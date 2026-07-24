To najstarsza guma do żucia na świecie. Na Cyprze kupisz ją za grosze w zwykłej aptece

Barwne geometryczne wzory z krosna, czyli średniowieczny sekret tkaczek z wioski Fyti

Wyobraź sobie górską wioskę Fyti w regionie Pafos, gdzie od czasów średniowiecza na krosnach powstaje Fythkiotika. To unikalne, wpisane na listę UNESCO tkactwo, charakteryzujące się barwnymi wzorami zwanymi „ploumia”. Tradycyjnie młode dziewczęta tkały te misterne motywy na surowym płótnie bawełnianym, przygotowując swoją wyprawę ślubną. Każdy geometryczny wzór niesie ze sobą głębokie znaczenie i symbolizuje ochronę lub płodność. Przywiezienie takiego rękodzieła to posiadanie małego dzieła sztuki o wielowiekowym rodowodzie.

Jak rozpoznać oryginał? Autentyczna tkanina Fythkiotika wyróżnia się tym, że jej wzory są lekko wypukłe i wyczuwalne pod palcami, a brzegi wykończone są ręcznie wiązanymi frędzlami („klosia”). Tradycyjne barwy to czerwień i błękit.

Autentyczna tkanina Fythkiotika wyróżnia się tym, że jej wzory są lekko wypukłe i wyczuwalne pod palcami, a brzegi wykończone są ręcznie wiązanymi frędzlami („klosia”). Tradycyjne barwy to czerwień i błękit. Gdzie szukać? Najbardziej autentyczne wyroby kupisz bezpośrednio w Muzeum Tkactwa w wiosce Fyti lub w państwowych sklepach Cyprus Handicraft Centre w Nikozji, Limassol czy Pafos.

Najbardziej autentyczne wyroby kupisz bezpośrednio w Muzeum Tkactwa w wiosce Fyti lub w państwowych sklepach Cyprus Handicraft Centre w Nikozji, Limassol czy Pafos. Transport i przepisy. Tkaniny te są niezwykle lekkie. Bez obaw możesz złożyć je w kostkę i schować do bagażu podręcznego, gdzie nie zajmą cennego miejsca.

Słodka świeca z soku winogronowego, czyli tradycyjny cypryjski przysmak soutzoukos

To nie jest zwykły przysmak – to prawdziwe arcydzieło lokalnej gastronomii, które swoim wyglądem przypomina... woskową świecę. Soutzoukos powstaje jesienią z nadwyżek świeżego soku winogronowego. Proces produkcji wymaga niebywałej cierpliwości: migdały lub orzechy włoskie nawleka się na długie sznurki, a następnie wielokrotnie zanurza w gęstym, gorącym soku winogronowym (moustalevria) doprawionym wodą różaną i cynamonem, po czym suszy na słońcu.

Jak rozpoznać oryginał? Prawdziwy soutzoukos ma elastyczną, lekko ciągnącą się konsystencję, głęboki bursztynowy kolor i nie zawiera sztucznych barwników ani cukru – cała słodycz pochodzi wyłącznie z soku winogronowego.

Prawdziwy soutzoukos ma elastyczną, lekko ciągnącą się konsystencję, głęboki bursztynowy kolor i nie zawiera sztucznych barwników ani cukru – cała słodycz pochodzi wyłącznie z soku winogronowego. Gdzie szukać? Najlepszy soutzoukos kupisz na lokalnych targach w górskich wioskach regionu Troodos (np. w Omodos) lub w tradycyjnych sklepikach w pobliżu klasztoru w Ajia Napa.

Najlepszy soutzoukos kupisz na lokalnych targach w górskich wioskach regionu Troodos (np. w Omodos) lub w tradycyjnych sklepikach w pobliżu klasztoru w Ajia Napa. Transport i przepisy. Soutzoukos sprzedawany jest zazwyczaj w opakowaniach próżniowych. Ze względu na brak płynnej formy, bez problemu przejdzie kontrolę bezpieczeństwa na lotnisku w bagażu podręcznym.

Najstarsza guma do żucia na świecie i leśny sekret pissa pafitiki

Zanim na świecie pojawiły się syntetyczne gumy do żucia, mieszkańcy Cypru odświeżali oddech za pomocą pissa pafitiki. To całkowicie naturalna guma wytwarzana z oczyszczonej żywicy dzikiej pistacji (drzewa terebintowego). Proces jej produkcji jest niezwykle pracochłonny: żywicę filtruje się przez gałązki tymianku, gotuje, a następnie ręcznie rozciąga, aż zmieni barwę na mlecznobiałą. Zaskakuje intensywnym, leśnym smakiem.

Jak rozpoznać oryginał? Tradycyjna pissa pafitiki sprzedawana jest w małych, papierowych lub foliowych kopertach o wadze 10g lub 20g z wyraźnym oznaczeniem pochodzenia z regionu Pafos. Nie zawiera żadnych słodzików.

Tradycyjna pissa pafitiki sprzedawana jest w małych, papierowych lub foliowych kopertach o wadze 10g lub 20g z wyraźnym oznaczeniem pochodzenia z regionu Pafos. Nie zawiera żadnych słodzików. Gdzie szukać? Szukaj jej w tradycyjnych piekarniach, lokalnych aptekach oraz małych sklepach wielobranżowych na całej wyspie, zwłaszcza w rzemieślniczej wiosce Geroskipou.

Szukaj jej w tradycyjnych piekarniach, lokalnych aptekach oraz małych sklepach wielobranżowych na całej wyspie, zwłaszcza w rzemieślniczej wiosce Geroskipou. Transport i przepisy. Płaskie koperty z gumą ważą zaledwie kilkanaście gramów, nie podlegają żadnym restrykcjom i zmieszczą się nawet w najmniejszej kieszeni podręcznego plecaka.

O tym pamiętaj, pakując walizkę w Ajia Napa

Przed powrotem z Cypru omijaj z daleka sklepy z pamiątkami zlokalizowane bezpośrednio przy najpopularniejszych plażach, takich jak Nissi Beach – sprzedawany tam asortyment to zazwyczaj tania masówka. Prawdziwe cypryjskie rękodzieło wymaga zejścia z utartych szlaków. Wybierając unikalne produkty, takie jak Fythkiotika, soutzoukos czy pissa pafitiki, zyskujesz pewność, że przywozisz do domu autentyczny kawałek historii Wyspy Afrodyty, który bez trudu zmieści się w limitach wagowych Twojego bagażu podręcznego.

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