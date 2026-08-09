QUIZ. Tylko osoby wychowane w latach 90. zdobędą komplet punktów. Sprawdź, ile pamiętasz

Dla jednych lata 90. kojarzą się z pierwszymi komputerami, trzepakiem przed blokiem i wieczorami spędzanymi przed telewizorem. Dla innych to przede wszystkim czas wielkich muzycznych przebojów, nowych programów rozrywkowych i seriali, które gromadziły przed ekranami miliony widzów.

To właśnie wtedy swoje kariery rozwijali artyści, aktorzy i prezenterzy, których nazwiska do dziś zna niemal każdy. Niektórzy debiutowali, inni przeżywali największy rozkwit popularności. Ich piosenki były grane w radiu, twarze pojawiały się na okładkach gazet, a role w serialach na długo zapadały w pamięć.

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Gwiazdy lat 90. wciąż budzą emocje

Choć od tamtych czasów minęło już kilka dekad, wiele nazwisk nadal regularnie pojawia się w mediach. Michał Wiśniewski, Agnieszka Chylińska, Karol Strasburger czy Zygmunt Chajzer to tylko niektóre osoby, które kojarzą się z popkulturą tamtego okresu.

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Niektóre hity z lat 90. do dziś można usłyszeć w radiu, a kultowe produkcje telewizyjne doczekały się kolejnych pokoleń fanów. Nic dziwnego, że dla wielu osób wspomnienie tamtych lat wywołuje sporo emocji i sentymentu.

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Przygotowaliśmy quiz, w którym sprawdzisz swoją wiedzę o gwiazdach, które były wtedy na szczycie popularności. Czy rozpoznasz wokalistów zespołów, aktorów znanych z kultowych seriali i prowadzących najpopularniejsze programy telewizyjne?

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