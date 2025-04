Kondrat pokazał się z młodą żoną! Ta dwójka unika wspólnych wyjść i zdjęć jak ognia. Taka fotka to rzadkość

Marek Kondrat i Antonina Turnau 10 lat temu przysięgli sobie miłość i wierność do grobowej deski. Póki co ich związek ma się świetnie, choć nie wszyscy w to wierzyli. Aktor i jego młodsza o ponad 30 lat małżonka nieczęsto pokazują się razem, unikają wyjść na imprezy show-biznesowe, a nawet niezbyt często chwalą wspólnymi zdjęciami. Tym razem postanowili zrobić wyjątek. Ależ ta dwójka za sobą szaleje!