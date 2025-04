Marek Kondrat założył rodzinę z młodziutką Antoniną Turnau

Marek Kondrat (74 l.) bez wątpienia jest jednym z najpopularniejszych polskich aktorów. Miał za sobą bardzo owocną karierę, gdy w 2007 roku postanowił przejść na aktorską emeryturę. Jego decyzja zaskoczyła wszystkich. Wiele osób wierzyło, że zmieni zdanie i jeszcze pojawi się na ekranie. Tak się jednak nie stało, a były aktor skupił się na rozwoju swojego winiarskiego biznesu.

Kilka lat później Marek Kondrat wrócił na rozkładówki gazet za sprawą związku z Antoniną Turnau (36 l.). Ich romans wywołał skandal. Parę dzieli bowiem spora różnica wieku - aktor jest starszy od swojej ukochanej o 38 lat. Do tego znał ją niemal od dziecka. Był bowiem przyjacielem jej ojca, Grzegorza Turnaua (57 l.).

Większość osób nie dawała ich związkowi żadnych szans na przetrwanie. Para udowodniła jednak, że miłość nie zna wieku. W 2015 roku pobrali się podczas skromnej uroczystości, a trzy lata później na świat przyszła ich córka, Helena. Aktor ma także dwóch synów z pierwszego małżeństwa - z Iloną Gagajek. Mikołaj ma już 51 lat, a Wojciech - 45. Starszy z synów zarządza firmą winiarską, a młodszy jest skrzypkiem.

Zobacz również: Skandaliczny romans gwiazdy "Na Wspólnej". Ona miała 31 lat, on nie napisał jeszcze matury

Marek Kondrat o późnym ojcostwie. Córka pyta o to, dlaczego jest "starym ojcem"

Marek Kondrat wraz z żoną ze względu na ukochaną córkę niedawno przenieśli się z Hiszpanii do Polski. Małżonkowie niemal wcale nie pokazują się razem na salonach, a czerwonego dywanu unikają jak ognia. Skupiają się na wspólnym wychowywaniu córki i rozwijaniu swoich zawodowych pasji. Aktor rzadko udziela wywiadów, ale czasami robi wyjątki.

Niedawno w rozmowie z "Tygodnikiem Powszechnym" opowiedział m.in. o dojrzałym ojcostwie. Wyznał również, dlaczego zdecydował się na przerwanie kariery. Aktor długo dojrzewał do tej decyzji. Dziś nie odczuwa już potrzeby, by cały czas być na najwyższych obrotach i podkręcać wokół siebie "sztuczne atmosfery, które są charakterystyczne dla świata aktorów". Z kolei późne ojcostwo uważa niemal za błogosławieństwo.

Fakt, że stało się to poza normalnym, by tak rzec, cyklem rozwojowym, sprawia, że ja tej presji nie odczuwam. Już nie muszę zdobywać pożywienia, drżeć o karierę. Dla mnie ojcostwo to jest tylko dar. I brak lęków - stwierdził Kondrat.

Były aktor nie zastanawia się nad tym co będzie, gdy jego zabraknie. Woli skupiać się na tym, co mają i co czeka jego rodzinę. Jeszcze niedawno myślał o tym, jak będzie odprowadzał córkę do szkoły. Teraz idzie nieco dalej i myśli o tym, jak dobrze będzie poznać jej pierwszego adoratora.

Nie kryje, że to córka dyktuje warunki w ich domu. Dziewczynka jest bardzo ciekawa świata i ma wiele talentów. Ojciec robi wszystko, by mogła rozwijać swoje pasje i chętnie jej w tym towarzyszy. Helena zadaje ojcu coraz trudniejsze pytania. Niedawno zapytała go o to, dlaczego jest... taki stary.

"A dlaczego ty jesteś taki stary?" – pyta mnie córka. No i weź tu odpowiedz? - powiedział ze śmiechem.

"Wiesz, z wiekiem się nie dyskutuje. Kiedy ja byłem taki młody, jak tatusiowie twoich koleżanek ze szkoły, to byłem tatą twoich braci. Potem zakochałem się w mamie, jest między nami duża różnica wieku, i dlatego jestem starym tatusiem. Ale to nie wpływa na moje uczucia do ciebie" - odpowiedział córce.

Zobacz również: Młodziutka żona Marka Kondrata w formie! Pokazała, jak się rusza. Mąż musi być zachwycony

"Pieniądze to nie wszystko" - jak dobrze pamiętasz kultową komedię z Markiem Kondratem? QUIZ Pytanie 1 z 10 Kto odegrał postać żony głównego bohatera? Stanisława Celińska Magdalena Wójcik Jolanta Fraszyńska Następne pytanie