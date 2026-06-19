Roksana Węgiel jak zbuntowana panna młoda. Podkreśliła ponętny biust i odsłoniła nogi

Roksana Węgiel idzie po kolejne sukcesy!

Roksana Węgiel (21 l.) to jedna z najpopularniejszych gwiazd młodego pokolenia. Cała Polska usłyszała o niej za sprawą "The Voice Kids". Miała zaledwie trzynaście lat, gdy wygrała program i zyskała ogromną popularność. Od tamtej pory nie schodzi ze sceny i medialnych afiszy. Nieustannie pracuje nad nową muzyką oraz własnym wizerunkiem.

Młodziutka piosenkarka zawodowym doświadczeniem mogłaby obdzielić wiele starszych znajomych po fachu. Wydała dwie płyty. W 2018 roku zwyciężyła w finale 16. Konkursu Piosenki Eurowizji Junior. Regularnie koncertuje i wstępuje z najpopularniejszymi artystami w kraju.

Ostatnie dwa lata to dla Roksany Węgiel pasmo sukcesów. Wzięła udział w programie "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami", podpisała lukratywne kontrakty reklamowe, koncertowała, nagrywała płytę i wyszła za mąż!

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Roksana Węgiel jak zbuntowana panna młoda na premierze płyty

Przez dwa lata pracowała nad najnowszym albumem "Błękit", który 19 czerwca trafił do sprzedaży. Zwyciężczyni Eurowizji Junior zaprezentowała już pierwsze utwory z długo wyczekiwanego krążka. Pierwszy z nich tytułowy "Błękit" z miejsca stał się hitem. Teledysk do piosenki został odtworzony ponad dziesięć milionów razy. W rozmowie z ESKĄ Roksana Węgiel wyznała, że pozwoliłaby muzyka w niej dojrzała. Tym razem nie chciała tworzyć płyty m.in. pod presją czasu. To jej najbardziej dojrzały album.

Na dzień przed premierą odbyła się premiera płyty. Roksana Węgiel zaprosiła na mini koncert swoich przyjaciół z branży i znanych znajomych. Goście przybyli ubrani od stóp do głów w błękitne stylizacje. Na miejscu pojawili się m.in. Mery Spolsky, Ralf Kaminski, Qczaj, Jacek Jelonek czy Karolina Pisare-Salla i Roger Salla.

Za to gwiazda wieczoru wystąpiła w efektownej białej sukni ozdobionej kryształkami, które odbijały światło. Gorsetowa góra i rozszerzany dół sprawiły, że kreacja kojarzyła się z suknią ślubną. Roksana Węgiel tradycyjnie już odsłoniła swoje zgrabne nogi, a biust dodatkowo podkreśliła. Piosenkarka wyglądała niczym zbuntowana panna młoda.

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