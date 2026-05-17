Eurowizja 2026 - punkty i wyniki finału online. Kto wygrał Eurowizję 2026?

Kamil Polewski
2026-05-17 1:06

Za nami 70. Konkurs Piosenki Eurowizji w Wiedniu. Jurorzy i telewidzowie zdecydowali o tym, kto odebrał trofeum podczas finału jubileuszowej edycji. Spośród 25 uczestników - tylko jeden mógł być tym najlepszym. Kto wygrał Eurowizję 2026? Oto punktacja i dokładne wyniki tegorocznego finału widowiska.

Jubileuszowa, 70. edycja Konkursu Piosenki Eurowizji, odbyła się w majestatycznej hali Wiener Stadthalle w Wiedniu, stolicy Austrii. Kto tym razem odebrał kryształowy mikrofon? Mamy finałowe wyniki, które tradycyjnie podzielono pomiędzy jurorów i telewidzów.

Eurowizja 2026 - wyniki. Tak zagłosowała Europa

Po podsumowaniu wszystkich punktów poznaliśmy tegorocznego laureata. Oficjalne wyniki Wielkiego Finału edycji, która choć kontrowersyjna, to celebrowała 70 lat Eurowizji, prezentują się następująco:

  1. Bułgaria - 516 pkt
  2. Izrael - 343 pkt
  3. Rumunia - 296 pkt
  4. Australia - 287 pkt
  5. Włochy - 281 pkt
  6. Finlandia - 279 pkt
  7. Dania - 243 pkt
  8. Mołdawia - 226 pkt
  9. Ukraina - 221 pkt
  10. Grecja - 220 pkt
  11. Francja - 158 pkt
  12. Polska - 150 pkt
  13. Albania - 145 pkt
  14. Norwegia - 134 pkt
  15. Chorwacja - 124 pkt
  16. Czechy - 113 pkt
  17. Serbia - 90 pkt
  18. Malta - 89 pkt
  19. Cypr - 75 pkt
  20. Szwecja - 51 pkt
  21. Belgia - 36 pkt
  22. Litwa - 22 pkt
  23. Niemcy - 12 pkt
  24. Austria - 6 pkt
  25. Wielka Brytania - 1 pkt

Ranking telewidzów. Publiczność zabrała głos

Gdyby przebieg finałowego głosowania zależał widocznie od telewidzów, wyniki byłyby zgoła inne. Punktacja przyznana przez publikę w 35 krajach oraz Reszcie Świata po uporządkowaniu tworzy taki ranking:

  1. Bułgaria - 312 pkt
  2. Rumunia - 232 pkt
  3. Izrael - 220 pkt
  4. Mołdawia - 183 pkt
  5. Ukraina - 167 pkt
  6. Grecja - 147 pkt
  7. Włochy - 147 pkt
  8. Finlandia - 138 pkt
  9. Australia - 122 pkt
  10. Albania - 85 pkt
  11. Dania - 77 pkt
  12. Chorwacja - 71 pkt
  13. Serbia - 52 pkt
  14. Cypr - 34 pkt
  15. Norwegia - 19 pkt
  16. Polska - 17 pkt
  17. Szwecja - 16 pkt
  18. Francja - 14 pkt
  19. Litwa - 12 pkt
  20. Czechy - 9 pkt
  21. Malta - 8 pkt
  22. Austria - 5 pkt
  23. Niemcy - 0 pkt
  24. Belgia - 0 pkt
  25. Wielka Brytania - 0 pkt
Eurowizja 2026 - uczestnicy finału z 25 krajów
Bułgaria wygrała Eurowizję! Przełomowy sukces kraju

Zwyciężczynią Eurowizji 2026 jest Dara z utworem "Bangaranga". To pierwsze zwycięstwo kraju, który dopiero po raz szósty awansował do Wielkiego Finału.

Jakie miejsce zajęła Alicja Szemplińska? Tak poszło Polsce

W głosowaniu międzynarodowego jury Polska zdobyła 133 punkty, co dało 7. miejsce w tabeli. Widownia dorzuciła do tego 17 swoich oczek (16. miejsce). Łącznie, Alicja Szemplińska za utwór "Pray" zebrała więc 150 punktów. Eurowizja 2026 kończy się dla Polski ostatecznie miejscem 12.

Alicja Szemplińska po raz drugi zaprezentowała na scenie w Wiedniu utwór „Pray”
