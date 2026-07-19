QUIZ. Ich nazwiska zna każdy. A pamiętasz imiona?

Iwona Janczewska
Iwona Janczewska
2026-07-19 4:42

Nazwiska tych kobiet zna niemal każdy. Są wśród nich noblistki, wybitne sportsmenki, aktorki, piosenkarki i pisarki, które na trwałe zapisały się w historii Polski. Ale czy potrafisz bez chwili zastanowienia podać ich imiona? Sprawdź swoją pamięć i przekonaj się, czy uda Ci się zdobyć maksymalną liczbę punktów w naszym quizie.

Iga Świątek, Justyna Steczkowska i Krystyna Janda. Quiz o imionach sławnych Polek rozwiążesz na SE.
Autor: AKPA

Nazwiska znasz. A co z imionami?

Niektóre z bohaterek tego quizu to postacie, o których uczymy się już w szkole. Inne od lat goszczą na pierwszych stronach gazet, zdobywają nagrody i serca publiczności. Ich nazwiska są rozpoznawalne, jednak w codziennych rozmowach często posługujemy się właśnie nimi, zapominając o imionach.

To właśnie dlatego przygotowaliśmy ten quiz. Czeka na Ciebie 12 pytań dotyczących znanych Polek z różnych dziedzin życia. Znajdziesz tu przedstawicielki nauki, kultury, sportu i rozrywki.

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Nie wszystko okaże się tak oczywiste

Choć część pytań wydaje się bardzo prosta, kilka z nich może sprawić niemałą trudność. Wśród znanych nazwisk łatwo o pomyłkę, zwłaszcza gdy kojarzymy daną osobę głównie z osiągnięciami, a nie z pełnym imieniem i nazwiskiem.

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Dlatego warto odpowiadać spokojnie i uważnie. Czasem pierwsza myśl okazuje się najlepsza.

Ile punktów uda Ci się zdobyć?

Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz jeden punkt. Maksymalnie możesz zdobyć ich 12. Gdy skończysz, sprawdź swój wynik.

  • 12/12 – rewelacja! Imiona znanych Polek nie mają przed Tobą tajemnic.
  • 10–11 punktów – świetny rezultat. Niewiele zabrakło do kompletu.
  • 7–9 punktów – bardzo dobry wynik. Znasz większość najbardziej rozpoznawalnych Polek.
  • 4–6 punktów – jest dobrze, ale kilka odpowiedzi mogło Cię zaskoczyć.
  • 0–3 punkty – czas na małą powtórkę. Być może kolejny quiz pójdzie Ci znacznie lepiej.

Gotowy na wyzwanie?

Przed Tobą 12 pytań, które sprawdzą nie tylko wiedzę, ale również pamięć. Odpowiadaj powoli i przekonaj się, czy uda Ci się zdobyć komplet punktów. Powodzenia!

Ich nazwiska zna każdy. A pamiętasz ich imiona?
Pytanie 1 z 12
Jak ma na imię noblistka Szymborska?
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