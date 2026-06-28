Quiz dla fanów "Rancza". Sprawdź jak dobrze znasz MUZYCZNE zagadnienia z serialu

Fenomen "Rancza" w Polsce

Mało brakowało, a ta kultowa produkcja zakończyłaby się zaledwie na czterech sezonach. Serial, który gościł na antenie TVP1 w latach 2006–2016, początkowo nie zapowiadał się na tak ogromny hit komercyjny - tymczasem w momentach największej popularności gromadził przed ekranami rekordowe 10 milionów widzów. Opowieść o Amerykance Lucy, która zamieszkała w podupadającym dworku w Wilkowyjach, idealnie wpisała się w gusta polskiej widowni. Polacy tak mocno pokochali odwieczną wojnę braci bliźniaków (wójta i proboszcza) oraz filozoficzne dysputy na przysklepowej ławeczce, że Telewizja Polska zdecydowała o kontynuacji serii. Ostatecznie powstało aż 10 sezonów, na które złożyło się 130 odcinków oraz jeden film kinowy.

"Rancza" wraca na ekrany

Pod koniec 2025 roku w świecie mediów zaczęły krążyć plotki o planowanej kontynuacji uniwersum „Rancza” w formie nowej, rozbudowanej serii. Przez dłuższy czas twórcy trzymali jednak szczegóły projektu i jego ostateczny kształt w tajemnicy. Dopiero w czerwcu 2026 roku oficjalnie potwierdzono powstanie spin-offu, który ma ostatecznie domknąć wszystkie niedokończone wcześniej historie bohaterów. W nowej obsadzie pojawią się m.in.:

Violettę Arlak;

Artura Barcisia;

Magdalenę Kutę;

Jacka Kawalca;

Martę Chodorowską;

Piotra Ligienzę;

Arkadiusza Naderę;

Cezarego Żaka;

Grażynę Zielińską;

Katarzynę Żak;

Martę Lipińską;

Bartłomieja Kasprzykowskiego;

Ilonę Ostrowską.

Artur Barciś o "Podlasiu" i nowych odcinkach "Rancza" | Wywiady ESKA

Quiz. Muzyczne szaleństwa w "Ranczu"

Muzyka była niezwykle ważna w Wilkowyjach. Nie tylko disco polo, ale również kościelna. Dodatkowo ścieżkę dźwiękową tworzył wybitny polski twórca. W związku z tym mamy dla was specjalny quiz. Kilkanaście pytań o muzykę w "Ranczo". Pytamy dosłownie o wszystko! Dacie radę? Zobaczymy

Quiz o Ranczo - muzyka i piosenki w serialu Pytanie 1 z 11 "Duo Spoko" to zespół... Joli i Pietrka Pietrka i Witebskiego Pietrka i Klaudii Następne pytanie

Tak zmienili się bohaterowie "Rancza". Niektórych byście obecnie nie poznali!