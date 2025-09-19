Sygnet, apaszka i trampki. Tak odmładza się modny 60-latek Paweł Wilczak!

Aleksandra Pajewska-Klucznik
Aleksandra Pajewska-Klucznik
Małgorzata Kowalska
Małgorzata Kowalska
2025-09-19 4:43

Paweł Wilczak to ikona polskiej telewizji. Uwielbiany aktor ostatnio przeszedł metamorfozę i zmienił swój styl. Dopiero co paparzzi przyłapali go, jak imprezował z 20 lat młodszą Marią Niklińską do 3 rano. Tym razem fotograf spotkał aktora na zakupach odzieżowych i nonszalanckiej kawce na mieście.

Paweł Wilczak relaksuje się i odmładza w centrum miasta

Czas się dla niego zatrzymał, a może nawet zaczął się cofać? Można odnieść takie wrażenie patrząc na ostatnie poczynania Pawła Wilczaka. Modne okulary i nastroszona fryzura to dopiero początek. Paparazzi spotkali go na uwielbianej przez gwiazdy ulicy pełnej drogich butików w warszawskich śródmieściu.

Gwiazdor "Kasi i Tomka" oglądał jeansy, koszule i marynarki. Sam był wystylizowany młodzieżowo - trampki za kostkę i mała apaszka - krzyk mody tego sezonu - wyraźnie odejmują mu lat. Paweł Wilczak łapał też ostatnie promienie letniego słońca, opalając się w kawiarnianym ogródku.

Paweł Wilczak imprezuje z młodszą koleżanką, Marią Niklińską

Niedawno paparazzi zauważyli go w lubianej przez gwiazdy warszawskiej restauracji, gdzie do późnych godzin imprezował w towarzystwie znajomych i młodszej o prawie dwie dekady aktorki, Marii Niklińskiej (41 l.). Bawili się wtedy do 3 w nocy, więc aktorowi można też śmiało pozazdrościć nie tylko stylu, ale i świetnej formy! Szarmancko odprowadzał wtedy Niklińską do taksówki.

Zobacz również: Upojna noc Pawła Wilczaka! Obściskiwał się z prawie 20 lat młodszą aktorką

Czyżby Paweł Wilczak chciał się wpasować w młodsze towarzystwo, w którym się obraca? Jedno jest pewne - na swoje 60 lat aktor zupełnie nie wygląda. Czyżby inspirował się innym słynnym "Piotrusiem Panem" polskiego show-biznesu, Kubą Wojewódzkim? Starszy o 2 lata kolega z branży też kocha trampki, towarzystwo młodych koleżanek i nastroszone włosy. Patrząc na nowe zdjęcia Pawła Wilczaka - można by uznać, że mają wspólnego stylistę. Aktorowi służy taki "look"?

Sprawdźcie w naszej galerii Pawła Wilczaka na kawce i zakupach. Zdjęcia aktora znajdziecie pod tekstem!

Profesjonalna charakteryzacja filmowa: rozmowa z ekspertem
Paweł Wilczak chce być coraz młodszy
45 zdjęć
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MARIA NIKLIŃSKA
PAWEŁ WILCZAK