Episodia to nowa nazwa parków Majaland. Momentum Leisure wprowadza nową markę dla kolejnej generacji rodzinnych parków rozrywki

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
Materiały prasowe
2026-07-13 18:29

Dla jednego z najbardziej rozpoznawalnych miejsc rodzinnej rozrywki w Polsce zaczyna się nowy rozdział. Holenderska spółka Momentum Leisure, stojąca za sukcesem parków Majaland, prezentuje nową markę, która ma odzwierciedlać jej dynamiczny rozwój oraz ambitne plany w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Majaland przechodzi transformację w Episodia - markę parasolową, która spaja coraz bogatszy świat postaci, historii i rodzinnych przygód.

  • Parki rozrywki Majaland ewoluują, otwierając nową erę zabawy rodzinnej z globalnymi bohaterami i czwartym, innowacyjnym obiektem w Gliwicach.
  • Dotychczasowe Majalandy przechodzą transformację w "Episodię", nową markę, która integruje różnorodne światy, od SpongeBoba po Smerfy, oferując immersyjne doświadczenia.
  • Odkryj, jak ten strategiczny rebranding odświeży parki, wprowadzi jeszcze bardziej wciągające historie i wyznaczy przyszłość rodzinnej rozrywki w Polsce!

Wraz z otwarciem czwartego parku w Polsce (Gliwice) oraz wprowadzeniem globalnie znanych bohaterów od partnerów takich jak Studio 100, Nickelodeon czy Smerfy, nowa marka staje się fundamentem dalszego rozwoju i innowacji, pozostając wierna misji tworzenia niezapomnianych wspomnień dla rodzin.

Przez lata Majaland kojarzył się przede wszystkim z Pszczółką Mają i jej przyjaciółmi. Dziś jednak świat ten znacząco się rozszerza i staje się coraz bardziej różnorodny, wraz z dalszym rozwojem Momentum Leisure w regionie Europie Środkowo-Wschodniej.

Nasze parki bardzo się rozrosły w ostatnich latach, a wraz z nimi nasze ambicje

– mówi Wouter Dekkers, CEO Momentum Leisure.

Episodia to jedna, skalowalna marka, która lepiej oddaje to, co chcemy oferować: immersyjny świat historii, bohaterów i wspólnych rodzinnych chwil we wszystkich lokalizacjach. Daje nam również swobodę w nawiązywaniu współpracy z nowymi partnerami i wprowadzaniu kolejnych postaci, przy jednoczesnym rozwijaniu mocnych fundamentów, które stoją za sukcesem naszych parków

- dodaje.

Episodia - miejsce na styku różnych światów

Dzięki współpracy z uznanymi na całym świecie markami i postaciami, obok uwielbianej przez gości Mai, odwiedzający mogą przeżywać wyjątkowe przygody z bohaterami znanymi z takich serii jak SpongeBob Kanciastoporty, Psi Patrol®, Wojownicze Żółwie Ninja czy Smerfy. Wraz z rozwojem tego barwnego świata pełnego historii, postaci i atrakcji, Momentum Leisure dostrzegło potrzebę stworzenia jednej marki, która połączy wszystkie te niezwykłe doświadczenia. Tak narodziła się Episodia, nazwa inspirowana ideą opowiadania historii i miejsca, w którym zaczynają się nowe przygody. To przestrzeń, która łączy różne światy i bohaterów, oferując rodzinom możliwość odkrywania czegoś nowego podczas każdej wizyty.

To więcej niż rebranding

Episodia wprowadza świeże podejście do rodzinnej rozrywki, które wykracza daleko poza nową nazwę i logo. Wraz z rebrandingiem wszystkie parki zostaną odświeżone tak, aby jeszcze mocniej angażować gości i pozwalać im zanurzyć się w światach ulubionych bohaterów.Ten nowy koncept opiera się na wciągających opowieściach, niezapomnianych przeżyciach i Ten nowy koncept opiera się na wciągających opowieściach, niezapomnianych przeżyciach i ważnych chwilach spędzanych z rodziną. Po raz pierwszy zostanie on w pełni wdrożony w czwartym parku w Gliwicach, który obecnie buduje Momentum Leisure. Park ma zostać otwarty latem 2027 roku i będzie wzorem dla kolejnej generacji parków.

Rebranding parków Majaland w Kownatach, Warszawie i Gdańsku ma rozpocząć się wiosną 2027 roku. Zostaną one stopniowo przekształcone w Episodię, a zmiany obejmą nową kolorystykę, odświeżone wnętrza, bardziej immersyjne strefy tematyczne oraz dalsze inwestycje w atrakcje.Cały proces rebrandingu jest efektem szerokiej pracy strategicznej, obejmującej badania rynku, warsztaty z interesariuszami oraz współpracę z ekspertami od brandingu. Zarówno nazwa, jak i identyfikacja wizualna były testowane w Polsce i Rumunii, aby upewnić się, że dobrze rezonują z odbiorcami i wspierają długoterminową strategię rozwoju.

Ta zmiana marki stanowi istotny krok nie tylko w kontekście nowych doświadczeń dla odwiedzających, to również kluczowy element skalowalnego modelu dalszej ekspansji w Europie Środkowej i Wschodniej. Jednocześnie etap ten jest mocno zakorzeniony w solidnych fundamentach, które zostały zbudowane w ciągu ostatnich lat.

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