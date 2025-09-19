Sygnet, apaszka i trampki. Tak odmładza się modny 60-latek Paweł Wilczak!

Paweł Wilczak relaksuje się i odmładza w centrum miasta

Czas się dla niego zatrzymał, a może nawet zaczął się cofać? Można odnieść takie wrażenie patrząc na ostatnie poczynania Pawła Wilczaka. Modne okulary i nastroszona fryzura to dopiero początek. Paparazzi spotkali go na uwielbianej przez gwiazdy ulicy pełnej drogich butików w warszawskich śródmieściu.

Gwiazdor "Kasi i Tomka" oglądał jeansy, koszule i marynarki. Sam był wystylizowany młodzieżowo - trampki za kostkę i mała apaszka - krzyk mody tego sezonu - wyraźnie odejmują mu lat. Paweł Wilczak łapał też ostatnie promienie letniego słońca, opalając się w kawiarnianym ogródku.

Paweł Wilczak imprezuje z młodszą koleżanką, Marią Niklińską

Niedawno paparazzi zauważyli go w lubianej przez gwiazdy warszawskiej restauracji, gdzie do późnych godzin imprezował w towarzystwie znajomych i młodszej o prawie dwie dekady aktorki, Marii Niklińskiej (41 l.). Bawili się wtedy do 3 w nocy, więc aktorowi można też śmiało pozazdrościć nie tylko stylu, ale i świetnej formy! Szarmancko odprowadzał wtedy Niklińską do taksówki.

Zobacz również: Upojna noc Pawła Wilczaka! Obściskiwał się z prawie 20 lat młodszą aktorką

Czyżby Paweł Wilczak chciał się wpasować w młodsze towarzystwo, w którym się obraca? Jedno jest pewne - na swoje 60 lat aktor zupełnie nie wygląda. Czyżby inspirował się innym słynnym "Piotrusiem Panem" polskiego show-biznesu, Kubą Wojewódzkim? Starszy o 2 lata kolega z branży też kocha trampki, towarzystwo młodych koleżanek i nastroszone włosy. Patrząc na nowe zdjęcia Pawła Wilczaka - można by uznać, że mają wspólnego stylistę. Aktorowi służy taki "look"?

Sprawdźcie w naszej galerii Pawła Wilczaka na kawce i zakupach. Zdjęcia aktora znajdziecie pod tekstem!