Dorociński, Kondrat i Ogrodnik na planie "Lalki"! Gwiazdorskie warunki uchwycił nasz fotograf

Nowe zdjęcia z planu "Lalki"! Pojawił się Marcin Dorociński u boku młodej aktorki

Tylko "Super Express" ma pierwsze zdjęcia Marcina Dorocińskiego (52 l.) i Marka Kondrata (75 l.) z powstawania filmowej ekranizacji powieści Bolesława Prusa. Kilka dni temu prezentowaliśmy inny zestaw aktorów - w tym Borysa Szyca, Agatę Kuleszę i Pawła Wilczaka. Tym razem nasz reporter spotkał odtwórcę głównej roli.

Słynny "Despero" z Pitbulla, Marcin Dorociński, tym razem ma okazję zmierzyć się z rolą samego Stanisława Wokulskiego, czyli głównego bohatera książki. Tymczasem jego starszy kolega, Marek Kondrat, który wrócił do aktorstwa po 20 latach emerytury, zgadzając się na potrzeby "Lalki' na doklejenie szpiczastego nosa czy rozjaśnienie włosów, gra jego przyjaciela - subiekta Ignacego Rzeckiego. A że panowie spędzają teraz na planie na Krakowskim Przedmieściu w sklepie Wokulskiego najwięcej czasu, mogą liczyć od produkcji na spersonalizowane kurtki ze swoim imieniem i pierwszą literą nazwiska, które widnieje na ich plecach. Pozostałe okrycia choć niemal identyczne, nie są przypisane do konkretnej osoby. Gdy gwiazdy mkną w nich do busa, który zabiera ich do domu, czasem trudno ich rozpoznać.

Na planie obok Wokulskiego pojawiła się też dziecięca postać - Helusia Stawska w pięknej sukniii.

Obsada "Lalki" przyprawia o zawrót głowy

Gdy na początku tygodnia byliśmy na planie, spotkaliśmy też Dawida Ogrodnika (39 l.), o którym udziale produkcja jeszcze nie informowała oraz Adriana Zarembę z hitowego serialu TVP "Dom pod Dwoma Orłami (33 l.). Wcześniej jako pierwsi ogłosiliśmy też, że w nowej "Lalce" gra Paweł Wilczak (60 l.), Jakub Gąsowski (30 l.) czy Bartłomiej Firlet (42 l.) znany z roli policjanta Dziubaka w "Ojcu Mateuszu". Poza nimi na ekranie będzie można zobaczyć prawdziwą plejadę gwiazd. Pojawi się m.in. Agata Kulesza (54 l.) w roli pani Meliton, Borys Szyc (47 l.) jako baron Krzeszowski, Krystyna Janda (73 l.), czyli hrabina Karolowa, Andrzej Seweryn (79 l.), Cezary Żak (64 l.), Karolina Gruszka (45 l.) czy Maja Ostaszewska (53 l.). Zaś rola Izabeli Łęckiej do której wzdycha główny bohater przypadła tym razem Kamili Urzędowskiej (31 l.), która w 2023 roku zaprezentowała swój talent mierząc się z Jagną w nowej ekranizacji "Chłopów".

