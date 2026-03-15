Niskie noty dla Emilii Komarnickiej w Tańcu z Gwiazdami. Fani oskarżają Rafała Maseraka

Popularny program rozrywkowy telewizji Polsat po raz kolejny wzbudza ogromne emocje wśród widzów. W centrum zamieszania znaleźli się Emilia Komarnicka oraz partnerujący jej Stefano Terrazzino, wokół których już wcześniej narastały spore kontrowersje. Aktorka znana z serialu "Na dobre i na złe" od dawna współpracuje z włoskim choreografem przy wspólnym spektaklu tanecznym, co dla wielu odbiorców stanowiło jawną niesprawiedliwość i faworyzowanie tej pary. Sytuacja zmieniła się jednak diametralnie, ponieważ obecnie fani programu głośno protestują, zarzucając produkcji wręcz otwartą dyskryminację tego samego duetu.

Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino ocenieni w "Tańcu z Gwiazdami"

Podczas odcinka wyemitowanego 15 marca na parkiecie zaprezentowano eleganckiego foxtrota. Wykonanie Emilii Komarnickiej i Stefano Terrazzino zupełnie nie przypadło do gustu komisji sędziowskiej, która tym razem oceniała uczestników w pięcioosobowym składzie dzięki gościnnej obecności popularnej wokalistki Kayah. Ostateczna punktacja wzbudziła konsternację, ponieważ duet zebrał łącznie zaledwie 39 na 50 możliwych punktów. Noty rozłożyły się bardzo nierównomiernie, a na tabliczkach pojawiło się 7 od Rafała Maseraka, 9 od Ewy Kasprzyk, maksymalna 10 od Kayah, 7 od Tomasza Wygody oraz dość surowa 6 od Iwony Pavlović.

PRZECZYTAJ TEŻ: Tego w "Tańcu z Gwiazdami" jeszcze nie było! Kayah cała w różu przyznała 11 punktów!

Widzowie "Tańca z Gwiazdami" uderzają w Rafała Maseraka

Chłodne przyjęcie foxtrota przez ekspertów mocno rozminęło się z opinią telewizyjnej publiczności. Media społecznościowe błyskawicznie wypełniły się zachwytami nad choreografią oraz gorzkimi słowami pod adresem oceniających. Rozżaleni fani sugerowali, że jurorzy mieli wyraźnie gorszy dzień i celowo wyżywali się na występujących gwiazdach. Największe emocje wzbudziła jednak teoria dotycząca osobistych animozji na planie programu. Wielu internautów zaczęło głośno spekulować, że Rafał Maserak ma ukryty konflikt ze Stefano Terrazzino i właśnie dlatego zaniża noty jego partnerce.

"Przepiękny taniec 😍 i bardzo słabe jest to, że Maserak 3 odcinek z rzędu dogryza Stefanowi skoro gwiazdą w tej parze jest Emilka 🤦‍♀️ sam 2 edycje temu podkreślał, że jury zawsze ocenia gwiazdę i sympatia/jej brak do tancerza nie ma znaczenia ... szkoda, że sam nie stosuje się do swoich słów" - czytamy w komentarzach.

Adam Zdrójkowski chce poprowadzić "Taniec z Gwiazdami"! Fajny byłby wpis do CV?

PRZECZYTAJ TEŻ: Faworytka "Tańca z Gwiazdami" przeżyła bolesną stratę! Myślała, że "to jest koniec świata"