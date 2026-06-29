Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.
QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Czerwony pasek przyznamy dopiero od 8/10
2026-06-29 4:00
Poniedziałek to idealny dzień, by sprawdzić swoje horyzonty! Przed Tobą solidny test z wiedzy ogólnej, który zweryfikuje Twoje pojęcie o świecie. Ale uwaga: czerwony pasek – symbol prawdziwej erudycji – przyznamy tylko tym, którzy zdobędą co najmniej 8/10 punktów. Czy jesteś gotów na takie wyróżnienie?