Supergwiazda zagra ojca Izabeli Łęckiej w nowej "Lalce". Rola jakby pisana dla niego. "Wybitna obsada"

Ekranizacja "Lalki" Bolesława Prusa w reżyserii Macieja Kawalskiego zapowiada się na jedno z najgłośniejszych wydarzeń filmowych nadchodzących miesięcy. Do obsady dołączył właśnie Andrzej Seweryn, który wcieli się w postać Tomasza Łęckiego. W ostatnich tygodniach media obiegają kolejne doniesienia dotyczące ambitnego projektu filmowego realizowanego przez GigantFilms. Chodzi o nową adaptację jednej z najważniejszych polskich powieści – „Lalki” Bolesława Prusa. Produkcja w reżyserii Kawalskiego przyciąga uwagę nie tylko ze względu na literacki pierwowzór, lecz przede wszystkim za sprawą imponującej obsady.

Jak dotąd ogłoszono, że w główną rolę Stanisława Wokulskiego wcieli się Marcin Dorociński. Izabelę Łęcką zagra Kamila Urzędowska, aktorka znana m.in. z roli Kaliny Jędrusik w serialu „Osiecka”. W produkcji zobaczymy również takie nazwiska jak Marek Kondrat, Agata Kulesza czy Maja Komorowska. To zestawienie już samo w sobie robi wrażenie — jednak twórcy idą o krok dalej. Do zespołu dołączył właśnie Andrzej Seweryn, który wcieli się w Tomasza Łęckiego – ojca głównej bohaterki. To postać złożona, balansująca między komizmem a tragedią, będąca ciekawym wyzwaniem aktorskim. Szczegóły poniżej.

Gwiazdy polskiego kina w nowej ekranizacji "Lalki"

Andrzej Seweryn o swojej roli zdążył wypowiedzieć się dla portalu Filmweb. Jak się okazuje, docenia on postać, w którą przyjdzie mu się wcielić, za jej nietuzinkowy i skomplikowany charakter.

– Tomasz Łęcki to postać urokliwa, tragiczna i śmieszna zarazem. Trzyma fason i wysoko podniesioną głowę, choć grunt usuwa mu się pod nogami. Świat jego młodości odchodzi w przeszłość, a on nie potrafi zaadaptować się do zmieniających się w zawrotnym tempie czasów. To uczucie, które wielu z nas towarzyszy dzisiaj. Proza Bolesława Prusa pozostaje niesamowicie aktualna – powiedział Andrzej Seweryn.

Wybór aktora do tej roli wydaje się być naturalny. Mężczyzna od lat uchodzi za jeden z filarów polskiej sceny teatralnej i filmowej. Ceniony zarówno w kraju, jak i za granicą, wielokrotnie udowadniał, że potrafi wydobyć niuanse z najbardziej wymagających postaci. - Rola jakby stworzona dla niego - podbijają fani.

Aktor z międzynarodowym dorobkiem i zbliżające się zdjęcia do "Lalki"

Andrzej Seweryn ma na koncie dziesiątki ról, zarówno w polskim kinie, jak i we francuskiej kinematografii. Publiczność zna go z takich tytułów jak „Ziemia obiecana”, „Człowiek z żelaza” czy „Ostatnia rodzina”. Był również etatowym aktorem słynnej Comédie-Française, co do dziś pozostaje wydarzeniem bez precedensu w historii polskiego aktorstwa. Od 2011 roku pełni funkcję dyrektora Teatru Polskiego w Warszawie, łącząc działalność artystyczną z misją edukacyjną. W ostatnich latach zdobył także uznanie za odważną rolę w serialu „Królowa” produkcji Netflixa, gdzie wcielił się w postać drag queen.

Zdjęcia do nowej „Lalki” mają ruszyć już wkrótce. Premierę filmu zapowiedziano na 2026 rok. Projekt budzi ogromne emocje nie tylko wśród wielbicieli literatury, ale i w środowisku filmowym. Produkcja Macieja Kawalskiego może okazać się jedną z najważniejszych adaptacji klasyki literatury ostatnich lat. Obsada, w której spotykają się nazwiska takie jak Dorociński, Urzędowska, Kondrat, Kulesza, Komorowska i teraz również Seweryn, zapowiada widowisko, które przyciągnie nie tylko miłośników „Lalki”, ale i szeroką publiczność.

