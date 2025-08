Tragedia na torach. Bus zderzył się z pociągiem. Kierowca nie żyje

Olszyny. Kierowca busa zginął po zderzeniu z pociągiem

Tragedia we wsi Olszyny pod Szczytnem. W sobotę (2 sierpnia) rano na przejeździe kolejowym doszło do zderzenia busa z pociągiem. Jak poinformowała w rozmowie z "Super Expressem" st. sierż. Agata Stefaniak z Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie, kierowca busa zginął na miejscu.

- Pociągiem podróżowało ok. 550 pasażerów. Na miejscu trwają czynności procesowe pod nadzorem prokuratura, w tym również identyfikacja zmarłego mężczyzny - dodała policjantka.

Nikomu z podróżujących pociągiem relacji Szczecin-Białystok nic się nie stało. Kolej podstawiła na miejsce drugi skład, do którego przenieśli się podróżni.

Jak zachować się na drodze?

Aby ograniczyć ryzyko wypadku drogowego, należy stosować się do znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i ograniczeń prędkości. Niezbędne jest skupienie się na jeździe, unikanie korzystania z telefonu, jedzenia lub innych czynności, które rozpraszają uwagę. Prędkość należy dostosować do warunków drogowych i atmosferycznych. Na drodze powinniśmy utrzymywać dostęp od innych pojazdów, aby mieć czas na reakcję w razie nagłego hamowania. Podczas jazdy miejmy zapięte pasy bezpieczeństwa, unikajmy też niebezpiecznych i nagłych manewrów. Korzystajmy z wstecznego lusterka, obserwujmy innych na drodze i zachowajmy ostrożność podczas zmiany pasa.

Konieczne jest też dbanie o stan techniczny naszego pojazdu, tj. regularne przeglądy i serwisowanie samochodu. Pomoże to wykryć usterki, które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Powinniśmy zadbać nie tylko o pojazd, ale i o siebie. Unikajmy jazdy w stanie zmęczenia. Z kolei prowadzenie pod wpływem alkoholu i narkotyków to przestępstwo.

Sonda Czujesz się bezpieczny na polskich drogach? Tak Nie Nie mam zdania