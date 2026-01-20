Marek Kondrat przyłapany z laską i Antoniną. Towarzyszyła im córka! Kryzys małżeński zażegnany?

Marek Kondrat z żoną i córką! Koniec kryzysu?

Marek Kondrat niedawno niespodziewanie wrócił do aktorstwa - przyjął rolę w ekranizacji kultowej "Lalki". W kinowej adaptacji Kondrat wciela się w Ignacego Rzeckiego, czyli jedną z najważniejszych ról, więc ostatnio sporo czasu spędzał w Polsce, na planie. W stolicy paparazzi napotkali aktora podczas rodzinnego spotkania - najpierw Marek Kondrat przyjechał do hotelu Polonia, skąd po 2 godzinach wyszedł z żoną i córką - ośmioletnią Heleną. Wybrali się na krótki spacer, choć było bardzo zimno. Następnie wrócili do hotelu się ogrzać. Później spakowali rzeczy do samochodu i kierowca zawiózł ich luksusowym Mercedesem, wartym bagatela pół miliona, do starej kamienicy na Powiślu.

Marek Kondrat i Antonina Turnau w Warszawie. Co tu robią?

Wygląda na to, że Marek Kondrat i Antonina Turnau spędzili miło i zgodnie rodzinny czas. Teraz, gdy zdjęcia do filmu dobiegły końca, aktor z pewnością będzie miał więcej czasu dla żony i córki, a jednocześnie ma zobowiązania promocyjne, np. niedawny występ w "Dzień Dobry TVN", więc raczej zostanie w Polsce na dłużej. Widać jednak po jego "stylizacji", że po mieszkaniu w Hiszpanii raczej odwykł od polskich zim. Musiał przyodziać długi, puchowy płaszcz, czapkę i wysokie, zimowe buty.

Co ciekawe - wyjmując rzeczy z bagażnika auta aktor wyciągnął też cylinder i ozdobną laskę - atrybuty filmowego Rzeckiego. Czyżby tak się przyzwyczaił, że nie może się z nimi rozstać?

Marek Kondrat i Antonina Turnau: biznesy w Polsce

Marek Kondrat (75 l.) w Polsce prowadzi biznesy - głównie związane z winem, Antonina Turnau - ma swoją markę odzieżową, która szyje stroje stylizowane na kimona. Ostatnio, po jego wizycie w TVN w ramach promocji "Lalki", Antonina wrzuciła wywiad na swoje Instastories i dodała ikonkę z serduszkami. Po kryzysie nie ma chyba śladu...

