Marek Kondrat (74 l.) bez wątpienia jest jednym z najpopularniejszych polskich aktorów. Miał za sobą bardzo owocną karierę, gdy w 2007 roku postanowił przejść na aktorską emeryturę. Jego decyzja zaskoczyła wszystkich. Wiele osób wierzyło, że zmieni zdanie i jeszcze pojawi się na ekranie. Aktor skupił się jednak na swoim biznesie winiarskim oraz rodzinie.

W ostatnich latach o gwiazdorze mówiło się głównie za sprawą związku z dużo młodszą Antoniną (37 l.). Pikanterii całej sprawie dodawał fakt, że wybranka serca Marka Kondrata została córka jego przyjaciela - Grzegorza Turnaua (57 l.). Większość osób nie dawała ich związkowi żadnych szans na przetrwanie. Para udowodniła jednak, że miłość nie zna wieku. W 2015 roku pobrali się podczas skromnej uroczystości, a trzy lata później na świat przyszła ich córka, Helena.

Antonina Kondrat pokazała wyjątkowe zdjęcie. To rzadki widok!

Marek Kondrat wraz z żoną ze względu na ukochaną córkę niedawno przenieśli się z Hiszpanii do Polski. Małżonkowie niemal wcale nie pokazują się razem na salonach, a czerwonego dywanu unikają jak ognia. Kilka dni temu pojawiła się informacja, która zelektryzowała wszystkich - Marek Kondrat wraca do aktorstwa! Jeszcze niedawno wydawało się, że nic nie jest go wstanie ściągnąć z aktorskiej emerytury. A jednak! Wcieli się w Ignacego Rzeckiego w nowej ekranizacji "Lalki" Bolesława Prusa.

Jednak zanim pojawi się na ekranie, można zobaczyć go w bardziej prywatnym wydaniu. Antonina Kondrat zamieściła na Instagramie wyjątkowe zdjęcie. Wszystko z okazji dnia ojca. Widać na nim jej ukochanego męża oraz... ojca! Co więcej, Marek Kondrat i Grzegorz Turnau zaprezentowali się w bliźniaczych, żeglarskich stylizacjach! Jest to niezwykle rzadki widok. Zarówno małżonkowie, jak i muzyk raczej stronią od pokazywania prywatnych kadrów. Zdjęcie zobaczycie w naszej galerii.

