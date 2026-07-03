Ona była bardzo młoda, a on dojrzały mężczyzna. Oto pary z dużą różnicą wieku

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-07-03 13:01

Ona ma mniej niż 25 lat. On prawie 40 jak nie więcej, robi wielką karierę. Takich par w świecie show-biznesu jest od groma. Z okazji ogłoszenia ślubu Filipa Chajzera i Bianki, postanowiliśmy sprawdzić inne pary nie tylko z Polski, ale i całego świata, w których różnica wieku jest podobna.

Duża różnica wieku im nie przeszkadza 

Filip Chajzer niedawno ogłosił, że zaręczył się ze swoją 19-letnią partnerką Bianką i planują ślub. Ustalono już wiele szczegółów, choć daty jeszcze nie ogłoszono. W sieci pojawiła się burza na temat różnicy wieku między 41-letnim dziennikarzem, a o wiele młodszą partnerką. Można powiedzieć, że "młódką" i nastolatką. Okazuje się, iż nie byli oni pierwsi.

Jedną z takich par są Pazury. Cezary poznał nastoletnią wtedy Edytę podczas jazdy pociągiem. Rozmowa im się tak kleiła, że postanowiła pociągnąć ją dalej. Od lat tworzą piękny i szczęśliwy związek.

Marek Kondrat znał np. Antoninę od małego przez znajomość z jej tatą. Dorosłą relację nawiązali jednak trochę później. Antonina zawsze potwierdzała, że w związek weszła z Markiem, gdy była pełnoletnia i dorosła - zaprzeczała plotkom, jakoby się miał nią interesować, gdy była dzieckiem. Para doczekała się dzieci, stroni od mediów społecznościowych.

Ciekawa jest też historia miłości małżeństwa Rubików. Podczas jednych z wyborów najpiękniejszej kobiety, Piotr ujrzał nastoletnią (pełnoletnią!) Agatę. Nie ukrywał swojego zachwytu jej urodą, ale również intelektem. Tak nawiązała się ich piękna relacja, która trwa do dziś.

Kontrowersyjny za to w mediach społecznościowych był związek Józefa Wojciechowskiego i Patrycji Tuchlińskiej. Gdy go poznała, miała około 22-23 lat, a on... 73. Mimo to świetnie się ze sobą czują, a Patrycja czasami chwali się kadrami ze swojego bajecznego życia. 

Cezary Pazura i jego wymagania na planie „LOL: Kto się śmieje ostatni”

Ona niezwykle młoda, on bardzo dojrzały 

Takich par było oczywiście o wiele więcej, nie tylko w polskim show-biznesie, ale również na świecie. Szczegóły na temat tych par, oraz kiedy panie poznały swoich partnerów - sprawdzicie w naszej galerii zdjęć! 

Cezary Pazura i Edyta Pazura na gali. O znanych parach z dużą różnicą wieku przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 21
Ranczo - podcast z planu serialu
Powrót po 11 latach i wielkie sekrety "Zemsty Wiedźm". Ranczo - podcast z planu serialu
Ranczo - podcast z planu serialu
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

FILIP CHAJZER
Cezary Pazura
ŻEBROWSKI MICHAŁ
Karol Strasburger