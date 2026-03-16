Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino zabierają głos po szokującym odpadnięciu z "Tańca z Gwiazdami"

Emilia Komarnicka odpadła z "TZG" w trzecim odcinku

Trzeci odcinek 18. edycji "Tańca z Gwiazdami" przyniósł ogromne emocje, łzy i… sporo kontrowersji. Emilia Komarnicka, znana z licznych ról w serialach i filmach, występowała u boku Stefano Terrazzino - przyjaciela i doświadczonego tancerza, z którym od lat łączy ją silna więź. Ich choreografie zachwycały niektórych jurorów, a widzowie w mediach społecznościowych wyrażali podziw i wsparcie. Tymczasem decyzja o eliminacji pary wywołała lawinę komentarzy: "To niesprawiedliwe!" - pisali fani.

Komarnicka zabrała głos po odpadnięciu z "Tańca z Gwiazdami"

Po odpadnięciu z programu Emilia Komarnicka nie pozostała obojętna. W nocy z niedzieli na poniedziałek zamieściła na instagramowym koncie dość wymowny wpis, w którym podziękowała fanom za wsparcie i jednocześnie uspokoiła tych, którzy czuli się zawiedzeni wynikiem. Emilia zdradziła również, że proces uczestnictwa w show był dla niej wyjątkowym doświadczeniem i przyniósł wiele cennych lekcji, a swoją refleksję obiecała podzielić się wkrótce, gdy ochłonie i odpocznie.

Kochani! Jesteście wspaniali! Jesteśmy poruszeni Waszym zaangażowaniem po wyeliminowaniu naszej pary z programu. Ale nie obrażajcie się na "Taniec z Gwiazdami". Ten program rządzi się swoimi prawami. Ja jestem mu totalnie wdzięczna za ten proces. I już chyba wiem, o czym na jest ta cała historia. Podzielę się! Jak tylko się wyśpię. Ja spokojna. Bądźcie spokojni i oglądajcie dalej "Taniec z Gwiazdami" - napisała aktorka w sieci.

Internauci nie kryli rozczarowania, ale także pełni byli podziwu dla postawy Komarnickiej. Wiele osób podkreślało, że przyjaźń i chemia między Emilią a Stefano były widoczne w każdym kroku i każdej figurze tanecznej, a ich przedwczesne pożegnanie z programem było szokiem dla publiczności.

Stefano Terrazzino komentuje odpadniecie z programu Polsatu

Po niespodziewanej eliminacji Emilki Komarnickiej i Stefano Terrazzino fani w sieci oszaleli - komentarze pełne były oburzenia i niedowierzania. Stefano odpowiedział na jeden z komentarzy, przyznając, że czuje "nutę niesprawiedliwości" wobec całej sytuacji. Tancerz zdecydowanie stanął w obronie swojej partnerki. Podkreślił, że wiele osób szybko wyrobiło sobie opinię, że ich przyjaźń i wcześniejsze wspólne występy w teatrze sprawiają, iż Emilia ma łatwiej, podczas gdy prawda jest zupełnie inna.

W teatrze gramy razem w spektaklu, ale tutaj chodzi o taniec i technikę. Emilia zaczęła od zera, jak każdy uczestnik, i wykonała ogromną pracę. Czasami trzeba zrobić dwa razy więcej, żeby udowodnić swoją wartość - i to bywa krzywdzące - tłumaczył Stefano. Dodał, że udział w programie był dla niego prawdziwą lekcją życia: pokazał, jak łatwo powstają opinie o kimś na podstawie jednej informacji, a nie całej historii.

Najważniejsze jest, żeby wiedzieć, że jesteśmy wystarczający. Nie musimy robić wszystkiego podwójnie, żeby przekonać innych. Szczególnie kobiety często słyszą, że powinny być "bardziej", "lepsze", "jeszcze bardziej wystarczające". Ta sytuacja była dla mnie takim przypomnieniem. Nadal wierzę w pracę, w taniec i w prawdę na scenie. Może tym razem nie udało nam się pokazać wszystkiego, ale ta wiara zostaje - zakończył Terrazzino.

