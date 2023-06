73-letni Marek Kondrat przyłapany ze swoim 56-letnim teściem! Jasna deklaracja

Justyna Steczkowska znalazła szalony sposób na zarobek i zaliczyła MEGA WPADKĘ! Musicie to zobaczyć

Marek Kondrat - żona, teść, dziecko

Marek Kondrat przeżywa kolejną młodość. Dziewięć lat temu wziął ślub z Antoniną Turnau, a w 2018 roku na świat przyszła ich córka Helena. W opiece nad wnuczką małżeństwu pomaga młody dziadek - muzyk Grzegorz Turnau. W zeszłym roku media donosiły o powrocie Marka Kondrata do Polski. Jego córeczka poszła do przedszkola w Krakowie. - Bardzo nam zależy – mojej młodej żonie i mnie – aby edukacja naszej córki stanowiła dla niej szansę, a nie groziła sformatowaniem według sztancy - podkreślił były aktor w rozmowie z "Newsweekiem". Mimo że Marek Kondrat jest już po siedemdziesiątce, ciągle jest w świetnej formie. Niedawno widzieliśmy, jak dziarsko robi porządki na działce na Mazurach. Artysta i biznesmen ostatnio postanowił też wyrazić sprzeciw wobec rządów PiS i w towarzystwie teścia i żony udał się na Marsz 4 czerwca.

Marek Kondrat i Grzegorz Turnau na Marszu 4 czerwca

Grzegorz Turnau pochwalił się pamiątkową fotką na Instagramie. Zarówno on, jak i Marek Kondrat zupełnie nie kryli się z obecnością na manifestacji. Zdjęcie z marszu w mediach społecznościowych zamieściła także Antonina Turnau. - Byliśmy. Wygramy - napisał jej tata i zięć Marka Kondrata. Na Marszu 4 czerwca według organizatorów maszerowało około pół miliona ludzi. W tłumie demonstrujących można był dostrzec wielu celebrytów. Pojawiła się m.in. Małgorzata Rozenek z mężem i dziećmi, a także Kinga Rusin, która zdradziła, że nawet policjanci prosili ją o wspólne zdjęcie. Byli "lekko zakłopotani". - Spytali, czy możemy się razem sfotografować, ale prosili żeby nie publikować ich wizerunków… ("bo wie Pani jak to się może skończyć…"). Czyż to nie najlepsze podsumowanie obecnej władzy? - relacjonowała była gwiazda TVP.

