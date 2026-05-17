Eurowizja 2026 - punkty i wyniki finału online. Kto wygrał Eurowizję 2026?

Jubileuszowa, 70. edycja Konkursu Piosenki Eurowizji, odbyła się w majestatycznej hali Wiener Stadthalle w Wiedniu, stolicy Austrii. Kto tym razem odebrał kryształowy mikrofon? Mamy finałowe wyniki, które tradycyjnie podzielono pomiędzy jurorów i telewidzów.

Eurowizja 2026 - wyniki. Tak zagłosowała Europa

Po podsumowaniu wszystkich punktów poznaliśmy tegorocznego laureata. Oficjalne wyniki Wielkiego Finału edycji, która choć kontrowersyjna, to celebrowała 70 lat Eurowizji, prezentują się następująco:

Bułgaria - 516 pkt Izrael - 343 pkt Rumunia - 296 pkt Australia - 287 pkt Włochy - 281 pkt Finlandia - 279 pkt Dania - 243 pkt Mołdawia - 226 pkt Ukraina - 221 pkt Grecja - 220 pkt Francja - 158 pkt Polska - 150 pkt Albania - 145 pkt Norwegia - 134 pkt Chorwacja - 124 pkt Czechy - 113 pkt Serbia - 90 pkt Malta - 89 pkt Cypr - 75 pkt Szwecja - 51 pkt Belgia - 36 pkt Litwa - 22 pkt Niemcy - 12 pkt Austria - 6 pkt Wielka Brytania - 1 pkt

Ranking telewidzów. Publiczność zabrała głos

Gdyby przebieg finałowego głosowania zależał widocznie od telewidzów, wyniki byłyby zgoła inne. Punktacja przyznana przez publikę w 35 krajach oraz Reszcie Świata po uporządkowaniu tworzy taki ranking:

Bułgaria - 312 pkt Rumunia - 232 pkt Izrael - 220 pkt Mołdawia - 183 pkt Ukraina - 167 pkt Grecja - 147 pkt Włochy - 147 pkt Finlandia - 138 pkt Australia - 122 pkt Albania - 85 pkt Dania - 77 pkt Chorwacja - 71 pkt Serbia - 52 pkt Cypr - 34 pkt Norwegia - 19 pkt Polska - 17 pkt Szwecja - 16 pkt Francja - 14 pkt Litwa - 12 pkt Czechy - 9 pkt Malta - 8 pkt Austria - 5 pkt Niemcy - 0 pkt Belgia - 0 pkt Wielka Brytania - 0 pkt

Bułgaria wygrała Eurowizję! Przełomowy sukces kraju

Zwyciężczynią Eurowizji 2026 jest Dara z utworem "Bangaranga". To pierwsze zwycięstwo kraju, który dopiero po raz szósty awansował do Wielkiego Finału.

Jakie miejsce zajęła Alicja Szemplińska? Tak poszło Polsce

W głosowaniu międzynarodowego jury Polska zdobyła 133 punkty, co dało 7. miejsce w tabeli. Widownia dorzuciła do tego 17 swoich oczek (16. miejsce). Łącznie, Alicja Szemplińska za utwór "Pray" zebrała więc 150 punktów. Eurowizja 2026 kończy się dla Polski ostatecznie miejscem 12.

