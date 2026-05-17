Alicja Szemplińska wróciła do Polski po finale Eurowizji. Na lotnisku trudno było ją rozpoznać!

Powrót Szemplińskiej po Eurowizji 2026. Polska artystka na 12. miejscu

Po zakończeniu zmagań na wiedeńskiej scenie Alicja Szemplińska powróciła do kraju. Na warszawskim Lotnisku Chopina spotkała się z ciepłym przyjęciem ze strony dziennikarzy oraz grupy najwierniejszych miłośników, którzy stawili się z transparentami i polskimi barwami. Artystka mogła nareszcie odetchnąć po wyczerpujących tygodniach przygotowań i samym finale konkursu piosenki, choć uśmiech nie schodził jej z twarzy.

Podczas tegorocznej rywalizacji Szemplińska zaśpiewała utwór "Pray". Wielu obserwatorów jeszcze przed głównym koncertem uznawało jej propozycję za jedną z najciekawszych polskich piosenek eurowizyjnych ostatnich lat. Ostatecznie walka o wygraną zakończyła się dla polskiej piosenkarki na 12. pozycji. Po przylocie czekało na nią radosne powitanie.

Emocje i łzy wzruszenia na warszawskim lotnisku

Fani głośno wyrażali swoje uznanie, wykrzykując imię artystki, wręczali upominki i prosili o pamiątkowe fotografie. Szemplińska była wyraźnie poruszona tą niespodzianką. W internecie błyskawicznie zaczęły krążyć filmy z lotniska, a komentujący - w tym chociażby Dominika Gwit - nie szczędzili jej komplementów. Uwagę zwracał również ubiór gwiazdy. Po scenicznym wizerunku pełnym blichtru nie było śladu. Wokalistka postawiła na luźny strój, rozpuszczone włosy i brak makijażu, czym ujęła internautów.

Dla polskiej reprezentantki wiedeński koncert był zwieńczeniem długiej drogi. Jej udział w konkursie miał się odbyć już w 2020 roku, jednak wybuch pandemii pokrzyżował te plany. Wyjazd po sześciu latach oczekiwania miał więc dla niej niezwykle symboliczny wymiar.

Thank you so much - napisała gwiazda w sieci, dziękując wszystkim za wsparcie.

Bezpośrednio z hali przylotów wokalistka opublikowała krótkie nagranie wideo, w którym wyraziła ogromną wdzięczność za oddane głosy i kibicowanie przez cały czas trwania konkursu. Możecie zobaczyć je TUTAJ.

