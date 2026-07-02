Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.
QUIZ. Wakacyjna geografia Polski. Czy wiesz, które z TYCH miast leżą na Helu?
2026-07-02 4:00
Słoneczne plaże, szum fal i niepowtarzalny klimat – Półwysep Helski to jeden z ulubionych kierunków wakacyjnych Polaków. Ale czy oprócz pięknych widoków znasz także jego geografię? Dziś, w naszym czwartkowym quizie, zabieramy Cię w wirtualną podróż na ten wyjątkowy skrawek lądu. Przygotuj się, by sprawdzić swoją wiedzę i wskazać, które z wymienionych miast faktycznie leżą na Helu!