QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Czerwony pasek przyznamy dopiero od 8/10 Pytanie 1 z 10 Startujemy! Język polski! Akcja powieści „Lalka” Bolesława Prusa toczy się w drugiej połowie: XVII wieku XVIII wieku XIX wieku Następne pytanie

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.