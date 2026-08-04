Wizz Air odpalił błyskawiczną wyprzedaż! Bilety na jesienny urlop w słońcu kupisz dzisiaj za ułamek ceny

Gdzie warto uciec tej jesieni? 4 hity w supercenach

Końcówka lata i jesień to absolutnie najlepszy czas na podróżowanie. Tłumy turystów w kurortach rzedną, ceny noclegów spadają, a pogoda w wielu zakątkach Europy wciąż zachwyca słońcem i przyjemnymi temperaturami. Oto cztery idealne kierunki, na które warto wykorzystać dzisiejszą promocję.

1. Rzym – wieczność pachnąca kawą i pizzą

Rzym jesienią jest po prostu magiczny. Gdy letnie upały ustępują miejsca przyjemnemu ciepłu, spacerowanie po tętniących życiem placach staje się czystą przyjemnością. Wyobraź sobie popołudnie przy zjawiskowej Fontannie di Trevi z porcją kremowych lodów lub wieczór w klimatycznej dzielnicy Zatybrze (Trastevere), gdzie zapach świeżego makaronu cacio e pepe unosi się w powietrzu. Bezpośrednie loty na pokładach Wizz Air zabiorą Cię prosto do serca słonecznej Italii.

2. Barcelona – katalońskie słońce i szum fal

Marzy Ci się połączenie zwiedzania z odpoczynkiem na plaży? Barcelona to strzał w dziesiątkę! W okresie od września do listopada panują tu idealne warunki do odkrywania architektonicznych cudów Antoniego Gaudíego, takich jak zapierająca dech w piersiach świątynia Sagrada Família czy bajkowy Park Güell. Po intensywnym dniu warto usiąść w jednej z nadmorskich restauracji na tętniącej życiem Barcelonecie, ciesząc się lokalną paellą i widokiem na błękitne morze.

3. Bari – południowe słońce i urok Apulii

To idealna brama do odkrywania jednego z najbardziej autentycznych i fotogenicznych regionów Włoch – Apulii. Bari urzeka klimatem starego miasta, gdzie lokalne nonny na oczach przechodniów lepią tradycyjny makaron orecchiette. To stąd łatwo dotrzesz do bajkowego Alberobello z domkami trulli oraz do spektakularnie zawieszonego na nadmorskich skałach miasteczka Polignano a Mare.

4. Larnaka – gwarancja gorącego słońca na Cyprze

Jeśli nie masz zamiaru żegnać się z prawdziwym latem, cypryjska Larnaka będzie idealnym wyborem. Gdy w Polsce panuje już jesienna plucha, na Cyprze woda w morzu wciąż zachęca do kąpieli, a słońce świeci niemal bez przerwy. To raj dla miłośników leniwego wypoczynku na złocistym piasku, wyśmienitej śródziemnomorskiej kuchni oraz antycznych zabytków rozproszonych po całej wyspie.

Zasady promocji Wizz Air. Na co musisz zwrócić uwagę?

Ta wyjątkowa oferta to okazja, która nie powtórzy się szybko. Aby bez przeszkód cieszyć się tanią podróżą, zapoznaj się z kluczowymi warunkami tej błyskawicznej wyprzedaży.

Czas na rezerwację: Promocja jest ekstremalnie krótka! Bilety w obniżonych cenach kupisz wyłącznie dzisiaj, tj. 04.08.2026 r. w godzinach 00:00 - 23:59 CET . Zostało niewiele czasu!

Promocja jest ekstremalnie krótka! Bilety w obniżonych cenach kupisz wyłącznie dzisiaj, tj. w godzinach . Zostało niewiele czasu! Okres podróży: Oferta obejmuje loty realizowane w okresie od 10.08.2026 do 10.12.2026 r. To idealny przedział czasu na późne wakacje, przedłużony weekend listopadowy lub spontaniczny city break.

Oferta obejmuje loty realizowane w okresie od To idealny przedział czasu na późne wakacje, przedłużony weekend listopadowy lub spontaniczny city break. Dodatkowe zniżki / Kody: Podczas rezerwacji możesz skorzystać z dodatkowych korzyści i programów takich jak WIZZ Discount Club (który oferuje jeszcze niższe ceny biletów i bagażu), Privilege Pass , elastycznej opcji WIZZ Flex lub dedykowanej Rodzinnej oferty WIZZ .

Podczas rezerwacji możesz skorzystać z dodatkowych korzyści i programów takich jak (który oferuje jeszcze niższe ceny biletów i bagażu), , elastycznej opcji lub dedykowanej . Kanał rezerwacji: Taryfy promocyjne dostępne są wyłącznie przy zakupie na oficjalnej stronie przewoźnika wizzair.com lub za pośrednictwem oficjalnej aplikacji mobilnej WIZZ .

Taryfy promocyjne dostępne są wyłącznie przy zakupie na oficjalnej stronie przewoźnika lub za pośrednictwem oficjalnej . Ważne wyłączenia i bagaż: Cena od 89 zł dotyczy taryfy podstawowej za jeden odcinek lotu dla jednej osoby. Zawiera opłatę administracyjną oraz mały bagaż podręczny (który musi zmieścić się pod fotelem przed Tobą). Z promocji wyłączone są rezerwacje grupowe. Liczba miejsc w najniższej cenie jest ściśle ograniczona!

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Ostatni krok do podróży marzeń

Taka okazja nie trafia się codziennie. Bilety lotnicze od 89 zł rozchodzą się w ekspresowym tempie, a czas na rezerwację nieubłaganie ucieka – promocja wygasa dokładnie dzisiaj o północy! Nie zwlekaj ani chwili dłużej. Wejdź na oficjalną stronę wizzair.com lub uruchom aplikację mobilną WIZZ, wybierz swój wymarzony kierunek i zafunduj sobie niezapomniane, pełne słońca chwile na pokładzie samolotu!