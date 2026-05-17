Wyniki Eurowizji 2026 ujawnione. Zaskakujący zwycięzca i dyplomatyczne skandale w tle

Paula Dąbrowska
2026-05-17 1:08

Zakończył się wielki finał siedemdziesiątej edycji Konkursu Piosenki Eurowizji. Wiedeńska arena z ogromnym entuzjazmem ugościła wykonawców oraz grupy muzyczne z najróżniejszych zakątków globu. Po trwającym ponad trzy godziny widowisku wreszcie ogłoszono oficjalne rezultaty. Widzowie dowiedzieli się zatem kto wygrał Eurowizję 2026, na jakiej pozycji uplasowała się ostatecznie Polska i jak prezentuje się pierwsza dziesiątka tegorocznego zestawienia.

Podsumowanie jubileuszowej edycji Eurowizji 2026

Siedemdziesiąta odsłona Eurowizji z 2026 roku zapisała się w historii jako wyjątkowo kontrowersyjne widowisko. Zeszłoroczny triumf Austrii sprawił, że to Wiedeń przejął rolę muzycznego centrum Europy, organizując show w potężnym obiekcie Wiener Stadthalle. Muzyczne półfinały rozegrano dwunastego i czternastego maja, z kolei finałowy koncert zwieńczył ten muzyczny tydzień szesnastego maja. Gospodarzami wieczoru zostali Victoria Swarovski oraz Michael Ostrowski, którzy za wszelką cenę starali się utrzymać optymistyczny charakter wydarzenia, chociaż napięta sytuacja polityczna znacząco im to utrudniała.

Muzyczne wydarzenie zostało niemal całkowicie zdominowane przez skandale natury dyplomatycznej, ponieważ dokładnie pięć państw zrezygnowało z udziału w rywalizacji. Islandia, Irlandia oraz Holandia zbojkotowały festiwal w ramach stanowczego sprzeciwu wobec występu reprezentacji Izraela. W tamtym czasie wokół Europejskiej Unii Nadawców narosło mnóstwo zarzutów dotyczących braku obiektywizmu i ulegania presji finansowej. Nawet powrót na scenę Bułgarii oraz Rumunii nie zdołał odwrócić uwagi od zachowania publiczności zgromadzonej w arenie, która systematycznie wygwizdywała artystów powiązanych z politycznymi konfliktami.

Technologiczna strona konkursu w 2026 roku przyniosła prawdziwą rewolucję w mechanizmach zliczania punktów. Władze telewizyjne i organizatorzy nałożyli ścisłe limity na wiadomości wysyłane z jednego smartfona, aby ostatecznie powstrzymać nieuczciwe działania zautomatyzowanych farm botów w internecie.

Alicja Szemplińska przed wylotem na Eurowizję 2026

Kolejność startowa podczas finału Eurowizji 2026

  1. Dania i Søren Torpegaard Lund w piosence „Før vi går hjem”,
  2. Niemcy i Sarah Engels z utworem „Fire”,
  3. Izrael i No’am Bettan wykonujący „Michelle”,
  4. Belgia i Essyla w utworze „Dancing on the Ice”,
  5. Albania i Alis śpiewająca „Nân”,
  6. Grecja i Akylas w kompozycji „Ferto”,
  7. Ukraina i Leleka z piosenką „Ridnym”,
  8. Australia i Delta Goodrem prezentująca „Eclipse”,
  9. Serbia i Lavina w utworze „Kraj mene”,
  10. Malta i Aidan śpiewający „Bella”,
  11. Czechy i Daniel Žižka wykonujący „Crossroads”,
  12. Bułgaria i Dara w piosence „Bangaranga”,
  13. Chorwacja i Lelek z kompozycją „Andromeda”,
  14. Wielka Brytania i Look Mum No Computer w utworze „Eins, zwei, drei”,
  15. Francja i Monroe śpiewająca „Regarde!”,
  16. Mołdawia i Satoshi w piosence „Viva, Moldova!”,
  17. Finlandia i duet Linda Lampenius oraz Pete Parkkonen w kompozycji „Liekinheitin”,
  18. Polska i Alicja Szemplińska wykonująca „Pray”,
  19. Litwa i Lion Ceccah w utworze „Sólo quiero más”,
  20. Szwecja i Felicia z piosenką „My System”,
  21. Cypr i Antigoni śpiewająca „Jalla”,
  22. Włochy i Sal da Vici w kompozycji „Per sempre si”,
  23. Norwegia i Jonas Lovv prezentujący „Ya Ya Ya”,
  24. Rumunia i Alexandra Căpitănescu w utworze „Choke me”,
  25. Austria i Cosmó z piosenką „Tanzschein”.

Oficjalne wyniki Eurowizji 2026. Kto zdobył pierwsze miejsce?

Po zliczeniu wszystkich głosów ogłoszono długo wyczekiwane rozstrzygnięcia wielkiego finału, a ostateczne zwycięstwo w tegorocznej Eurowizji odniosła reprezentacja Bułgarii. Utalentowana wokalistka Dara zapewniła swojemu krajowi ogromny triumf utworem „Bangaranga”, gromadząc w ogólnej klasyfikacji imponujące 516 punktów.

  1. Bułgaria – 516 punktów
  2. Izrael – 343 punkty
  3. Rumunia – 296 punktów
  4. Australia – 287 punktów
  5. Włochy – 281 punktów
  6. Finlandia – 279 punktów
  7. Dania – 243 punkty
  8. Mołdawia – 226 punktów
  9. Ukraina – 221 punktów
  10. Grecja – 220 punktów
  11. Francja – 158 punktów
  12. Polska – 150 punktów
  13. Albania – 145 punktów
  14. Norwegia – 134 punkty
  15. Chorwacja – 124 punkty
  16. Czechy – 113 punktów
  17. Serbia – 90 punktów
  18. Malta – 89 punktów
  19. Cypr – 75 punktów
  20. Szwecja – 51 punktów
  21. Belgia – 36 punktów
  22. Litwa – 22 punkty
  23. Niemcy – 12 punktów
  24. Austria – 6 punktów
  25. Wielka Brytania – 1 punkt
Alicja Szemplińska Finał Eurowizja 2026
