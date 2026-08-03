Śmierć listonosza w Toruniu. Wyruszył rano z przesyłkami

W lipcu do regionalnej PIP zgłoszono 11 wypadków przy pracy.

Operator wózka widłowego zmarł po wypadku w bydgoskim magazynie.

Podczas wykonywania obowiązków zmarli również listonosz i pracownik budowlany.

W czterech zakładach doszło do poważnych urazów i amputacji palców.

Do najtragiczniejszego wypadku doszło 16 lipca w Bydgoszczy. Operator elektrycznego wózka widłowego pracował nocą w firmie zajmującej się dystrybucją napojów. Około godz. 2.30, podczas wykonywania manewru między regałami, jego głowa została przygnieciona do konstrukcji magazynowej. Mężczyzna trafił do szpitala, ale nie udało się go uratować.

Jak czytamy na stronie „Nowości Dziennik Toruński”, raport obejmuje również dwa zgony związane z nagłymi problemami zdrowotnymi. Listonosz z Torunia zasłabł 29 czerwca podczas doręczania przesyłek. Został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł. Informacja o jego śmierci dotarła do pracodawcy 14 lipca. Z kolei 23 lipca pracownik firmy budowlanej z gminy Lubień Kujawski stracił przytomność podczas układania kostki brukowej. Pomimo reanimacji zmarł na miejscu.

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W lipcu odnotowano także kilka ciężkich urazów dłoni. Do amputacji palców doszło podczas obsługi maszyn w zakładach w gminie Izbica Kujawska, Ciechocinie, Toruniu i Obrowie. Poszkodowani pracowali m.in. przy obróbce drewna, urządzeniu produkcyjnym oraz podajniku ślimakowym.