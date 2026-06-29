QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Czerwony pasek przyznamy dopiero od 8/10

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-06-29 4:00

Poniedziałek to idealny dzień, by sprawdzić swoje horyzonty! Przed Tobą solidny test z wiedzy ogólnej, który zweryfikuje Twoje pojęcie o świecie. Ale uwaga: czerwony pasek – symbol prawdziwej erudycji – przyznamy tylko tym, którzy zdobędą co najmniej 8/10 punktów. Czy jesteś gotów na takie wyróżnienie?

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Czerwony pasek przyznamy dopiero od 8/10
Autor: Shutterstock; Super Express
QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Czerwony pasek przyznamy dopiero od 8/10
Pytanie 1 z 10
Startujemy! Język polski! Akcja powieści „Lalka” Bolesława Prusa toczy się w drugiej połowie:

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QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Już od 6/10 możesz otwierać szampan…

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.

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