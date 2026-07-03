Ona była bardzo młoda, a on dojrzały mężczyzna. Oto pary z dużą różnicą wieku

Duża różnica wieku im nie przeszkadza

Filip Chajzer niedawno ogłosił, że zaręczył się ze swoją 19-letnią partnerką Bianką i planują ślub. Ustalono już wiele szczegółów, choć daty jeszcze nie ogłoszono. W sieci pojawiła się burza na temat różnicy wieku między 41-letnim dziennikarzem, a o wiele młodszą partnerką. Można powiedzieć, że "młódką" i nastolatką. Okazuje się, iż nie byli oni pierwsi.

Jedną z takich par są Pazury. Cezary poznał nastoletnią wtedy Edytę podczas jazdy pociągiem. Rozmowa im się tak kleiła, że postanowiła pociągnąć ją dalej. Od lat tworzą piękny i szczęśliwy związek.

Marek Kondrat znał np. Antoninę od małego przez znajomość z jej tatą. Dorosłą relację nawiązali jednak trochę później. Antonina zawsze potwierdzała, że w związek weszła z Markiem, gdy była pełnoletnia i dorosła - zaprzeczała plotkom, jakoby się miał nią interesować, gdy była dzieckiem. Para doczekała się dzieci, stroni od mediów społecznościowych.

Ciekawa jest też historia miłości małżeństwa Rubików. Podczas jednych z wyborów najpiękniejszej kobiety, Piotr ujrzał nastoletnią (pełnoletnią!) Agatę. Nie ukrywał swojego zachwytu jej urodą, ale również intelektem. Tak nawiązała się ich piękna relacja, która trwa do dziś.

Kontrowersyjny za to w mediach społecznościowych był związek Józefa Wojciechowskiego i Patrycji Tuchlińskiej. Gdy go poznała, miała około 22-23 lat, a on... 73. Mimo to świetnie się ze sobą czują, a Patrycja czasami chwali się kadrami ze swojego bajecznego życia.

Cezary Pazura i jego wymagania na planie „LOL: Kto się śmieje ostatni”

Ona niezwykle młoda, on bardzo dojrzały

Takich par było oczywiście o wiele więcej, nie tylko w polskim show-biznesie, ale również na świecie. Szczegóły na temat tych par, oraz kiedy panie poznały swoich partnerów - sprawdzicie w naszej galerii zdjęć!

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