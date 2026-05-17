Wyniki Eurowizji 2026 ujawnione. Zaskakujący zwycięzca i dyplomatyczne skandale w tle

Podsumowanie jubileuszowej edycji Eurowizji 2026
Siedemdziesiąta odsłona Eurowizji z 2026 roku zapisała się w historii jako wyjątkowo kontrowersyjne widowisko. Zeszłoroczny triumf Austrii sprawił, że to Wiedeń przejął rolę muzycznego centrum Europy, organizując show w potężnym obiekcie Wiener Stadthalle. Muzyczne półfinały rozegrano dwunastego i czternastego maja, z kolei finałowy koncert zwieńczył ten muzyczny tydzień szesnastego maja. Gospodarzami wieczoru zostali Victoria Swarovski oraz Michael Ostrowski, którzy za wszelką cenę starali się utrzymać optymistyczny charakter wydarzenia, chociaż napięta sytuacja polityczna znacząco im to utrudniała.
Muzyczne wydarzenie zostało niemal całkowicie zdominowane przez skandale natury dyplomatycznej, ponieważ dokładnie pięć państw zrezygnowało z udziału w rywalizacji. Islandia, Irlandia oraz Holandia zbojkotowały festiwal w ramach stanowczego sprzeciwu wobec występu reprezentacji Izraela. W tamtym czasie wokół Europejskiej Unii Nadawców narosło mnóstwo zarzutów dotyczących braku obiektywizmu i ulegania presji finansowej. Nawet powrót na scenę Bułgarii oraz Rumunii nie zdołał odwrócić uwagi od zachowania publiczności zgromadzonej w arenie, która systematycznie wygwizdywała artystów powiązanych z politycznymi konfliktami.
Technologiczna strona konkursu w 2026 roku przyniosła prawdziwą rewolucję w mechanizmach zliczania punktów. Władze telewizyjne i organizatorzy nałożyli ścisłe limity na wiadomości wysyłane z jednego smartfona, aby ostatecznie powstrzymać nieuczciwe działania zautomatyzowanych farm botów w internecie.
Kolejność startowa podczas finału Eurowizji 2026
- Dania i Søren Torpegaard Lund w piosence „Før vi går hjem”,
- Niemcy i Sarah Engels z utworem „Fire”,
- Izrael i No’am Bettan wykonujący „Michelle”,
- Belgia i Essyla w utworze „Dancing on the Ice”,
- Albania i Alis śpiewająca „Nân”,
- Grecja i Akylas w kompozycji „Ferto”,
- Ukraina i Leleka z piosenką „Ridnym”,
- Australia i Delta Goodrem prezentująca „Eclipse”,
- Serbia i Lavina w utworze „Kraj mene”,
- Malta i Aidan śpiewający „Bella”,
- Czechy i Daniel Žižka wykonujący „Crossroads”,
- Bułgaria i Dara w piosence „Bangaranga”,
- Chorwacja i Lelek z kompozycją „Andromeda”,
- Wielka Brytania i Look Mum No Computer w utworze „Eins, zwei, drei”,
- Francja i Monroe śpiewająca „Regarde!”,
- Mołdawia i Satoshi w piosence „Viva, Moldova!”,
- Finlandia i duet Linda Lampenius oraz Pete Parkkonen w kompozycji „Liekinheitin”,
- Polska i Alicja Szemplińska wykonująca „Pray”,
- Litwa i Lion Ceccah w utworze „Sólo quiero más”,
- Szwecja i Felicia z piosenką „My System”,
- Cypr i Antigoni śpiewająca „Jalla”,
- Włochy i Sal da Vici w kompozycji „Per sempre si”,
- Norwegia i Jonas Lovv prezentujący „Ya Ya Ya”,
- Rumunia i Alexandra Căpitănescu w utworze „Choke me”,
- Austria i Cosmó z piosenką „Tanzschein”.
Oficjalne wyniki Eurowizji 2026. Kto zdobył pierwsze miejsce?
Po zliczeniu wszystkich głosów ogłoszono długo wyczekiwane rozstrzygnięcia wielkiego finału, a ostateczne zwycięstwo w tegorocznej Eurowizji odniosła reprezentacja Bułgarii. Utalentowana wokalistka Dara zapewniła swojemu krajowi ogromny triumf utworem „Bangaranga”, gromadząc w ogólnej klasyfikacji imponujące 516 punktów.
- Bułgaria – 516 punktów
- Izrael – 343 punkty
- Rumunia – 296 punktów
- Australia – 287 punktów
- Włochy – 281 punktów
- Finlandia – 279 punktów
- Dania – 243 punkty
- Mołdawia – 226 punktów
- Ukraina – 221 punktów
- Grecja – 220 punktów
- Francja – 158 punktów
- Polska – 150 punktów
- Albania – 145 punktów
- Norwegia – 134 punkty
- Chorwacja – 124 punkty
- Czechy – 113 punktów
- Serbia – 90 punktów
- Malta – 89 punktów
- Cypr – 75 punktów
- Szwecja – 51 punktów
- Belgia – 36 punktów
- Litwa – 22 punkty
- Niemcy – 12 punktów
- Austria – 6 punktów
- Wielka Brytania – 1 punkt