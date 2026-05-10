Radosław Majdan skończył 54 lata. Małgorzata Rozenek pokazała, jak świętowali urodziny

Radosław Majdan spędził urodziny z rodziną
Radosław Majdan nie zdecydował się w tym roku na huczne świętowanie urodzin. Zamiast wielkiej imprezy wybrał spokojny dzień w gronie najbliższych. Małgorzata Rozenek-Majdan relacjonowała na Instagramie rodzinne chwile i pokazała, jak wyglądała celebracja w domu. Już od rana jubilat był otoczony dziećmi, z którymi wybrał się później na spacer. Po powrocie czekał na niego tort, prezenty i wspólne świętowanie przy świeczkach. Po reakcji sportowca było widać, że taki kameralny sposób spędzenia urodzin sprawił mu ogromną radość. Na jego Instagramie pojawił się również wyjątkowy wpis skierowany do fanów.
"To czas kiedy z wiekiem przychodzi spokój"
Radosław Majdan napisał, że w wieku 54 lat jest o wiele spokojniejszą osobą, ale to nie oznacza, że osiągnął już wszystko, co chciał. Były piłkarz ma wciąż wiele planów na przyszłość.
54 lata to czas, kiedy z wiekiem przychodzi spokój, ale nie znika ambicja. Dziś wiem co naprawdę ma znaczenie i nie zamieniłbym tego na nic. Kiedyś liczyły się wyniki, dziś liczy się to , kto czeka na mnie w domu. Dziękuję mojej rodzinie za każdy dzień. To Wy jesteście moim największym zwycięstwem. Dziękuję również przyjaciołom za to, że spotkałem Was na mojej drodze życia i za to co do niego wnieśliście, a teraz idę zdmuchnąć świeczki - czytamy na Instagramie Radosława Majdana.