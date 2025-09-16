Niklińska uwielbia starszych mężczyzn. Teraz przyłapano ją z Wilczakiem. Spełnia wszystkie jej wymagania?

Maria Niklińska spędziła wieczór w towarzystwie szarmanckiego Pawła Wilczaka. Paparazzi przyłapali ją podczas spotkania z aktorem, a także uwiecznili ich pożegnanie. Relację i fotografie znajdziesz tutaj.

Co ciekawe, aktorka i wokalistka już lata temu zdradzała, że właśnie takich mężczyzn jak Paweł Wilczak ceni najbardziej.

U mężczyzn najbardziej lubię, gdy są szarmanccy i opiekuńczy. Pod tym względem jestem odrobinę staromodna

– mówiła Maria Niklińska w rozmowie z "Twoim Imperium" w 2010 roku.

W rozmowie z "Super Expressem" w 2011 roku podkreślała, że lubi starszych partnerów, bo potrafią lepiej adorować i sprawiać, że kobieta czuje się wyjątkowa.

Lubię starszych facetów, bo lepiej potrafią adorować... i można się przy nich poczuć bardziej kobieco.

W rozmowie z "Show" dodała:

W życiu prywatnym to ja lubię być uwodzona przez mężczyzn. Powinien być mądry. Nie bez powodu mówi się, że najpiękniejszą częścią ciała mężczyzny jest jego mózg. I ja się z tym zgadzam!

Choć media od lat interesują się jej życiem uczuciowym, sama Niklińska wielokrotnie podkreślała, że ma romantyczne, ale realistyczne podejście do związków.

Wierzę w miłość, ale nie wierzę w idealne związki

– mówiła w wywiadzie dla "Gali".

Dzieciństwo w cieniu sławnej mamy i późniejsza kariera Marii Niklińskiej

Maria Niklińska urodziła się w 1983 roku jako córka znanej prezenterki telewizyjnej Jolanty Fajkowskiej. Od najmłodszych lat miała kontakt z mediami – występowała w Zespole Pieśni i Tańca "Varsovia", a później prowadziła kultowy program TVP "5-10-15". Choć początkowo bywała porównywana do mamy, ostatecznie wybrała własną drogę artystyczną.

W 2006 roku ukończyła warszawską Akademię Teatralną, a swoje umiejętności rozwijała także w Nowym Jorku. Na ekranie zadebiutowała jeszcze jako dziecko w serialu "Tajemnice Sagali", ale największą rozpoznawalność przyniosła jej rola w "Klanie".

Niklińska grała również w takich produkcjach jak "Ja wam pokażę", "Pierwsza miłość", "Londyńczycy" czy "Na Wspólnej". Pojawiała się też w Teatrze TV oraz na warszawskich scenach.

W 2015 roku wydała debiutancki album "Maria", którym spełniła swoje muzyczne marzenie. W ostatnich latach próbowała również sił w polityce – w 2024 roku kandydowała do Parlamentu Europejskiego z list Polskiego Stronnictwa Ludowego, choć mandatu nie zdobyła.

