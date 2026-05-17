Eurowizja 2026 - punkty i wyniki finału online. Kto wygrał Eurowizję 2026?

Jubileuszowa, 70. edycja Konkursu Piosenki Eurowizji, odbyła się w majestatycznej hali Wiener Stadthalle w Wiedniu, stolicy Austrii. Kto tym razem odebrał kryształowy mikrofon? Mamy finałowe wyniki, które tradycyjnie podzielono pomiędzy jurorów i telewidzów.
Eurowizja 2026 - wyniki. Tak zagłosowała Europa
Po podsumowaniu wszystkich punktów poznaliśmy tegorocznego laureata. Oficjalne wyniki Wielkiego Finału edycji, która choć kontrowersyjna, to celebrowała 70 lat Eurowizji, prezentują się następująco:
- Bułgaria - 516 pkt
- Izrael - 343 pkt
- Rumunia - 296 pkt
- Australia - 287 pkt
- Włochy - 281 pkt
- Finlandia - 279 pkt
- Dania - 243 pkt
- Mołdawia - 226 pkt
- Ukraina - 221 pkt
- Grecja - 220 pkt
- Francja - 158 pkt
- Polska - 150 pkt
- Albania - 145 pkt
- Norwegia - 134 pkt
- Chorwacja - 124 pkt
- Czechy - 113 pkt
- Serbia - 90 pkt
- Malta - 89 pkt
- Cypr - 75 pkt
- Szwecja - 51 pkt
- Belgia - 36 pkt
- Litwa - 22 pkt
- Niemcy - 12 pkt
- Austria - 6 pkt
- Wielka Brytania - 1 pkt
Ranking telewidzów. Publiczność zabrała głos
Gdyby przebieg finałowego głosowania zależał widocznie od telewidzów, wyniki byłyby zgoła inne. Punktacja przyznana przez publikę w 35 krajach oraz Reszcie Świata po uporządkowaniu tworzy taki ranking:
- Bułgaria - 312 pkt
- Rumunia - 232 pkt
- Izrael - 220 pkt
- Mołdawia - 183 pkt
- Ukraina - 167 pkt
- Grecja - 147 pkt
- Włochy - 147 pkt
- Finlandia - 138 pkt
- Australia - 122 pkt
- Albania - 85 pkt
- Dania - 77 pkt
- Chorwacja - 71 pkt
- Serbia - 52 pkt
- Cypr - 34 pkt
- Norwegia - 19 pkt
- Polska - 17 pkt
- Szwecja - 16 pkt
- Francja - 14 pkt
- Litwa - 12 pkt
- Czechy - 9 pkt
- Malta - 8 pkt
- Austria - 5 pkt
- Niemcy - 0 pkt
- Belgia - 0 pkt
- Wielka Brytania - 0 pkt
Bułgaria wygrała Eurowizję! Przełomowy sukces kraju
Zwyciężczynią Eurowizji 2026 jest Dara z utworem "Bangaranga". To pierwsze zwycięstwo kraju, który dopiero po raz szósty awansował do Wielkiego Finału.
Jakie miejsce zajęła Alicja Szemplińska? Tak poszło Polsce
W głosowaniu międzynarodowego jury Polska zdobyła 133 punkty, co dało 7. miejsce w tabeli. Widownia dorzuciła do tego 17 swoich oczek (16. miejsce). Łącznie, Alicja Szemplińska za utwór "Pray" zebrała więc 150 punktów. Eurowizja 2026 kończy się dla Polski ostatecznie miejscem 12.