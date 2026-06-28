Quiz dla fanów "Rancza". Sprawdź jak dobrze znasz MUZYCZNE zagadnienia z serialu

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-06-28 6:00

"Ranczo" to jeden z popularniejszych polskich seriali. Nic dziwnego - każdy może coś dla siebie znaleźć w kultowych Wilkowyjch. Istotną rolę w życiu wsi odgrywała muzyka. Czy pamiętacie dobrze wszystkie muzyczne zagadnienia z serialu? Pytamy nie tylko o pewien zespół, ale również o inne ciekawostki! Powodzenia

Aktorzy Piotr Pręgowski jako Pietrek i Elżbieta Romanowska jako Jola podczas radosnego tańca z kiełbaskami, promując kampanię fikcyjnej Polskiej Partii Uczciwości w Wilkowyjach. Postaci odgrywają scenę z serialu Ranczo, o którym przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: Archiwum serwisu Ranczo 8 sezon odc. 101. Jola (Elżbieta Romanowska), Pietrek (Piotr Pręgowski)

Fenomen "Rancza" w Polsce

Mało brakowało, a ta kultowa produkcja zakończyłaby się zaledwie na czterech sezonach. Serial, który gościł na antenie TVP1 w latach 2006–2016, początkowo nie zapowiadał się na tak ogromny hit komercyjny - tymczasem w momentach największej popularności gromadził przed ekranami rekordowe 10 milionów widzów. Opowieść o Amerykance Lucy, która zamieszkała w podupadającym dworku w Wilkowyjach, idealnie wpisała się w gusta polskiej widowni. Polacy tak mocno pokochali odwieczną wojnę braci bliźniaków (wójta i proboszcza) oraz filozoficzne dysputy na przysklepowej ławeczce, że Telewizja Polska zdecydowała o kontynuacji serii. Ostatecznie powstało aż 10 sezonów, na które złożyło się 130 odcinków oraz jeden film kinowy.

"Rancza" wraca na ekrany 

Pod koniec 2025 roku w świecie mediów zaczęły krążyć plotki o planowanej kontynuacji uniwersum „Rancza” w formie nowej, rozbudowanej serii. Przez dłuższy czas twórcy trzymali jednak szczegóły projektu i jego ostateczny kształt w tajemnicy. Dopiero w czerwcu 2026 roku oficjalnie potwierdzono powstanie spin-offu, który ma ostatecznie domknąć wszystkie niedokończone wcześniej historie bohaterów. W nowej obsadzie pojawią się m.in.:

  • Violettę Arlak;
  • Artura Barcisia;
  • Magdalenę Kutę;
  • Jacka Kawalca;
  • Martę Chodorowską;
  • Piotra Ligienzę;
  • Arkadiusza Naderę;
  • Cezarego Żaka;
  • Grażynę Zielińską;
  • Katarzynę Żak;
  • Martę Lipińską;
  • Bartłomieja Kasprzykowskiego;
  • Ilonę Ostrowską.
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Quiz. Muzyczne szaleństwa w "Ranczu" 

Muzyka była niezwykle ważna w Wilkowyjach. Nie tylko disco polo, ale również kościelna. Dodatkowo ścieżkę dźwiękową tworzył wybitny polski twórca. W związku z tym mamy dla was specjalny quiz. Kilkanaście pytań o muzykę w "Ranczo". Pytamy dosłownie o wszystko! Dacie radę? Zobaczymy 

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Tak zmienili się bohaterowie "Rancza". Niektórych byście obecnie nie poznali!

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RANCZO