Marek Kondrat wraca do aktorstwa! Niesamowite, kogo zagra. Absolutny hit, epokowe wydarzenie!

To prawdziwa niespodzianka! I to mówiąc bardzo delikatnie. Marek Kondrat wraca do aktorstwa! Nie chodzi o zagranie jakieś roli w reklamie czy epizodu w serialu. Słynny aktor wystąpi bowiem w nowej ekranizacji "Lalki" Bolesława Prusa. Niesamowite, kogo zagra Marek Kondrat. To będzie absolutny hit! Można powiedzieć, że wręcz epokowe wydarzenie.