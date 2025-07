Lidzbark. Motocykl uderzył w słupek, zginęli 22-latek i 21-latka

W niedzielę (27 lipca) po godz. 23:30 w Lidzbarku przy ul. Zieluńskiej doszło do tragedii z udziałem motocyklisty. 22-latek z Lidzbarka, kierując motocyklem marki Honda, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w betonowy słupek ogrodzeniowy. Młody mężczyzna zginął na miejscu.

Wraz z 22-latek na motocyklu jechała też 21-letnia pasażerka z Lidzbarka. Kobieta również nie przeżyła. Oboje nie mieli kasków ochronnych. - Wszystkie czynności były wykonywane pod nadzorem Prokuratora Rejonowego w Działdowie. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzi Komisariat Policji w Lidzbarku – wyjaśnia w rozmowie z „Super Expressem” podkom. Justyna Nowicka z Komendy Powiatowej Policji w Działdowie.

Źródło: KPP Działdowo

Jak zachować się na drodze?

Aby ograniczyć ryzyko wypadku drogowego, należy stosować się do znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i ograniczeń prędkości. Niezbędne jest skupienie się na jeździe, unikanie korzystania z telefonu, jedzenia lub innych czynności, które rozpraszają uwagę. Prędkość należy dostosować do warunków drogowych i atmosferycznych. Na drodze powinniśmy utrzymywać dostęp od innych pojazdów, aby mieć czas na reakcję w razie nagłego hamowania. Podczas jazdy miejmy zapięte pasy bezpieczeństwa, unikajmy też niebezpiecznych i nagłych manewrów. Korzystajmy z wstecznego lusterka, obserwujmy innych na drodze i zachowajmy ostrożność podczas zmiany pasa.

Konieczne jest też dbanie o stan techniczny naszego pojazdu, tj. regularne przeglądy i serwisowanie samochodu. Pomoże to wykryć usterki, które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Powinniśmy zadbać nie tylko o pojazd, ale i o siebie. Unikajmy jazdy w stanie zmęczenia. Z kolei prowadzenie pod wpływem alkoholu i narkotyków to przestępstwo.

