Odmłodzony Marek Kondrat znów na salonach. W takim wydaniu go nie widzieliście! A gdzie młoda żona?

A to niespodzianka! Marek Kondrat po kilkumiesięcznej nieobecności pokazał się publicznie, choć, jak się wydaje, bardzo nie lubi tego robić. Ostatnio popularnego aktora można było spotkać niestety w dużo smutniejszych okolicznościach. W lipcu 2024 r. Kondrat wziął udział w uroczystościach pogrzebowych Jerzego Stuhra, a w styczniu wspierał najbliższych zmarłego Janusza Majewskiego. Z kolei w październiku 2023 r. był jednym z żałobników podczas pochówku Stanisława Radwana.

Można odnieść wrażenie, że Marek Kondrat unika życia publicznego, a prywatne pielesze opuszcza jedynie, by oddać honor i pożegnać zmarłych związanych ze światem filmu, teatru czy show-biznesu.

Tym razem jednak zrobił wyjątek!

W listopadzie Kondrat stawił się na wyjątkowym pokazie filmu, który dziś uznaje się już za kultowy. Teksty z produkcji weszły do języka codziennego, a cytaty i sytuacje wciąż budzą śmiech. Mowa oczywiście o "Dniu świra" z 2002 r. w reżyserii Marka Koterskiego, który podobnie jak Kondrat pojawił się na projekcji. Panowie rzucili się sobie w ramiona! Widać było, że cieszy ich spotkanie, tym bardziej z takiej okazji.

"Dzień świra" miał premierę w czerwcu 2002 r. W filmie zagrali Marek Kondrat, Michał Koterski, Janina Traczykówna czy Andrzej Grabowski. Zrobił furorę i do dziś ma wielu fanów. Specjalny pokaz produkcji odbył się 25 listopada, a widzowie mieli okazję spotkać na nim samego Adasia Miauczyńskiego tak świetnie granego przez Kondrata przed 22 laty.

W grudniu w warszawskim Kinie Muranów odbędzie się projekcja filmu "Nic śmiesznego" z udziałem Marka Koterskiego.

Kondrat nieczęsto pokazuje się publicznie, a z żoną, którą poślubił 9 lat temu, jeszcze rzadziej. Antonina Turnau nie towarzyszyła mu podczas pogrzebów, w których aktor niedawno uczestniczył, a ich jedyne wspólne zdjęcia pochodzą jeszcze sprzed ślubu.

Tym razem u boku aktora, który pokazał się w odmłodzonym wydaniu - z czapeczką na głowie, także nie było dużo młodszej ukochanej. A szkoda! Ta dwójka mimo ogromnej różnicy wieku stanowi piękną parę. Zakochani wspólnie wychowują córeczkę, która ma już 6 lat. To właśnie ze względu na nią małżonkowie postanowili wrócić z Hiszpanii do Polski.

Dziecko, które dziś rozdaje karty, trzyma nas w Polsce. Helenka ma swoje zajęcia, które coraz bardziej się rozrastają. Bywamy więc w naszym domu dwa razy w roku, na tyle rzadko, że chyba trzeba będzie go sprzedać. Ale ja do murów się nie przywiązuję. W Hiszpanii mieszkamy w fantastycznym, pięknym miejscu pod górami, ale na kompletnym zad...piu. Żeby Helenę wozić do przedszkola, potrzebowałem godziny w jedną stronę. A nie planowałem spędzić życia w samochodzie. Ale to wszystko nie wiąże się z dalszą przyszłością Helenki. Będziemy tam, gdzie będzie warto mieszkać - opowiadał Kondrat w rozmowie z "Polityką".