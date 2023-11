Miejsce zamieszkania Doroty Wellman to pilnie strzeżona tajemnica. Dowiedzieliśmy się, co się tam dzieje!

Maria Niklińska nie chciała być jak Jolanta Fajkowska

Maria Niklińska zawsze była postrzegana przez pryzmat słynnej mamy. Złośliwi twierdzili, że robi karierę za względu na to, że jest córką Jolanty Fajkowskiej, jednej z ikon TVP lat 90. Relacje między kobietami były dość skomplikowane. Przyszła gwiazda Telewizji Polskiej bardzo młodo została matką - miała zaledwie 20 lat, gdy urodziła się jej córka. Jolanta Fajkowska długo ukrywała przed córką, kim jest jej ojciec. Do tego praca w TVP pochłaniała jej mnóstwo czasu. Małą Marysią opiekowała się w dużej mierze babcia. - Babcia opowiadała mi, że całowałam ekran telewizora wieczorem i prosiłam, żeby mama pół dnia była w pracy, a pół w domu - wspominała w rozmowie z "Vivą" Maria Niklińska, która gdy już była nastolatką, zaczęła się buntować i oddalać od matki. Mając 18 lat, wyprowadziła się z domu. - Jak mówili, że jestem podobna do mamy, to budziła się we mnie agresja. Nie chciałam być taka jak ona - wspominała aktorka.

Relacje Marii Niklińskiej i Jolanty Fajkowskiej się poprawiły

Jak Jolanta Fajkowska przyjęła radykalną decyzję córki o wyprowadzce?. - Byłam zaskoczona, że tak wcześnie postanowiła zamieszkać oddzielnie i zrezygnowała z tego, co jest wygodne. Mieszkanie z rodzicami jest przecież łatwiejsze, a jej się chciało robić zakupy, sprzątać, płacić rachunki. Co mi pozostało? Pogodzić się z tym i wierzyć, że jestem wciąż Marysi potrzebna - wyznała legendarna dziennikarka TVP w "Vivie". Na szczęście potem relacje obu kobiet się zdecydowanie poprawiły. Jolanta Fajkowska i Maria Niklińska wspólnie udzielały wywiadów, wystąpiły też razem w programie "Demakijaż" w Polsacie. Widać było, że są w znakomitej komitywie.

Tak Maria Niklińska wygląda w wieku 40 lat. Dawno jej nie widzieliśmy

Mimo mocnego wejścia w dorosły świat show-biznesu, w późniejszych latach kariera Marii Niklińskiej mocno wyhamowała. Córka Jolanty Fajkowskiej rzadko pokazuje się publicznie, a większość osób pamięta ją z czasów, gdy miała niewiele ponad 20 lat. Aktorka jednak nie próżnuje. Sporo czasu pochłania jej inna artystyczna pasja - muzyka. Mało kto wie, że Maria Niklińska już w 2015 roku wydała swoją debiutancką płytę "Maria". Cztery lata później z kolei ukazał się jej singiel "Ten pierwszy" który napisała do filmu Macieja Wójcika "Łukasiewicz – nafciarz romantyk". Maria Niklińska ma swoje konto na Instagramie, ale nie jest zbyt aktywna w mediach społecznościowych. Dlatego sporym zaskoczeniem było pojawienie się jej nowego zdjęcia zrobionego w Krakowie. Aktorka w pięknej niebieskiej sukni prezentuje się obłędnie. Niebywałe, jak córka Jolanty Fajkowskiej wygląda w wieku 40 lat! Zobacz w naszej galerii, jak przez lata zmieniała się Maria Niklińska.