Marek Kondrat zakończył aktorską karierę i poślubił córkę przyjaciela

Marek Kondrat (75 l.) bez wątpienia jest jednym z najpopularniejszych polskich aktorów. Miał za sobą bardzo owocną karierę, gdy w 2007 roku postanowił przejść na aktorską emeryturę. Jego decyzja zaskoczyła wszystkich. Wiele osób wierzyło, że zmieni zdanie i jeszcze pojawi się na ekranie. Aktor skupił się jednak na swoim biznesie winiarskim oraz rodzinie.

W 2015 roku podczas skromnej uroczystości Marek Kondrat poślubił Antoninę Turnau (37 l.). Ich związek wywołał skandal. Nie tylko dzieli ich znaczna różnica wieku (aż 38 lat), to Antonina jest córką przyjaciela aktora, Grzegorza Turnaua (58 l.). Para nie przejmowała się złośliwymi komentarzami i skupiła na swoim związku. W 2018 roku powitali na świecie córkę Helenę.

Przez kilka lat małżonkowie mieszkali w słonecznej Hiszpanii. Pewien czas temu ze względu na ukochaną córkę postanowili wrócić do ojczyzny. W Polsce Antonina Kondrat zajęła się rozwojem swojej firmy odzieżowej.

Antonina Kondrat pokazała nowe zdjęcie męża. Dumna żona!

W czerwcu tego roku producenci filmu "Lalka" przekazali, że Marek Kondrat wcieli się w Ignacego Rzeckiego. Informacja ta wywołała ogromne poruszenie. Fani aktora pogodzili się już z jego decyzją o zakończeniu kariery! W końcu od prawie dwudziestu lat nie pojawiał się na ekranie. Są jednak role, których się nie odmawia!

Aktor stawił się już na planie filmowym. Udało nam się go nawet uchwycić w charakteryzacji. Teraz w sieci pojawiły się oficjalne zdjęcia, na których można zobaczyć Marka Kondrata w roli Rzeckiego. Najnowsze zdjęcie męża pokazała w sieci Antonina Kondrat. Młoda przedsiębiorczyni rzadko publikuje zdjęcia ukochanego, ale w takiej chwili nie mogła go nie wesprzeć!

Opublikowała również filmik promujący film, na którym aktor zdaje się wytłumaczyć swoją decyzję o powrocie do aktorstwa.

Jest takie powiedzenie: "nigdy nie mów nigdy". Są sytuacje, dla których warto zmienić swoje plany i bohaterowie, którym się nie odmawia. Tacy jak Rzecki - mówi Kondrat w nagraniu.

