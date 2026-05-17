Eurowizja 2026: takie miejsce w finale zajęła Alicja Szemplińska. Znamy WYNIKI

Eurowizja 2026 - co wiemy o konkursie?

Wiedeń, jako gospodarz jubileuszowej, 70. edycji Eurowizji, mierzy się z ogromnymi wyzwaniami wizerunkowymi. Choć po zeszłorocznym triumfie Austrii Wiener Stadthalle miało być miejscem wielkiego święta, tegoroczny konkurs odbywa się w cieniu politycznych podziałów. W stawce zobaczymy zaledwie 35 krajów – to najniższa frekwencja od ponad dwóch dekad. Drastyczny spadek liczby delegacji to bezpośredni skutek bojkotu ze strony takich państw jak Holandia, Hiszpania czy Irlandia. Nadawcy z tych krajów, solidaryzując się z Islandią i Słowenią, zrezygnowali z udziału w proteście przeciwko kontrowersyjnej obecności Izraela w tegorocznej rywalizacji.

Alicja Szemplińska już wcześniej walczyła o Eurowizję

Występ Alicji Szemplińskiej w Wiedniu to dla polskich kibiców koniec wyjątkowo pechowej passy tej artystki. Alicja wygrała bilet na konkurs już w 2020 roku, ale wtedy jej szanse na debiut przekreśliła pandemia. Kolejną próbę podjęła w 2023 roku z piosenką „New Home”, jednak w krajowych preselekcjach przegrała wówczas z Blanką. Dopiero teraz piosenkarka dopięła swego, zwyciężając eliminacje z nowoczesnym, mrocznym utworem „Pray”. Sama zainteresowana przyznaje, że najlepiej odnajduje się właśnie w takiej gospelowej stylistyce. Po udanym przejściu przez półfinał, Szemplińska jest obecnie typowana do zajęcia jednego z czołowych miejsc w wielkim finale.

Znamy wyniki Alicji Szemplińskiej na Eurowizji 2026

Alicja Szemplińska zdecydowanie zaskoczyła fanów Eurowizji. Oto jej wyniki uzyskane od jury:

8 punktów od Szwajcarii,

1 punkt z Malty,

5 punktów z Estonii,

8 punktów z Australii,

12 punktów od Niemców,

12 punktów od Belgii,

6 punktów z Portugalii,

2 punkty z Gruzji,

1 punkt z Czarnogóry,

1 punkt z Armenii,

10 punktów z Grecji

5 punktów z Czech,

6 punktów z Włoch,

6 punktów z Finlandii,

5 punktów z Wielkiej Brytanii,

8 punktów z Łotwy,

1 punkt od Serbii,

12 punktów z Mołdawii,

2 punkty z Chorwacji,

10 punktów z Litwy,

12 punktów dla Polski

Łącznie od jury otrzymała 133 punkty. Telewidzowie przyznali jej 17 punktów. Łącznie Alicja Szemplińska w finale Eurowizji uzyskała 150 punktów i zajęła 12. miejsce.