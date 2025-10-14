Marek Kondrat z przyklejonym nosem i Kulesza z papierosem. Kogo jeszcze przyłapaliśmy na planie "Lalki"?

Zdjęcia na planie "Lalki" idą pełną parą! Marek Kondrat nie do poznania!

W przypadku Marka Kondrata obecność na planie "Lalki" to wielkie wydarzenie. W końcu przez 15 lat był na emeryturze i odrzucał wszystkie propozycje filmowe, czerpiąc przy tym profity z reklamowania znanego banku.

Dla Marka Kondrata zagranie w "Lalce" jest bardzo symboliczne. Słynny aktor wcieli się w niej w subiekta Ignacego Rzeckiego, który jako narrator należy w książce do kluczowych postaci całej opowieści. To właśnie jego oczami oglądamy m.in. relację Stanisława Wokulskiego (Marcin Dorociński, 52 l.) z Izabelą Łęcką (Kamila Urzędowska, 31 l.). W charakteryzacji z doklejonym szpiczastym nosem, trudno go na pierwszy rzut oka rozpoznać. Podobnie jak i Borysa Szyca, który na potrzeby zagrania niesfornego barona Krzeszowskiego, został specjalnie pogrubiony i postarzony.

- „Lalka” jest moją ulubioną powieścią. Nigdy w moim życiu aktorskim nie zdarzyło mi się znaleźć wśród jej bohaterów. Udało się to mojemu ojcu w filmie Wojciecha Jerzego Hasa. Teraz tę szansę dostaję od losu ja i chcę z niej skorzystać. Rzecki jest postacią z „dwóch światów” – mijającego i obecnego. To bliska mi perspektywa, która daje mi poczucie dotkliwej aktualności tej powieści. Wymarzona ekipa twórców dodaje mi odwagi

- powiedział niedawno Marek Kondrat.

Agata Kulesza kurzy na planie "Lalki"

Co ciekawe, praca aktorów na planie nie zawsze idzie jak po maśle. Gdy w weekend podpatrywaliśmy kolejne ujęcia, akurat padało i było chłodno. Na szczęście Agata Kulesza grająca słynną warszawską swatkę - panią Meliton - nie przejmowała się pogodą. Miała ze sobą nie tylko wielką parasolkę dzięki której nie przemoczyła kostiumu rodem z XIX wieku. By się też nie przeziębić, rozgrzewała się w przerwach papierosem i zakładała szlafrok i ciepłą kurtkę puchową. Na planie towarzyszył jej też Paweł Wilczak oraz Jakub Gąsowski (30 l.), ale póki co produkcja nie ujawnia, kogo zagrają. To my jako pierwsi odkryliśmy, że obaj ci panowie pojawią się w nowej "Lalce".

