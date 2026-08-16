Ona starsza, a on sporo młodszy. Gwiazda "Na Wspólnej" związała się z maturzystą! To niejedyna taka para

Małgorzata Kożuchowska i Bartłomiej Wróblewski: 6 lat

Małgorzata Kożuchowska (55 l.) i Bartłomiej Wróblewski (49 l.) w sierpniu świętują 18. rocznicę ślubu. Parę dzieli 6-letnia różnica wieku, lecz nie stanęło to na przeszkodzie ich miłości. Są jedną z najbardziej wytrwałych i lubianych par w polskim show-biznesie.

Para poznała się podczas uroczystości pogrzebowych Jana Pawła II w Watykanie. Aktorka zrobiła na młodym dziennikarzu ogromne wrażenie. Po powrocie do Polski zaczął zabiegać o jej względy. Zaczął chodzić na wszystkie spektakle, w których grała. Zostawiał jej kwiaty, listy. Kożuchowska początkowo myślała, że adoruje ją starszy mężczyzna. Na schodach zobaczyłam chłopaka. Boże, jaki młody, przemyka mi przez głowę.

Myślałam, że kwiaty przesyła dojrzały mężczyzna. Głupia sytuacja. Co robić? Umawiamy się następnego dnia na Starówce – wspominała w rozmowie z "Vivą".

Dała mu szansę i nie pożałowała tego. Pobrali się w 2006 roku, po czterech latach związku. Później długo starali się o dziecko. Ich marzenia o potomstwie spełniły się w 2014 roku. To wtedy urodził się syn pary – Franciszek.

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Magdalena Boczarska i Mateusz Banasiuk: 7 lat

Magdalena Boczarska (47 l.) i Mateusz Banasiuk (40 l.) od dekady tworzą jeden z najbardziej zgodnych związków w polskim show-biznesie. Chociaż czasami pokazują się razem na barażowych imprezach, to raczej unikają medialnego rozgłosu.

Gdy zaczęli się spotykać aktorka była już rozpoznawalna w świecie filmu, a jej ukochany dopiero zaczynał rozwijać aktorskie skrzydła. Pod koniec 2017 roku powitali na świecie synka, Henryka. Kilka lat temu w podcaście "Wojewódzki&Kędzierski", aktorka przyznała, że pomimo upływu lat, jej związek z młodszym o siedem lat Mateuszem Banasiukiem nadal budzi spore emocje.

Generalnie ciągle panuje ostracyzm i znam wiele związków, które nie ujawniają się ze swoim uczuciem właśnie ze strachu przed oceną społeczną albo nie mają siły, czy ochoty się z tym mierzyć - wyznała Boczarska.

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Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski: 11 lat

Katarzyna Warnke (49 l.) i Piotr Stramowski (38 l.) przez kilka lat tworzyli jeden z najgłośniejszych związków w Polsce. Pojawiali się razem na imprezach, publikowali odważne zdjęcia w mediach społecznościowych. Dużo mówiło się o dzielącej ich różnicy wieku. W szczerym wywiadzie dla "Gali" aktorka przyznała, że na początku w ogóle nie zwracali na to uwagi. Mimo tego w końcu ulegli presji otoczenia.

Zaczęły się komentarze, pytania. I siłą rzeczy sami zaczęliśmy się zastanawiać, że może to jednak jest jakiś problem... Przychodziły mi takie myśli do głowy: "No nie, to jest jednak dziesięć lat. Co ja sobie wyobrażałam?" - wyznała Warnke.

Postanowili jednak dać sobie szansę. Warnke i Stramowski pobrali się trzy lata po pierwszym spotkaniu. W 2019 dołączyła do nich córka Helenka. Gorące uczucie nie przetrwało i pod koniec 2022 roku poinformowali o rozstaniu. U boku przystojnego aktora dość szybko pojawiła się nowa partnerka.

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Sylwia Gliwa i Szymon Panecki: 12 lat

Przed laty Sylwia Gliwa (48 l.) związała się z Szymonem Paneckim (36 l.). W ramionach o dwanaście lat młodszego chłopaka, szukała pocieszenia po rozstaniu z Borysem Szycem. O romansie Gliwy i Paneskiego mówiła cała Polska. Gdy zaczęli się spotykać, wybranek aktorki szykował do... matury. Para przez długi czas ukrywała swoje uczucie i dopiero gdy zostali nakryci przez paparazzi ujawnili swój związek. Po tym gwiazda „Na Wspólnej” chętnie chwaliła się dużo młodszym ukochanym.

Związek z młodszym mężczyzną powoduje, że nadal stanowię o sobie – tłumaczyła w jednym z wywiadów.

Po dwóch latach uczucie umarło i para rozstała się. Szymon Panecki nie krył żalu i w rozmowie z "Takie życie" przyznał, że aktorka nie zawsze traktowała do dobrze. Miał się czuć jak chłopiec na posyłki.

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Ewa Gawryluk i Piotr Domaniecki: 16 lat

Ewa Gawryluk (58 l.) w 2021 roku po 22 latach małżeństwa rozstała się z aktorem Waldemarem Błaszczykiem (53 l.). Para zapewniała, że rozstała się w zgodnie. Po rozwodzie aktorka nie szukała miłości, ale ta sama ją znalazła. Pewnego dnia poznała na lotnisku Piotra Domanieckiego (43 l.) - trener bramkarzy, absolwent warszawskiego AWF-u, nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej i wielki pasjonat lotnictwa.

Domaniecki bezinteresownie pomógł jej wtedy znaleźć taksówkę. Ten drobny gest zapoczątkował wielką miłość. Zakochani początkowo ukrywali swój związek przed mediami, ale z czasem przystojny trener zaczął pojawiać się u boku aktorki na branżowych imprezach. 1 czerwca 2024 roku wzięli ślub.

Nie metryka jest ważna, ale emocje i uczucia. Żyjemy w czasach, w których króluje przyzwolenie na to, żeby mężczyzna był dużo starszy od partnerki. W drugą stronę to już jest sensacja. Między nami jest 16 lat różnicy - opowiadała aktorka w rozmowie z "Vivą".

W tym samym wywiadzie jej mąż stwierdził, że w polskim show-biznesie szlaki przetarli już Magdalena Cielecka i Bartosz Gelner – para, którą również dzieli 16 lat różnicy.

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Magdalena Cielecka i Bartosz Gelner: 16 lat

Magdalena Cielecka (54 l.) rzadko opowiada o swoim życiu prywatnym. Długo ukrywała też związek z o 16 lat młodszym Bartoszem Gelerem (38 l.). Pierwsze plotki o ich zażyłej relacji pojawiły się w 2019 roku. W 2022 roku w rozmowie ze "Zwierciadłem" aktorka po raz pierwszy publicznie przyznała, że jest w związku o 16 lat młodszym aktorem. Potwierdziła również krążące plotki, że są ze sobą już od kilku lat.

Zakochani starają się unikać zainteresowania mediów. Rzadko opowiadają o łączącym ich uczuciu, jeszcze rzadziej pojawiają się razem publicznie. O ich relacji chętnie wypowiadają się za to internauci. I to niekoniecznie pozytywnie. Na szczęście, coś zaczęło się zmieniać i sama aktorka zauważyła, że obecnie odbiór ich związku jest już inny.

Cieszę się, że ten temat przestaje być tabu. A przynajmniej w pewnych kręgach ludzi, którzy mają otwarte umysły. (...) Jestem z Bartkiem w związku przeszło pięć lat i obserwuję, że pod artykułami na nasz temat coraz częściej pojawiają się komentarze: A dajcie już im spokój z tą różnicą wieku!. To duża zmiana – mówiła niedawno w rozmowie z "Twoim Stylem".

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Małgorzata Foremniak i Rafał Maserak: 17 lat

Program "Taniec z Gwiazdami" połączył już wiele par. O jednym związku głośno jest do dziś, chociaż już dawno przeszedł on do historii. W 2005 roku jedną z uczestniczek drugiej edycji show była Małgorzata Foremniak (59 l.). Jej tanecznym partnerem był zaledwie 21-letni Rafał Maserak. Para dotarła do finału, gdzie musiała uznać wyższość duetu Kasia Cichopek-Marcin Hakiel.

Po zakończeniu programu uwaga mediów skupiła się na rozkwitającym uczuciu zwycięzców. Niewiele osób wiedziało wtedy, że nie tylko ich łączy coś więcej. Związek Rafała Maseraka (42 l.) i Małgorzaty Foremniak długo pozostawał tajny, a i po rozstaniu niewiele o nim mówili. Później tancerz na pytania o relacje ze starszą o 17 lat aktorką odpowiadał krótko: "Jesteśmy ze sobą i jest nam dobrze". Do dzisiaj niewiele wiadomo na temat ich związku. Przez pewien czas para miała się rozstawać i schodzić. Małgorzata Foremniak dopiero po latach opowiedziała co nieco o relacji z młodszym tancerzem.

Nie widziano pozytywnych rzeczy w tym. A cóż to takiego jest? Może byłam prekursorką tego, że teraz jest dużo związków, gdzie kobieta jest dużo starsza od partnera... (...) Wracam do tego z uśmiechem. To jest kawałek mojego życia - mówiła gwiazda w programie Krzysztofa Ibisza "Demakijaż".

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