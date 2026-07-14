Słodkie dziedzictwo Maurów. Jak nie dać się nabrać na masowy turrón?

Turrón to niekwestionowany król hiszpańskich słodyczy, którego korzenie sięgają czasów panowania arabskiego na Półwyspie Iberyjskim. Choć w całej Hiszpanii kojarzy się głównie ze świętami Bożego Narodzenia, w prowincji Alicante – a dokładniej w malowniczym miasteczku Jijona – produkuje się go przez cały rok. To właśnie tam, u podnóża gór porośniętych drzewami migdałowymi, powstaje ten wyjątkowy przysmak z miodu, białek jaj i najlepszych odmian migdałów Marcona.

Tradycja dzieli go na dwa główne rodzaje: twardy Turrón de Alicante, z całymi orzechami zatopionymi w chrupiącym karmelu, oraz miękki, kremowy Turrón de Jijona, w którym zmielone migdały tworzą aksamitną masę. Wybór tej pamiątki to nie tylko zakup słodkości, ale podarowanie bliskim cząstki kulinarnej historii Hiszpanii, chronionej rygorystycznym unijnym certyfikatem.

Jak rozpoznać oryginał? Szukaj produktów opatrzonych oficjalną pieczęcią Chronionego Oznaczenia Geograficznego ( Indicación Geográfica Protegida - IGP ), która gwarantuje tradycyjne metody produkcji oraz użycie minimum 64% migdałów dla wersji miękkiej i 60% dla twardej w klasie Suprema .

Szukaj produktów opatrzonych oficjalną pieczęcią Chronionego Oznaczenia Geograficznego ( ), która gwarantuje tradycyjne metody produkcji oraz użycie minimum 64% migdałów dla wersji miękkiej i 60% dla twardej w klasie . Gdzie szukać? Najlepsze, rzemieślnicze wyroby znajdziesz w tradycyjnych sklepach zwanych "turronerías" wokół zabytkowego rynku w Alicante, przy Mercado Central lub bezpośrednio w fabrykach w miasteczku Jijona.

Najlepsze, rzemieślnicze wyroby znajdziesz w tradycyjnych sklepach zwanych "turronerías" wokół zabytkowego rynku w Alicante, przy lub bezpośrednio w fabrykach w miasteczku Jijona. Transport i przepisy. Podróżując samolotem, masz pełną swobodę, ponieważ turrón to produkt o stałej konsystencji, który bez problemu przewieziesz w bagażu podręcznym. Warto jedynie pamiętać, że miękki turrón z Jijona pod wpływem ciepła może naturalnie wydzielać drogocenny olej migdałowy, dlatego dobrze zabezpiecz opakowanie folią przed włożeniem go do walizki.

Wakacje bez stresu

Płynne złoto królów. Wróć z wakacji z legendarnym winem Fondillón

Wśród koneserów wino Fondillón uchodzi za jeden z najbardziej fascynujących i rzadkich trunków na świecie. Cenione przez Ludwika XIV, Elżbietę I oraz unieśmiertelnione w powieściach Aleksandra Dumasa, to unikalne wino z Alicante niemal zniknęło z mapy enologicznej w ubiegłym wieku, by dziś odrodzić się w wielkim stylu. Produkowane jest wyłącznie ze starannie wyselekcjonowanych, przejrzałych winogron szczepu Monastrell, które naturalnie podsychają na krzewach w suchym klimacie doliny Vinalopó.

Fondillón nie jest wzmacniany alkoholem – swoją niezwykłą moc (minimum 16%) oraz głęboki, bursztynowy kolor zawdzięcza wyłącznie naturalnej fermentacji i długiemu, trwającemu minimum 10 lat starzeniu w dębowych beczkach w tradycyjnym systemie solera. Każdy łyk tego wytrawnego, a zarazem naturalnie słodkawego trunku o bogatych nutach orzechów, suszonych fig i szlachetnego drewna to dosłowna podróż w czasie. To niezwykle prestiżowy i pełen klasy prezent dla najbliższych.

Jak rozpoznać oryginał? Prawdziwy Fondillón musi posiadać certyfikat chronionej nazwy pochodzenia DOP Vinos de Alicante , a na butelce powinna widnieć wyraźna nazwa oraz informacja o wieku solery.

Prawdziwy Fondillón musi posiadać certyfikat chronionej nazwy pochodzenia , a na butelce powinna widnieć wyraźna nazwa oraz informacja o wieku solery. Gdzie szukać? Odwiedź wyspecjalizowane winiarnie w Alicante, ekskluzywne butiki z lokalną żywnością lub wybierz się na degustację bezpośrednio do jednej z certyfikowanych winnic w dolinie Vinalopó, np. w okolicach Monóvar lub Villeny.

Odwiedź wyspecjalizowane winiarnie w Alicante, ekskluzywne butiki z lokalną żywnością lub wybierz się na degustację bezpośrednio do jednej z certyfikowanych winnic w dolinie Vinalopó, np. w okolicach Monóvar lub Villeny. Transport i przepisy. Podróżując samolotem, pamiętaj o restrykcyjnych limitach płynów – butelka wina o standardowej pojemności nie przejdzie przez kontrolę bezpieczeństwa w bagażu podręcznym. Fondillón musisz bezpiecznie zapakować do bagażu rejestrowanego (najlepiej owijając go w miękkie ubrania lub folię bąbelkową) bądź dokonać zakupu w strefie wolnocłowej tuż przed wylotem.

Cud z białej gliny. Dlaczego musisz mieć botijo z Agost?

Zaledwie kilkanaście kilometrów od Alicante leży senne miasteczko Agost, które od stuleci słynie z unikalnego rzemiosła garncarskiego. To tutaj powstaje botijo de barro – tradycyjne naczynie gliniane służące do przechowywania i naturalnego schładzania wody, stanowiące kwintesencję śródziemnomorskiej inżynierii ludowej. Kluczem do jego magii jest lokalna, porowata biała glina mieszana z solą morską.

Naczynie działa na zasadzie naturalnej klimatyzacji: mikroskopijne pory pozwalają na minimalne parowanie wody na zewnątrz naczynia, co spektakularnie obniża temperaturę płynu w środku, utrzymując go przyjemnie chłodnym nawet w największe upały. Ręcznie toczone przez lokalnych rzemieślników, często w tradycyjnych rodzinnych warsztatach działających od XVIII wieku, naczynia te zachwycają prostotą i pięknem formy. Botijo to nie tylko funkcjonalny przedmiot użytkowy, ale też zachwycająca, autentyczna dekoracja wnętrza.

Jak rozpoznać oryginał? Tradycyjne botijo z Agost ma charakterystyczny, bardzo jasny (prawie biały lub kremowy) odcień i matową, lekko chropowatą powierzchnię pozbawioną sztucznego szkliwa, co pozwala glinie "oddychać".

Tradycyjne botijo z Agost ma charakterystyczny, bardzo jasny (prawie biały lub kremowy) odcień i matową, lekko chropowatą powierzchnię pozbawioną sztucznego szkliwa, co pozwala glinie "oddychać". Gdzie szukać? Najlepszym adresem są lokalne pracownie garncarskie w samym Agost, zwłaszcza w sąsiedztwie Muzeum Garncarstwa ( Museo de Alfarería ), gdzie można podejrzeć rzemieślników przy pracy i kupić wyroby prosto z pieca.

Najlepszym adresem są lokalne pracownie garncarskie w samym Agost, zwłaszcza w sąsiedztwie Muzeum Garncarstwa ( ), gdzie można podejrzeć rzemieślników przy pracy i kupić wyroby prosto z pieca. Transport i przepisy. Podróżując samolotem, delikatna ceramika jest narażona na uszkodzenia w luku bagażowym. Najbezpieczniej jest owinąć mniejsze botijo w papier i przewieźć je jako bagaż podręczny, umieszczając je w schowku nad głową lub pod fotelem, upewniając się, że nie zostanie przygniecione cięższymi torbami.

Gdzie kupisz podróbki, a gdzie lokalne skarby Alicante?

Kupując pamiątki na Costa Blanca, łatwo wpaść w pułapkę wszechobecnego kiczu z nadmorskich straganów oferujących plastikowe wachlarze czy tanie magnesy sprowadzane z Azji. Jeśli chcesz przywieźć z podróży coś naprawdę wartościowego, omijaj szerokim łukiem typowo turystyczne sklepy tuż przy samej plaży Postiguet czy głównym deptaku.

Skieruj swoje kroki w głąb bocznych uliczek Alicante, szukaj rzemieślników i małych, klimatycznych sklepów "z duszą", gdzie czas płynie wolniej, a sprzedawca z dumą opowie historię każdego przedmiotu. Kupując lokalne produkty z certyfikatem, nie tylko zyskujesz unikalne wspomnienia, ale także realnie wspierasz ginące tradycje Alicante i dajesz im szansę na przetrwanie.