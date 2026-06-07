Gdzie zabrać dzieci w weekend? Ruszaj do Majalandu. Oto najlepsze atrakcje w parku rozrywki pod Warszawą dla każdego

Polska zyskuje coraz więcej parków rozrywki Majaland – trzy już działają, a czwarty obiekt w Gliwicach jest w planach na przyszły rok.

Majaland Warszawa wyróżnia się całorocznymi atrakcjami pod dachem i na świeżym powietrzu, przenosząc gości w świat Pszczółki Mai i Wickiego.

Sprawdź, które ekscytujące przejażdżki i strefy tematyczne podbiły serca dzieci, czyniąc ten park idealnym celem rodzinnych wypraw!

W Polsce są obecnie trzy parki rozrywki Majaland. Pierwszy otwarto w 2018 r. w Kownatach (woj. lubuskie), kolejny w 2022 r. nieopodal Warszawy w miejscowości Góraszka, a ostatni w Gdańsku w 2024 r. Jednak to nie wszystko, gdyż już w przyszłym roku planowane jest otwarcie czwartego punktu na mapie Polski, a mianowicie w Gliwicach. Niewątpliwie każdy z parków rozrywki zachwyca turystów, szczególnie tych najmłodszych. Jakie atrakcje czekają na gości parku rozrywki? W maju odwiedziłam jeden z nich - Majaland Warszawa. Jako mama dwójki dzieci przedstawię kilka atrakcji, które najbardziej zachwyciły nas najbardziej.

Dlaczego warto odwiedzić Majaland z dzieckiem?

Majaland to zdecydowanie jedno z tych miejsc w województwie mazowieckim, w którym cała rodzina spędzi niezapomniany dzień pełen zabawy i emocji. Ten wyjątkowy park rozrywki przenosi dzieci i dorosłych do świata ulubionych bajkowych bohaterów. Zlokalizowany w Góraszce pod Warszawą. Z pewnością jego ogromnym plusem jest fakt, że ma on atrakcje zarówno pod dachem, jak i na świeżym powietrzu. Dzięki temu żadna pogoda nie pokrzyżuje planów na weekendowy wypad z rodziną. Tematyka parku opiera się m.in. na bohaterach takich jak Pszczółka Maja, Heidi oraz Wickie. Na odwiedzających czekają tu ekscytujące rollercoastery, kolorowe karuzele, wodne atrakcje, place zabaw oraz liczne strefy tematyczne inspirowane przygodami Pszczółki Mai, Wickiego i Heidi. Niezależnie od pogody możesz korzystać zarówno z atrakcji na świeżym powietrzu, jak i tych znajdujących się pod dachem.

Atrakcje w Majaland, które trzeba wypróbować

A na czym bawiliśmy się najlepiej? Zdecydowania największe wrażenie zrobił na nas rollercoaster, z którego korzystaliśmy wielokrotnie. Dzieci były wprost zachwycone miasteczkiem samochodowym, które niemal w stu procentach odwzorowuje ruch uliczny. Fanom nieco mocniejszych wrażeń polecam Sky Fly.

Rollercoaster Wikingów to rodzinna kolejka górska odpowiednia także dla starszych dzieci. To jedna z głównych atrakcji parku i zdecydowanie najbardziej oblegana.

Sky Fly, czyli karuzela lotnicza, która wznosi gondole na wysokość około 22 metrów. Daje świetny widok na okolicę.

Strefa wodna

wodny plac zabaw,

fontanny do zabawy,

wodne zjeżdżalnie,

baseny i łódeczki.

Najlepiej sprawdza się latem, więc warto zabrać strój kąpielowy dla dzieci.

Miasteczko samochodowe, gdzie dzieci mogą samodzielnie prowadzić miniaturowe pojazdy.

Karuzele tematyczne

karuzela motyli,

karuzela dinozaurów,

samolociki i inne rodzinne przejażdżki.

Place zabaw i małpi gaj

tory przeszkód,

zjeżdżalnie,

tunele i mostki,

duża wewnętrzna strefa wspinaczkowa.

Teatr i spotkania z bohaterami bajek, gdzie regularnie odbywają się występy oraz spotkania z postaciami znanymi dzieciom z animacji.

Nowy park w Gliwicach już w lipcu 2027

Holenderski deweloper Momentum Leisure, odpowiedzialny za rozwój sieci parków tematycznych Majaland w Polsce, intensyfikuje swoją obecność na rynku, rozpoczynając budowę czwartego obiektu. Projekt, którego realizacja rozpoczęła się w grudniu ubiegłego roku w Gliwicach, stanowi strategiczną inwestycję przekraczającą 50 milionów euro.

Nowy park powstaje na działce o powierzchni 67 000 m², strategicznie zlokalizowanej przy kompleksie handlowym Europa Centralna. Obiekt będzie charakteryzował się znaczną powierzchnią atrakcji – 10 000 m² pod dachem oraz 10 000 m² na zewnątrz – co ma umocnić pozycję Majalandu jako lidera rodzinnej rozrywki. Planowane otwarcie przypada na lipiec 2027 roku.

Majaland Gliwice wprowadzi innowacyjną koncepcję i odświeżoną identyfikację marki, której prezentacja nastąpi w drugim kwartale 2026 roku, odróżniając się tym samym od dotychczasowych inwestycji w Kownatach, Warszawie i Gdańsku. Kluczowym elementem oferty będzie wykorzystanie międzynarodowych franczyz rozrywkowych Nickelodeon, w tym postaci takich jak SpongeBob Kanciastoporty, Psi Patrol i Wojownicze Żółwie Ninja, a także Smerfów. Koncepcja kreatywna jest efektem współpracy z amsterdamską firmą Leisure Expert Group.