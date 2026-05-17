Wyniki Eurowizji 2026 ujawnione. Zaskakujący zwycięzca i dyplomatyczne skandale w tle

Podsumowanie jubileuszowej edycji Eurowizji 2026

Siedemdziesiąta odsłona Eurowizji z 2026 roku zapisała się w historii jako wyjątkowo kontrowersyjne widowisko. Zeszłoroczny triumf Austrii sprawił, że to Wiedeń przejął rolę muzycznego centrum Europy, organizując show w potężnym obiekcie Wiener Stadthalle. Muzyczne półfinały rozegrano dwunastego i czternastego maja, z kolei finałowy koncert zwieńczył ten muzyczny tydzień szesnastego maja. Gospodarzami wieczoru zostali Victoria Swarovski oraz Michael Ostrowski, którzy za wszelką cenę starali się utrzymać optymistyczny charakter wydarzenia, chociaż napięta sytuacja polityczna znacząco im to utrudniała.

Muzyczne wydarzenie zostało niemal całkowicie zdominowane przez skandale natury dyplomatycznej, ponieważ dokładnie pięć państw zrezygnowało z udziału w rywalizacji. Islandia, Irlandia oraz Holandia zbojkotowały festiwal w ramach stanowczego sprzeciwu wobec występu reprezentacji Izraela. W tamtym czasie wokół Europejskiej Unii Nadawców narosło mnóstwo zarzutów dotyczących braku obiektywizmu i ulegania presji finansowej. Nawet powrót na scenę Bułgarii oraz Rumunii nie zdołał odwrócić uwagi od zachowania publiczności zgromadzonej w arenie, która systematycznie wygwizdywała artystów powiązanych z politycznymi konfliktami.

Technologiczna strona konkursu w 2026 roku przyniosła prawdziwą rewolucję w mechanizmach zliczania punktów. Władze telewizyjne i organizatorzy nałożyli ścisłe limity na wiadomości wysyłane z jednego smartfona, aby ostatecznie powstrzymać nieuczciwe działania zautomatyzowanych farm botów w internecie.

Kolejność startowa podczas finału Eurowizji 2026

Dania i Søren Torpegaard Lund w piosence „Før vi går hjem”, Niemcy i Sarah Engels z utworem „Fire”, Izrael i No’am Bettan wykonujący „Michelle”, Belgia i Essyla w utworze „Dancing on the Ice”, Albania i Alis śpiewająca „Nân”, Grecja i Akylas w kompozycji „Ferto”, Ukraina i Leleka z piosenką „Ridnym”, Australia i Delta Goodrem prezentująca „Eclipse”, Serbia i Lavina w utworze „Kraj mene”, Malta i Aidan śpiewający „Bella”, Czechy i Daniel Žižka wykonujący „Crossroads”, Bułgaria i Dara w piosence „Bangaranga”, Chorwacja i Lelek z kompozycją „Andromeda”, Wielka Brytania i Look Mum No Computer w utworze „Eins, zwei, drei”, Francja i Monroe śpiewająca „Regarde!”, Mołdawia i Satoshi w piosence „Viva, Moldova!”, Finlandia i duet Linda Lampenius oraz Pete Parkkonen w kompozycji „Liekinheitin”, Polska i Alicja Szemplińska wykonująca „Pray”, Litwa i Lion Ceccah w utworze „Sólo quiero más”, Szwecja i Felicia z piosenką „My System”, Cypr i Antigoni śpiewająca „Jalla”, Włochy i Sal da Vici w kompozycji „Per sempre si”, Norwegia i Jonas Lovv prezentujący „Ya Ya Ya”, Rumunia i Alexandra Căpitănescu w utworze „Choke me”, Austria i Cosmó z piosenką „Tanzschein”.

Oficjalne wyniki Eurowizji 2026. Kto zdobył pierwsze miejsce?

Po zliczeniu wszystkich głosów ogłoszono długo wyczekiwane rozstrzygnięcia wielkiego finału, a ostateczne zwycięstwo w tegorocznej Eurowizji odniosła reprezentacja Bułgarii. Utalentowana wokalistka Dara zapewniła swojemu krajowi ogromny triumf utworem „Bangaranga”, gromadząc w ogólnej klasyfikacji imponujące 516 punktów.

Bułgaria – 516 punktów Izrael – 343 punkty Rumunia – 296 punktów Australia – 287 punktów Włochy – 281 punktów Finlandia – 279 punktów Dania – 243 punkty Mołdawia – 226 punktów Ukraina – 221 punktów Grecja – 220 punktów Francja – 158 punktów Polska – 150 punktów Albania – 145 punktów Norwegia – 134 punkty Chorwacja – 124 punkty Czechy – 113 punktów Serbia – 90 punktów Malta – 89 punktów Cypr – 75 punktów Szwecja – 51 punktów Belgia – 36 punktów Litwa – 22 punkty Niemcy – 12 punktów Austria – 6 punktów Wielka Brytania – 1 punkt