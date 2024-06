Marek Kondrat zmęczony wiekiem. Mówił o sprzedaży domu

Marek Kondrat i Antonina Turnau od 9 lat są w związku małżeńskim. Trzy lata po ślubie na świat przyszła ich córeczka Helenka. Życie małżonków toczyło się w dwóch krajach - Polsce i Hiszpanii. To jednak stało się męczące, szczególnie dla będącego po siedemdziesiątce aktora. - Męczy mnie wiek. Już mam mniej motywacji, by podróżować po świecie. Mój hiszpański dom miał być na beztroską starość. Pojechałem w to miejsce ze swoim byłym partnerem biznesowym i miałem pragnienie, przeczucie raju, wyobrażając sobie nadchodzący wiek stary, a nie ma lepszego miejsca na ziemi, żeby tam dożyć - żalił się Marek Kondrat w wywiadzie dla "Polityki". - Bywamy więc w naszym domu dwa razy w roku, na tyle rzadko, że chyba trzeba będzie go sprzedać. Ale ja do murów się nie przywiązuję. (...) W Hiszpanii mieszkamy w fantastycznym, pięknym miejscu pod górami, ale na kompletnym zadupiu. Żeby Helenę wozić do przedszkola, potrzebowałem godziny w jedną stronę - dodał.

Nie przegap: Niebywałe, co dzieje się z byłą żoną Marka Kondrata! Świat o niej zapomniał

Rewolucja w życiu Marka Kondrata i Antoniny Turnau. Nowy adres w Warszawie

Teraz pojawiła się kolejna rewolucyjna wiadomość dotycząca życia Marka Kondrata i Antoniny Turnau. Dotychczas obydwoje byli mocno związani z Krakowem i raczej stronili od Warszawy, a nagle małżonka aktora poinformowała fanów o "nowym adresie" właśnie w... stolicy. Krakowskiego akcentu jednak zabraknąć nie mogło. - Warszawa, ale przedmieście jest krakowskie. A przy Krakowskim Przedmieściu Koncept Store, czyli nasz pierwszy warszawski adres, pod który bardzo serdecznie państwa zapraszamy - ogłosiła Antonina Turnau. - Pierwsze kilka modeli na wieszakach Koncept Store zawiśnie już od jutra. Będą je państwo mogli odwiedzać, przymierzać, dotykać, jesteśmy strasznie szczęśliwi - dodała szczęśliwa żona Marka Kondrata, która zawodowo zajmuje się projektowaniem kimon.

Zobacz naszą galerię: Marek Kondrat i Antonina Turnau znowu razem

Sonda Która kobieta bardziej pasuje do Marka Kondrata? Ilona Gagajek Antonina Turnau Obie tak samo Żadna z nich