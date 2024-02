Niebywałe, co dzieje się z byłą żoną Marka Kondrata! Świat o niej zapomniał

Marek Kondrat ślub, żona, dzieci, teść. Ogromne różnice wieku w rodzinie

Marek Kondrat wywołał nie lada sensację, gdy w 2015 roku wziął ślub z Antoniną Turnau. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że małżonka aktora jest młodsza od niego o 37 lat. Mało tego, od Marka Kondrata sporo lat mniej ma także... jego teść Grzegorz Turnau. Wokalista i pianista w tym roku skończy bowiem 57 lat, a jego zięć - 74. Jak widać, różnice wieku nie przeszkadzają w tworzeniu szczęśliwej rodziny. W 2018 roku powiększyła się ona o córeczkę Helenę. Marek Kondrat został ojcem w wieku 68 lat. Nie było to jednak jego pierwsze dziecko. Aktor ma także dwóch synów z pierwszego małżeństwa - z Iloną Gagajek. Mikołaj ma już 50 lat, a Wojciech - 44. Od przyrodniej siostry są zatem starsi odpowiednio o 44 i 38 lat. Pierwsza żona Marka Kondrata to bardzo ciekawa postać. Po rozwodzie z gwiazdorem świat o niej zapomniał. Kobieta raczej nie pojawia się w mediach, choć zdarzyło jej się udzielić wywiadu magazynowi "Świat i Ludzie".

Kim jest pierwsza żona Marka Kondrata? Niebywałe, co dzieje się z Iloną Gagajek

Ilona Gagajek jest magistrem ekonomii, ale w pewnym momencie życia jej zainteresowania poszły w innym kierunku. Niebywałe, co się z nią dzieje! Jak czytamy w portalu Pomponik.pl., była żona Marka Kondrata zafascynowała się jogą i filozofią Wschodu i "prowadziła ascetyczne życie, wypełnione medytacją i wegańską dietą". Założyła nawet szkołę jogi, ale do kontynuowania działalności zniechęciły ją biurokratyczne bariery. O dawnym mężu Ilona Gagajek raczej się nie wypowiada. Wyjątek zrobiła w rozmowie z magazynem "Świat i ludzie". Po narodzinach Helenki, skomentowała to, co stało się w życiu Marka Kondrata. - To pozytywna wiadomość. Moja reakcja wypływa z filozofii Wschodu: żeby nie przywiązywać się ani do rzeczy, ani do miejsc, ani do ludzi. Podpowiedź płynie z filozofii jogi, która mówi: "sytuacja ma zawsze rację", bo jest, bo się zdarzyła, czy dobra, czy zła. Należy żyć chwilą obecną, nie oglądać się za siebie. To daje największą siłę - podkreśliła pierwsza żona Marka Kondrata.

