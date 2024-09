Ukochana Marka Kondrata miała 27 lat, a on 65, kiedy wzięli ślub. Ojciec Antoniny jest młodszy od jej męża! Kontrowersji nie brakuje

Żona Golca w końcu to wyjawiła. Fani bardzo długo na to czekali

Marek Kondrat i Antonina Turnau znali się, odkąd córka muzyka była małą dziewczynką. Aktor przyjaźnił się z jej ojcem. Choć panów dzieliło aż 17 lat, różnica wieku im nie przeszkadzała. Dogadywali się doskonale. Turnau, który w 1988 r. został ojcem Antoniny, pewnie nie podejrzewał, że starszy przyjaciel kiedyś zostanie jego zięciem!

Gdy Antonina była na studiach, mniej więcej w roku 2012, pomiędzy 24-latką a dużo starszym Kondratem narodziło się uczucie. W 2015 r. pojawili się razem na jednej z imprez, poza tym unikali blasku fleszy. Nie pokazywali się publicznie w swoim towarzystwie, nie udzielali wywiadów na temat życia prywatnego, swój ślub też starali się utrzymać w tajemnicy. To ostatnie jednak nie do końca im się udało.

Marek Kondrat i Antonina Turnau pobrali się w 2015 r. Fotoreporterom udało się wykonać kilka zdjęć z wesela

Zakochani wzięli ślub we wrześniu 2015 r. Choć robili, co się dało, aby nic na jego temat nie wypłynęło do mediów, zdjęcia i tak trafiły do sieci. Zakochani wyglądali pięknie, choć skromnie.

Takie też było ich wesele, które odbyło się w lokalu aktora Bar a wino. Co ciekawe, młoda para weszła do baru osobno i ubrana w dresy. Tam małżonkowie przebrali się w coś bardziej eleganckiego.

Antonina Kondrat o mężu. Jest podobny do jej ojca?

Antonina i Marek, choć dzieli ich 38 lat, dobrali się jak w korcu maku. Od 9 lat tworzą zgraną parę. Oboje działają zawodowo - aktor pokazywał się w reklamach, ma też własne biznesy związane z winiarstwem. Jego żona tworzy kimona.

Okazuje się, że mąż i ojciec Antoniny, jak to przyjaciele, bywają do siebie podobni.

Pod wieloma względami tata i Marek są kompletnie inni. Na pewno mój tata jest i zawsze był dla mnie wzorcem mężczyzny i wzorem męża, kiedy obserwowałam jego relację z mamą. Marek daje mi poczucie bezpieczeństwa, akceptacji, jest czuły i mądry – fundamentalnie są zatem bardzo podobni - wyznała Kondrat w "Fashion Magazine".

Kondrat i jego żona razem wychowują córeczkę

Ich związek jest owiany tajemnicą, ale pewne jest, że małżonkowie razem wychowują 6-letnią Helenę. To ze względu na nią wrócili do Polski, choć kilka lat mieszkali poza granicami kraju. Życie w Hiszpanii oznaczało, że Helena nie uzyskałaby polskiej edukacji. Spakowali więc walizki i pojawili się w Polsce.

Obecnie Marek Kondrat ma 74 lata, jego żona 36.

