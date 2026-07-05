QUIZ. Czy pamiętasz kultowe czołówki z polskich seriali? Rozpoznaj, skąd pochodzą te cytaty

Iwona Janczewska
Iwona Janczewska
2026-07-05 4:58

Seriale mają coś, co zostaje w głowie na lata - czołówki. Czasem wystarczy kilka sekund muzyki albo jedno zdanie i już wiadomo, co leci w telewizji. Jeśli masz wrażenie, że kiedyś "to wszystko jakoś bardziej siedziało w głowie", to sprawdź się w tym quizie. Zobaczymy, ile pamiętasz.

Osoba trzymająca pilot do telewizora i jedząca popcorn podczas seansu. O quizie z seriali przeczytasz na SE.
Autor: Pixabay.com Polskie seriale. Czy znasz ich bohaterów? Sprawdź się w naszym quizie

Rozpoznaj, skąd pochodzą te cytaty

Są takie rzeczy w telewizji, które zostają w pamięci na długo - i czołówki polskich seriali zdecydowanie do nich należą. Wystarczyło kilka dźwięków albo jedno zdanie i już było wiadomo, co leci w telewizji.

Jeśli pamiętasz te czasy, kiedy wieczory spędzało się przy rodzinnych, obyczajowych albo kryminalnych serialach, to ten quiz jest dla Ciebie. Zobaczymy, czy rozpoznasz je po krótkich cytatach z czołówek.

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Dlaczego te czołówki były takie charakterystyczne?

Kiedyś czołówki seriali to było coś więcej niż tylko intro. To był klimat, emocje i często coś, co od razu "ustawiało" cały odcinek. Jedne były spokojne i rodzinne, inne bardziej dramatyczne albo tajemnicze. Ale większość miała wspólny mianownik - łatwo wpadały w ucho i zostawały w pamięci na lata.

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Rozwiąż QUIZ - zasady są proste:

  • dostajesz krótki cytat z czołówki,
  • wybierasz, z którego serialu pochodzi,
  • na końcu możesz sprawdzić, ile udało Ci się trafić.

Sprawdź, ile pamiętasz z kultowych polskich seriali.

QUIZ: Rozpoznaj polskie seriale po czołówkach
Pytanie 1 z 12
Z jakiego serialu pochodzi fragment: "Życie jest nowelą…"?
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