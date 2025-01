Andrzej Seweryn pozuje z roznegliżowaną piątą żoną. Co skrywa za połą płaszcza?

Odważne zdjęcie Sewerynów zagościło na okładce magazynu "Viva". Przedstawia Andrzeja Seweryna i Katarzynę Kubacką w intymnej, choć nie wulgarnej scenerii. On w brązowym, tłoczonym we wzory płaszczu czy też marynarce, ona - w negliżu, ale zasłonięta połą mężowskiego odzienia, jakby ochroniona ramieniem. Odważnie? Owszem. Ale także subtelnie.

Andrzej Seweryn i Katarzyna Kubacka-Seweryn razem na okładce. On w płaszczu, ona bez...

Sesja, którą zdecydowali się wykonać, nie jest wyłącznie aktem artystycznym – to również symbol ich relacji. Para nie boi się wyrażać swoich uczuć publicznie, choć zazwyczaj dba o to, by ich życie prywatne pozostawało w cieniu. Zdjęcie pojawiło się na Instagramie magazynu, opatrzone opisem:

Spotkali się w wieku dojrzałym. Oboje po przejściach, z bagażem doświadczeń. Znali smak życia, tęsknili za smakiem miłości. On: „Zobaczyłem Kasię i… stało się. Francuzi mówią: »coup de foudre« – uderzenie pioruna”. Ona: „Nigdy nie wiesz, co cię czeka…”.

Związek Serweryna i Kubackiej - do pięciu razy sztuka

Andrzej Seweryn poznał Katarzynę Kubacką po kilku nieudanych małżeństwach, które – jak sam przyznaje – były dla niego cennymi lekcjami, ale nie zawsze dawały poczucie spełnienia. Związek z Katarzyną pojawił się w momencie, gdy aktor bardziej niż kiedykolwiek potrzebował spokoju i równowagi. Mimo napiętego grafiku Andrzeja Seweryna – pełnego teatralnych występów, filmowych produkcji i podróży – para znajduje czas dla siebie. Często wspólnie spędzają chwile z dala od blasku fleszy, co pozwala im pielęgnować swój związek. Seweryn nieraz podkreślał, że to dzięki żonie odnalazł równowagę, którą wcześniej trudno było mu osiągnąć.

Wszystkie żony Andrzeja Seweryna

Życie uczuciowe Andrzeja Seweryna było pełne intensywnych emocji, które, podobnie jak jego kariera, charakteryzowało się różnorodnością i bogactwem doświadczeń. Zanim spotkał Katarzynę żonaty był cztery razy - z Bogusławą Blajfer, Krystyną Jandą, Laurence Bourdil oraz Mireille Maalouf. Każda z jego żon odcisnęła swoje piętno na jego życiu, a ich historie są fascynującym tłem dla opowieści o jednym z największych polskich artystów. W swoich wywiadach Seweryn podkreśla, że wszystkie małżeństwa były dla niego lekcjami życia, a ich efekty znajdują odzwierciedlenie w jego pracy na scenie i ekranie.

Sonda Myślisz, że Maximilien Seweryn powtórzy sukces ojca? Tak Nie Nie mam zdania