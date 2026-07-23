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Czym jest prawdziwa Ratafia?
Przenieś się myślami do rozgrzanych słońcem wzgórz regionu La Selva, bezpośrednio otaczających Lloret de Mar. To właśnie tam, według pilnie strzeżonych receptur, rodzi się Ratafia – tradycyjny, kataloński likier ziołowy o głębokiej, bursztynowej barwie. Jego historia sięga wieków wstecz, kiedy lokalne gospodynie zbierały zielone orzechy włoskie oraz bukiet ponad czterdziestu ziół, kwiatów i przypraw (takich jak mięta, szałwia, cynamon czy goździki), by zalać je anyżowym alkoholem i poddać trwającemu czterdzieści dni procesowi maceracji na słońcu. Likier ten to esencja katalońskiego stylu życia – pije się go powoli, jako digestif po rodzinnym obiedzie lub w towarzystwie tradycyjnych deserów. Przywożąc butelkę tego trunku do domu, zyskujesz nie tylko wyjątkowy podarunek dla bliskich, ale też klucz do przywołania wspomnień o ciepłych, hiszpańskich wieczorach.
- Jak rozpoznać oryginał? Szukaj butelek z oznaczeniem pochodzenia regionalnego z Katalonii. Prawdziwy likier ma naturalnie ciemny, brązowo-bursztynowy kolor, jest lekko gęsty, a w jego aromacie wyraźnie dominuje nuta zielonego orzecha włoskiego przełamana korzennymi przyprawami, bez sztucznych aromatów w składzie.
- Gdzie szukać? Najlepszą, autentyczną selekcję znajdziesz w tradycyjnych winiarniach (tzw. bodegas) w historycznym centrum Lloret de Mar, z dala od głównych deptaków plażowych, oraz na lokalnym rynku miejskim (Mercat Municipal).
- Transport i przepisy. Jeśli podróżujesz samolotem, butelkę likieru o pojemności powyżej 100 ml musisz bezwzględnie spakować do bagażu rejestrowanego. Owiń ją grubą warstwą ubrań lub folią bąbelkową i umieść w centralnej części walizki, aby zabezpieczyć ją przed potłuczeniem. W bagażu podręcznym dopuszczalne są jedynie miniatury do 100 ml.
Dlaczego ceramika z La Bisbal d'Empordà urzeka od wieków?
Gdy spojrzysz na tradycyjne naczynia zdobiące stoły w katalońskich domach, od razu dostrzeżesz charakterystyczne, ciepłe barwy: żółć, zieleń i głęboki brąz. To znak rozpoznawczy ceramiki z La Bisbal d'Empordà – pobliskiego miasteczka, które jest sercem rzemiosła artystycznego na Costa Brava. Tradycja wypalania gliny sięga tu średniowiecza, a tutejsi mistrzowie do dziś ręcznie formują i malują talerze, misy, dzbany oraz dekoracyjne kafle. Każdy element jest unikalny – widać na nim delikatne pociągnięcia pędzla i drobne niedoskonałości, które świadczą o pracy ludzkich rąk, a nie maszynowej taśmy. Taka misa na owoce czy kunsztowny dzbanek na wodę postawiony w twojej kuchni będzie codziennie przypominać o słońcu Katalonii, będąc jednocześnie niezwykle stylowym i praktycznym elementem wystroju wnętrza.
- Jak rozpoznać oryginał? Oryginalne wyroby rzemieślnicze posiadają charakterystyczny stempel lub podpis twórcy na spodzie naczynia oraz oficjalny znak towarowy Ceràmica de la Bisbal. Charakteryzują się one również naturalną wagą (są cięższe od masowej ceramiki) i unikalnymi, lekko wypukłymi zdobieniami.
- Gdzie szukać? Wybierz się do mniejszych, niezależnych sklepów z rzemiosłem artystycznym w historycznej części Lloret de Mar lub poszukaj stoisk rzemieślniczych podczas cotygodniowego targu na Avinguda del Rieral.
- Transport i przepisy. Podróżując samolotem, delikatną ceramikę najlepiej zabrać na pokład w bagażu podręcznym, owijając ją uprzednio miękką odzieżą, by chronić ją przed wstrząsami. Jeśli gabaryty zmuszają cię do umieszczenia jej w bagażu rejestrowanym, zabezpiecz przedmiot bardzo dokładnie folią bąbelkową i umieść go w samym środku walizki, dbając o to, by nie dotykał jej twardych ścianek.
Czym są klasyczne Espardenyes i dlaczego warto wydać na nie pieniądze?
Trudno o bardziej kultowe i jednocześnie ekologiczne obuwie niż klasyczne, katalońskie espardenyes (znane na świecie jako espadryle). Zanim trafiły na wybiegi mody i stopy takich ikon jak Salvador Dalí czy Coco Chanel, były skromnymi butami noszonymi przez tutejszych chłopów, rybaków i żołnierzy. Ich tajemnica tkwi w podeszwie wykonanej ze splecionej juty lub konopi oraz płóciennej, przewiewnej cholewce, która doskonale sprawdza się podczas upalnych, śródziemnomorskich dni. Klasyczne modele wiąże się wokół kostki charakterystycznymi tasiemkami. To idealna pamiątka z Lloret de Mar – łączy w sobie ponadczasowy design, niesamowitą wygodę i szacunek dla tradycyjnych, naturalnych surowców.
- Jak rozpoznać oryginał? Prawdziwe, rzemieślnicze espardenyes mają podeszwę wykonaną w 100% z naturalnej juty (pachnącej sianem, a nie plastikiem czy klejem syntetycznym) i są zszywane grubą, widoczną nicią z bawełnianym lub lnianym płótnem. Szwy powinny być równe, mocne i wykonane ręcznie, co gwarantuje trwałość obuwia.
- Gdzie szukać? Unikaj tanich stoisk z plażowymi akcesoriami. Udaj się do tradycyjnych, wielopokoleniowych sklepów obuwniczych (np. w okolicach Carrer de Sant Pere w Lloret de Mar) lub odwiedź rzemieślników na regionalnych targach.
- Transport i przepisy. W przypadku podróży samolotem espardenyes są niezwykle bezproblemowe w transporcie. Ponieważ są lekkie i płaskie, możesz śmiało spakować je do bagażu podręcznego, oszczędzając cenne kilogramy w walizce rejestrowanej. Nie podlegają one żadnym ograniczeniom celnym ani przewozowym.
O czym pamiętać, spędzając wakacje w Lloret de Mar?
Unikaj sklepów z pamiątkami położonych bezpośrednio przy głównej plaży i promenadzie – to tam najłatwiej natknąć się na masowe podróbki i tandetne gadżety, które nie mają nic wspólnego z katalońską tożsamością. Przed powrotem na lotnisko upewnij się, że twoje regionalne przysmaki, takie jak lokalne sery czy dojrzewające wędliny, są hermetycznie zamknięte. Przepisy lotnicze zezwalają na przewóz żywności w bagażu podręcznym, o ile nie ma ona konsystencji płynnej lub półpłynnej (uwaga na miękkie sery i oliwy!).
Wybierając autentyczne wyroby rzemieślnicze, nie tylko przywozisz do domu cząstkę prawdziwej Hiszpanii, ale też wspierasz lokalnych twórców, którzy dbają o przetrwanie tradycji Costa Brava.