Jeśli szukasz miejsca na wakacje w styczniu lub lutym, ale nie nastawiasz się na leżenie na plaży tylko na zwiedzanie, dobrym kierunkiem jest Barcelona. W sezonie oblężona przez turystów, których miejscowo często mają już dość. Zimą natomiast temperatura jest idealna do spacerowania, możemy liczyć na mnóstwo słońca i około 17 stopni C. Jednak jeśli to zdecydowanie za zimno, można wybrać się na Wyspy Kanaryjskie.

Hiszpania na wakacje w styczniu i lutym. Gdzie pojechać, by było taniej, ale ciepło? W tym miejscu jest gorąco nie tylko ze względu na pogodę

Jeśli marzysz o prawdziwie letnich temperaturach, Wyspy Kanaryjskie są najlepszym wyborem. Oferty biur podroży ale także ceny lotów są zdecydowanie niższe niż w sezonie. Przyjemne temperatury przez cały rok, często przekraczające 20 stopni Celsjusza nawet w środku zimy. Gran Canaria, Teneryfa i Lanzarote to tylko niektóre z wysp, które zachwycają różnorodnymi krajobrazami, od wulkanicznych terenów po bujne lasy. Na Teneryfie warto odwiedzić park narodowy Teide, gdzie znajduje się najwyższy szczyt Hiszpanii — wulkan Teide. Ponadto z końcem stycznia jest tu gorąco bez względu na pogodę. Drugi pod względem wielkości karnawał świata (po zabawie w Rio de Janeiro) odbywa się co roku na Teneryfie, a kończy go w Środę Popielcową... pogrzeb sardynki, czyli symbolu święta. Wielką figurę ryby z papier mache prowadzi się w orszaku przez uliczki Santa Cruz nad brzeg oceanu. Za figurą podążają tłumy „żałobnic”, czyli mężczyzn w groteskowych strojach pogrzebowych, którzy rozpaczają nad końcem zabawy. Na plaży wrzucają rybę w wielkie ognisko. Jego płomienie mają symbolizować oczyszczenie po czasie rozpusty. Mimo to duch zabawy wraca na Teneryfę po kilku dniach. Kolejny weekend to czas imprezy Pinata Chica – cyklu parad, tańców i pokazów fajerwerków.

Hiszpania zimą. Gdzie warto pojechać?

Kolejnym ciepłym miejscem wartym odwiedzenia jest Sewilla, stolica Andaluzji. Sewilla słynie z flamenco, wspaniałej kuchni i historycznych zabytków. Zimą temperatury są łagodne, zazwyczaj wahają się od 12 do 20 stopni Celsjusza. Warto zwiedzić Katedrę w Sewilli, jedną z największych katedr na świecie, oraz przylegający do niej Alkazar, królewski pałac o bogatej historii i zapierających dech w piersiach ogrodach. Nie można również przegapić Plaza de España, imponującego placu, który zachwyca swoją architekturą i atmosferą. Spacer po uliczkach dzielnicy Santa Cruz, z jej wąskimi uliczkami i urokliwymi patio, to również niezapomniane przeżycie. Innym, wartym odziewana miejscem jest Malaga. Miasto położone na słonecznym wybrzeżu Costa del Sol, które oferuje przyjemne temperatury nawet w zimie. Średnie temperatury w styczniu wahają się od 15 do 22 stopni Celsjusza. Malaga to miejsce narodzin Pabla Picassa, więc wizyta w muzeum dedykowanym jego twórczości jest wręcz obowiązkowa. Miłośnicy historii powinni odwiedzić Alcazabę, mauretańską twierdzę z XI wieku, oraz zamek Gibralfaro, z którego roztacza się wspaniały widok na miasto i wybrzeże. Po dniu pełnym zwiedzania relaks na jednej z licznych plaż Malagi to idealny sposób na zakończenie dnia.

