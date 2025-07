12-latek jechał bez kasku i wpadł pod dostawczaka! Nagranie mrozi krew w żyłach

Lubawa. 12-latek jechał hulajnogą elektryczną bez kasku. Wpadł pod dostawczaka

W środę (23 lipca) tuż po godz. 15 lubawscy policjanci otrzymali informację o potrąceniu 12-latka jadącego hulajnogą elektryczną. - Funkcjonariusze natychmiast pojechali na miejsce zdarzenia, gdzie pierwszej pomocy nastolatkowi udzielali już świadkowie zdarzenia oraz zespół karetki pogotowia - relacjonuje asp. szt. Joanna Kwiatkowska z Komendy Powiatowej Policji w Iławie.

Okazało się, że 12-latek kierujący hulajnogą elektryczną, jadąc po mokrej jezdni, stracił panowanie nad hulajnogą. Pojazd wywrócił się, a nastolatek „wślizgnął się wprost pod nadjeżdżającego z przeciwka dostawczego fiata. Co gorsza, nastolatek nie miał założonego kasku ochronnego.

Mieszkaniec Lubawy z obrażeniami ciała trafił do szpitala. To cud, że skończyło się jedynie na potłuczeniach i otarciach skóry. Zdarzenie wyglądało bardzo poważnie. To nie koniec kłopotów 12-latka, gdyż - jak informują mundurowi - za swoje nieodpowiedzialne zachowanie odpowie przed sądem rodzinnym i nieletnich. Nagranie ze środowego zdarzenia udostępniła Komenda Powiatowa Policji w Iławie.

Jadąc hulajnogą elektryczną pamiętaj o zasadach bezpieczeństwa

Policjanci przypominają, że kierujący hulajnogą elektryczną zobowiązany jest korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić – z prędkością dopuszczalną 20 km/h. Dodatkowo jest obowiązany korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, w przypadku gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów – z prędkością dopuszczalną 20 km/h. Kierujący może wyjątkowo poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów – z zachowaniem następujących zasad:

jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego,

zachowanie szczególnej ostrożności,

ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie ruchu pieszemu.

Sonda Czy uważasz, że elektryczne hulajnogi są niebezpieczne? TAK, zdecydowanie NIE Nie mam zdania w tej sprawie