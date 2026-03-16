Paulina Gałązka rozbiła system w "TzG"! Teraz na parkiecie pojawi się jej mama

Trzeci odcinek "Tańca z Gwiazdami" dostarczył widzom ogromnych emocji, ale to właśnie występ Pauliny Gałązki stał się największym wydarzeniem wieczoru. Para zaprezentowała choreografię, która zachwyciła nie tylko jurorów, ale i publiczność zgromadzoną w studiu. Efekt? Komplet punktów i owacje na stojąco. Taki wynik w programie nie zdarza się często, dlatego wiele osób już teraz mówi o historycznym momencie tej edycji.

Gałązka rozbiła bank w "Tańcu z Gwiazdami"! Jurorzy nie mieli wątpliwości

Atmosfera w studiu była wyjątkowa także dlatego, że Paulina Gałązka mogła liczyć na ogromne wsparcie bliskich i przyjaciół z branży. Na widowni pojawiła się m.in. Vanessa Aleksander, która przyniosła dla aktorki kwiaty. W poprzednim odcinku wśród kibicujących była z kolei Agata Kulesza. Sama Gałązka przyznała, że widok przyjaciół na widowni bardzo ją poruszył.

Naprawdę, Vanessa mnie tak wzruszyła… To było coś tak pięknego, cudownego. Absolutnie bardzo się wzruszyłam. Jestem im ogromnie wdzięczna za wsparcie i podziwiałam też jej tańce z Michałem - powiedziała w rozmowie z "Super Expressem".

Aktorka przyznała, że obecność znajomych i kolegów z branży dodaje jej odwagi, ale jednocześnie wywołuje jeszcze większe emocje. Każdy występ w programie to ogromny stres, dlatego takie gesty wsparcia mają dla niej ogromne znaczenie.

Z kim zatańczy Paulina Gałązka w odcinku rodzinnym?

W kolejnym, rodzinnym odcinku programu, Paulina Gałązka zamierza jednak postawić na jeszcze bardziej osobiste emocje. Na parkiecie pojawi się ktoś wyjątkowy - jej mama.

Zobaczymy moją mamę. Mam nadzieję, że będzie się z nami dobrze bawiła przez ten tydzień - zdradziła aktorka.

Nie jest jednak tajemnicą, że dla jej mamy występ w telewizji na żywo będzie sporym wyzwaniem. Gałązka przyznała, że musiała ją długo namawiać.

Boi się absolutnie. Już tyle razy mnie namawiała, żebym wzięła kogoś innego. Ale ja bardzo ją proszę, żeby to była właśnie ona - wyznała z uśmiechem Paulina.

Rozmawiała Julita Buczek

