał? Prawdziwy Fondillón musi posiadać certyfikat chronionej nazwy pochodzenia DOP Vinos de Alicante, a na butelce powinna widnieć wyraźna nazwa oraz informacja o wieku solery.
- Gdzie szukać? Odwiedź wyspecjalizowane winiarnie w Alicante, ekskluzywne butiki z lokalną żywnością lub wybierz się na degustację bezpośrednio do jednej z certyfikowanych winnic w dolinie Vinalopó, np. w okolicach Monóvar lub Villeny.
- Transport i przepisy. Podróżując samolotem, pamiętaj o restrykcyjnych limitach płynów – butelka wina o standardowej pojemności nie przejdzie przez kontrolę bezpieczeństwa w bagażu podręcznym. Fondillón musisz bezpiecznie zapakować do bagażu rejestrowanego (najlepiej owijając go w miękkie ubrania lub folię bąbelkową) bądź dokonać zakupu w strefie wolnocłowej tuż przed wylotem.
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Cud z białej gliny. Dlaczego musisz mieć botijo z Agost?
Zaledwie kilkanaście kilometrów od Alicante leży senne miasteczko Agost, które od stuleci słynie z unikalnego rzemiosła garncarskiego. To tutaj powstaje botijo de barro – tradycyjne naczynie gliniane służące do przechowywania i naturalnego schładzania wody, stanowiące kwintesencję śródziemnomorskiej inżynierii ludowej. Kluczem do jego magii jest lokalna, porowata biała glina mieszana z solą morską.
Naczynie działa na zasadzie naturalnej klimatyzacji: mikroskopijne pory pozwalają na minimalne parowanie wody na zewnątrz naczynia, co spektakularnie obniża temperaturę płynu w środku, utrzymując go przyjemnie chłodnym nawet w największe upały. Ręcznie toczone przez lokalnych rzemieślników, często w tradycyjnych rodzinnych warsztatach działających od XVIII wieku, naczynia te zachwycają prostotą i pięknem formy. Botijo to nie tylko funkcjonalny przedmiot użytkowy, ale też zachwycająca, autentyczna dekoracja wnętrza.
- Jak rozpoznać oryginał? Tradycyjne botijo z Agost ma charakterystyczny, bardzo jasny (prawie biały lub kremowy) odcień i matową, lekko chropowatą powierzchnię pozbawioną sztucznego szkliwa, co pozwala glinie "oddychać".
- Gdzie szukać? Najlepszym adresem są lokalne pracownie garncarskie w samym Agost, zwłaszcza w sąsiedztwie Muzeum Garncarstwa (Museo de Alfarería), gdzie można podejrzeć rzemieślników przy pracy i kupić wyroby prosto z pieca.
- Transport i przepisy. Podróżując samolotem, delikatna ceramika jest narażona na uszkodzenia w luku bagażowym. Najbezpieczniej jest owinąć mniejsze botijo w papier i przewieźć je jako bagaż podręczny, umieszczając je w schowku nad głową lub pod fotelem, upewniając się, że nie zostanie przygniecione cięższymi torbami.
Gdzie kupisz podróbki, a gdzie lokalne skarby Alicante?
Kupując pamiątki na Costa Blanca, łatwo wpaść w pułapkę wszechobecnego kiczu z nadmorskich straganów oferujących plastikowe wachlarze czy tanie magnesy sprowadzane z Azji. Jeśli chcesz przywieźć z podróży coś naprawdę wartościowego, omijaj szerokim łukiem typowo turystyczne sklepy tuż przy samej plaży Postiguet czy głównym deptaku.
Skieruj swoje kroki w głąb bocznych uliczek Alicante, szukaj rzemieślników i małych, klimatycznych sklepów "z duszą", gdzie czas płynie wolniej, a sprzedawca z dumą opowie historię każdego przedmiotu. Kupując lokalne produkty z certyfikatem, nie tylko zyskujesz unikalne wspomnienia, ale także realnie wspierasz ginące tradycje Alicante i dajesz im szansę na przetrwanie.