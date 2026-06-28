Quiz dla fanów "Rancza". Sprawdź jak dobrze znasz MUZYCZNE zagadnienia z serialu

Fenomen "Rancza" w Polsce
Mało brakowało, a ta kultowa produkcja zakończyłaby się zaledwie na czterech sezonach. Serial, który gościł na antenie TVP1 w latach 2006–2016, początkowo nie zapowiadał się na tak ogromny hit komercyjny - tymczasem w momentach największej popularności gromadził przed ekranami rekordowe 10 milionów widzów. Opowieść o Amerykance Lucy, która zamieszkała w podupadającym dworku w Wilkowyjach, idealnie wpisała się w gusta polskiej widowni. Polacy tak mocno pokochali odwieczną wojnę braci bliźniaków (wójta i proboszcza) oraz filozoficzne dysputy na przysklepowej ławeczce, że Telewizja Polska zdecydowała o kontynuacji serii. Ostatecznie powstało aż 10 sezonów, na które złożyło się 130 odcinków oraz jeden film kinowy.
"Rancza" wraca na ekrany
Pod koniec 2025 roku w świecie mediów zaczęły krążyć plotki o planowanej kontynuacji uniwersum „Rancza” w formie nowej, rozbudowanej serii. Przez dłuższy czas twórcy trzymali jednak szczegóły projektu i jego ostateczny kształt w tajemnicy. Dopiero w czerwcu 2026 roku oficjalnie potwierdzono powstanie spin-offu, który ma ostatecznie domknąć wszystkie niedokończone wcześniej historie bohaterów. W nowej obsadzie pojawią się m.in.:
- Violettę Arlak;
- Artura Barcisia;
- Magdalenę Kutę;
- Jacka Kawalca;
- Martę Chodorowską;
- Piotra Ligienzę;
- Arkadiusza Naderę;
- Cezarego Żaka;
- Grażynę Zielińską;
- Katarzynę Żak;
- Martę Lipińską;
- Bartłomieja Kasprzykowskiego;
- Ilonę Ostrowską.
Quiz. Muzyczne szaleństwa w "Ranczu"
Muzyka była niezwykle ważna w Wilkowyjach. Nie tylko disco polo, ale również kościelna. Dodatkowo ścieżkę dźwiękową tworzył wybitny polski twórca. W związku z tym mamy dla was specjalny quiz. Kilkanaście pytań o muzykę w "Ranczo". Pytamy dosłownie o wszystko! Dacie radę? Zobaczymy