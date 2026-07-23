Czym jest prawdziwa Ratafia?

Przenieś się myślami do rozgrzanych słońcem wzgórz regionu La Selva, bezpośrednio otaczających Lloret de Mar. To właśnie tam, według pilnie strzeżonych receptur, rodzi się Ratafia – tradycyjny, kataloński likier ziołowy o głębokiej, bursztynowej barwie. Jego historia sięga wieków wstecz, kiedy lokalne gospodynie zbierały zielone orzechy włoskie oraz bukiet ponad czterdziestu ziół, kwiatów i przypraw (takich jak mięta, szałwia, cynamon czy goździki), by zalać je anyżowym alkoholem i poddać trwającemu czterdzieści dni procesowi maceracji na słońcu. Likier ten to esencja katalońskiego stylu życia – pije się go powoli, jako digestif po rodzinnym obiedzie lub w towarzystwie tradycyjnych deserów. Przywożąc butelkę tego trunku do domu, zyskujesz nie tylko wyjątkowy podarunek dla bliskich, ale też klucz do przywołania wspomnień o ciepłych, hiszpańskich wieczorach.

Jak rozpoznać oryginał? Szukaj butelek z oznaczeniem pochodzenia regionalnego z Katalonii. Prawdziwy likier ma naturalnie ciemny, brązowo-bursztynowy kolor, jest lekko gęsty, a w jego aromacie wyraźnie dominuje nuta zielonego orzecha włoskiego przełamana korzennymi przyprawami, bez sztucznych aromatów w składzie.

Szukaj butelek z oznaczeniem pochodzenia regionalnego z Katalonii. Prawdziwy likier ma naturalnie ciemny, brązowo-bursztynowy kolor, jest lekko gęsty, a w jego aromacie wyraźnie dominuje nuta zielonego orzecha włoskiego przełamana korzennymi przyprawami, bez sztucznych aromatów w składzie. Gdzie szukać? Najlepszą, autentyczną selekcję znajdziesz w tradycyjnych winiarniach (tzw. bodegas ) w historycznym centrum Lloret de Mar, z dala od głównych deptaków plażowych, oraz na lokalnym rynku miejskim ( Mercat Municipal ).

Najlepszą, autentyczną selekcję znajdziesz w tradycyjnych winiarniach (tzw. ) w historycznym centrum Lloret de Mar, z dala od głównych deptaków plażowych, oraz na lokalnym rynku miejskim ( ). Transport i przepisy. Jeśli podróżujesz samolotem, butelkę likieru o pojemności powyżej 100 ml musisz bezwzględnie spakować do bagażu rejestrowanego. Owiń ją grubą warstwą ubrań lub folią bąbelkową i umieść w centralnej części walizki, aby zabezpieczyć ją przed potłuczeniem. W bagażu podręcznym dopuszczalne są jedynie miniatury do 100 ml.

Wakacje bez stresu

Dlaczego ceramika z La Bisbal d'Empordà urzeka od wieków?

Gdy spojrzysz na tradycyjne naczynia zdobiące stoły w katalońskich domach, od razu dostrzeżesz charakterystyczne, ciepłe barwy: żółć, zieleń i głęboki brąz. To znak rozpoznawczy ceramiki z La Bisbal d'Empordà – pobliskiego miasteczka, które jest sercem rzemiosła artystycznego na Costa Brava. Tradycja wypalania gliny sięga tu średniowiecza, a tutejsi mistrzowie do dziś ręcznie formują i malują talerze, misy, dzbany oraz dekoracyjne kafle. Każdy element jest unikalny – widać na nim delikatne pociągnięcia pędzla i drobne niedoskonałości, które świadczą o pracy ludzkich rąk, a nie maszynowej taśmy. Taka misa na owoce czy kunsztowny dzbanek na wodę postawiony w twojej kuchni będzie codziennie przypominać o słońcu Katalonii, będąc jednocześnie niezwykle stylowym i praktycznym elementem wystroju wnętrza.

Jak rozpoznać oryginał? Oryginalne wyroby rzemieślnicze posiadają charakterystyczny stempel lub podpis twórcy na spodzie naczynia oraz oficjalny znak towarowy Cerà­mica de la Bisbal . Charakteryzują się one również naturalną wagą (są cięższe od masowej ceramiki) i unikalnymi, lekko wypukłymi zdobieniami.

Oryginalne wyroby rzemieślnicze posiadają charakterystyczny stempel lub podpis twórcy na spodzie naczynia oraz oficjalny znak towarowy . Charakteryzują się one również naturalną wagą (są cięższe od masowej ceramiki) i unikalnymi, lekko wypukłymi zdobieniami. Gdzie szukać? Wybierz się do mniejszych, niezależnych sklepów z rzemiosłem artystycznym w historycznej części Lloret de Mar lub poszukaj stoisk rzemieślniczych podczas cotygodniowego targu na Avinguda del Rieral.

Wybierz się do mniejszych, niezależnych sklepów z rzemiosłem artystycznym w historycznej części Lloret de Mar lub poszukaj stoisk rzemieślniczych podczas cotygodniowego targu na Avinguda del Rieral. Transport i przepisy. Podróżując samolotem, delikatną ceramikę najlepiej zabrać na pokład w bagażu podręcznym, owijając ją uprzednio miękką odzieżą, by chronić ją przed wstrząsami. Jeśli gabaryty zmuszają cię do umieszczenia jej w bagażu rejestrowanym, zabezpiecz przedmiot bardzo dokładnie folią bąbelkową i umieść go w samym środku walizki, dbając o to, by nie dotykał jej twardych ścianek.

Czym są klasyczne Espardenyes i dlaczego warto wydać na nie pieniądze?

Trudno o bardziej kultowe i jednocześnie ekologiczne obuwie niż klasyczne, katalońskie espardenyes (znane na świecie jako espadryle). Zanim trafiły na wybiegi mody i stopy takich ikon jak Salvador Dalí czy Coco Chanel, były skromnymi butami noszonymi przez tutejszych chłopów, rybaków i żołnierzy. Ich tajemnica tkwi w podeszwie wykonanej ze splecionej juty lub konopi oraz płóciennej, przewiewnej cholewce, która doskonale sprawdza się podczas upalnych, śródziemnomorskich dni. Klasyczne modele wiąże się wokół kostki charakterystycznymi tasiemkami. To idealna pamiątka z Lloret de Mar – łączy w sobie ponadczasowy design, niesamowitą wygodę i szacunek dla tradycyjnych, naturalnych surowców.

Jak rozpoznać oryginał? Prawdziwe, rzemieślnicze espardenyes mają podeszwę wykonaną w 100% z naturalnej juty (pachnącej sianem, a nie plastikiem czy klejem syntetycznym) i są zszywane grubą, widoczną nicią z bawełnianym lub lnianym płótnem. Szwy powinny być równe, mocne i wykonane ręcznie, co gwarantuje trwałość obuwia.

Prawdziwe, rzemieślnicze espardenyes mają podeszwę wykonaną w 100% z naturalnej juty (pachnącej sianem, a nie plastikiem czy klejem syntetycznym) i są zszywane grubą, widoczną nicią z bawełnianym lub lnianym płótnem. Szwy powinny być równe, mocne i wykonane ręcznie, co gwarantuje trwałość obuwia. Gdzie szukać? Unikaj tanich stoisk z plażowymi akcesoriami. Udaj się do tradycyjnych, wielopokoleniowych sklepów obuwniczych (np. w okolicach Carrer de Sant Pere w Lloret de Mar) lub odwiedź rzemieślników na regionalnych targach.

Unikaj tanich stoisk z plażowymi akcesoriami. Udaj się do tradycyjnych, wielopokoleniowych sklepów obuwniczych (np. w okolicach Carrer de Sant Pere w Lloret de Mar) lub odwiedź rzemieślników na regionalnych targach. Transport i przepisy. W przypadku podróży samolotem espardenyes są niezwykle bezproblemowe w transporcie. Ponieważ są lekkie i płaskie, możesz śmiało spakować je do bagażu podręcznego, oszczędzając cenne kilogramy w walizce rejestrowanej. Nie podlegają one żadnym ograniczeniom celnym ani przewozowym.

O czym pamiętać, spędzając wakacje w Lloret de Mar?

Unikaj sklepów z pamiątkami położonych bezpośrednio przy głównej plaży i promenadzie – to tam najłatwiej natknąć się na masowe podróbki i tandetne gadżety, które nie mają nic wspólnego z katalońską tożsamością. Przed powrotem na lotnisko upewnij się, że twoje regionalne przysmaki, takie jak lokalne sery czy dojrzewające wędliny, są hermetycznie zamknięte. Przepisy lotnicze zezwalają na przewóz żywności w bagażu podręcznym, o ile nie ma ona konsystencji płynnej lub półpłynnej (uwaga na miękkie sery i oliwy!).

Wybierając autentyczne wyroby rzemieślnicze, nie tylko przywozisz do domu cząstkę prawdziwej Hiszpanii, ale też wspierasz lokalnych twórców, którzy dbają o przetrwanie tradycji Costa Brava.