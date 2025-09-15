Upojna noc Pawła Wilczaka! Obściskiwał się z prawie 20 lat młodszą aktorką

Aleksandra Pajewska-Klucznik
Aleksandra Pajewska-Klucznik
2025-09-15 4:54

Paweł Wilczak (60 l.) i Maria Niklińska (41 l.) chyba są w dość bliskiej zażyłości. Paparazzi przyłapali ich niedawno w Warszawie, gdzie po imprezie ze znajomymi zostali sam na sam. Bliscy przyjaciele (?) dosłownie nie mogli się od siebie oderwać...

Super Express Google News

Czy Paweł Wilczak i Joanna Brodzik nadal są razem?

Życie prywatne Pawła Wilczaka jest owiane tajemnicą. On i Joanna Brodzik tworzyli kultową parę w serialu „Kasia i Tomek”, gdzie zakochali się i stworzyli parę. Szybko jednak uciekli od blasku fleszy. Wiadomo, że zostali rodzicami bliźniaków Jana i Franciszka, urodzonych w 2008 roku. To jednak wszystko - wielokrotnie plotkowano o ich zaręczynach, ślubie czy rozstaniu, ale oni konsekwentnie odmawiają jasnej deklaracji w sprawie swojego związku. Niejednokrotnie nazywali siebie wzajemnie na przemian "partnerami" i "mężem/żoną", więc nie wiadomo, czy ostatecznie brali w ogóle ślub.

Dwa miesiące temu Joanna Brodzik powiedziała w wywiadzie dla TVN: "Jak potoczyły się nasze losy? To wiemy my, bo to nasze życie prywatne i z zasady nasze i prywatne". Nie wiadomo więc, czy Paweł Wilczak jest singlem. Z pewnością wiadomo za to, że jest gentelmanem - po upojnej nocy odprowadził wokalistkę i aktorkę, Marysię Niklińską do taksówki, gdzie długo i wylewnie żegnali się przed rozstaniem. Wcześniej oboje wzięli udział w suto zakrapianej imprezie, podczas której mocno się do siebie zbliżyli...

Zobacz również: Niebywałe, jak córka Jolanty Fajkowskiej - Maria Niklińska - wygląda w wieku 40 lat!

Paweł Wilczak i Maria Niklińska w objęciach

Paparazzi zauważyli wesołą imprezę na ogródku modnej wśród celebrytów knajpki przy uwielbianej przez gwiazdy ulicy Mokotowskiej w Warszawie. Wśród wesołych biesiadników fotograf wypatrzył Pawła Wilczaka. 60-letni aktor w młodzieżowej stylizacji - niebieskich okularach przeciwsłonecznych, rozpiętej koszuli i apaszce na szyi - zabawiał towarzystwo i raczył się trunkami w świetnym humorze.

Zobacz również: Gwiazda "Klanu", Maria Niklińska, gorzko o zarobkach aktorów. "To nie jest blichtr i czerwony dywan"

W nieco gorszym nastroju wydawała się być obecna na imprezie Maria Niklińska. Wokalistka i aktorka dała się pocieszać i zabawiać Wilczakowi. W pewnym momencie przylgnęła do jego ręki i trzymała głowę na ramieniu. Gdy w miarę upływu czasu impreza powoli się wyludniała, oni dwoje zostali aż do końca razem. Niklińska powalała się na krzesłach, ocierała oczy, a nawet w pewnej chwili założyła okulary przeciwsłoneczne. Ostatecznie utonęła w ramionach Pawła Wilczaka. Prawdziwi dżentelmen odprowadził ją około 3 w nocy do taksówki, a ona długo nie mogła się z nim rozstać. Na pożegnanie obdarowała go soczystym pocałunkiem i odjechała. Wiedzieliście, że tak blisko się przyjaźnią?

Galerię z wesołego wieczoru Pawła Wilczaka i Marii Niklińskiej znajdziecie w galerii pod tekstem

Paweł Wilczak i Maria Niklińska upojna noc
88 zdjęć
Joanna Brodzik nie chce powrotu "Magdy M." czy "Kasi i Tomka"? "Nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki"
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MARIA NIKLIŃSKA
PAWEŁ WILCZAK